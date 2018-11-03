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Только непонимание, беспечное незнание, лень или полная тупость ведут человека путем болезней..

10:15. 3 ноября 2018 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:
Здоровье — это не отсутствие болезней, здоровье - это совокупность потенциальных и реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде. (_)

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Доброго здоровья всем читателям журналов от Василия Лычковского!

Возможно, вам будет интересен проект «Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека», где я буду делать и выкладывать медийные журналы, имеющие отношение к теме здоровья.

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СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

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Как вы думаете, какой всегда и везде на различных мероприятиях, юбилеях, Днях рождений, свадьбах и так далее самый популярный тост?

Точно..за ЗДОРОВЬЕ..помните? самое главное, чтобы было здоровье..было бы здоровье - остальное купим..(ага, значит здоровье не покупается всё-таки)..

Лет десять назад был очень популярен в Интернете ролик "Интервью с Богом", где на вопрос "Что больше всего удивляет Тебя в человеке?"Бог ответил:

"Им наскучивает детство,

 

Они спешат повзрослеть,

А потом мечтают стать детьми опять.

Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,

А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.

Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько,

что не живут, ни в настоящем, ни в будущем.

Они живут так, как будто никогда не умрут,

А умирают, как будто никогда и не жили"...

Интервью с Богом (разговор с Богом) (4.35)

Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,


 

А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.

--

Я бы ещё добавил следующее: мы тратим заработанные деньги на то, что НИКОГДА не добавляет нам здоровья, и даже больше того: мы в общем-то понимаем, что это не добавляет нам здоровья, и всё равно делаем..

Своё здоровье можно значительно улучшить просто поняв, что ПЛОХО для нашего организма.

Я не считаю себя каким-либо ГУРУ, добившимся обалденных результатов и создающим свою школу здоровья (а сколько их уже, мама миа!), а просто человеком, которого ОЧЕНЬ (после случившихся со мной событий 1999 г.) интересуют вопросы здоровья, правда, без привязки к какой-либо ШКОЛЕ, ТЕЧЕНИЮ, КОНФЕССИИ (партии, движению и далее по списку), с позиции ЧЕЛОВЕКА, его физиологии, психологии и особенно его ОБРАЗА Божьего.

помните?

Бытие, Глава 1, стих 27

 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Это КЛЮЧЕВАЯ фраза.

А вот ещё ключевой момент.

Подытожим..

Мужчина и женщина созданы по образу Божьему и строение организма людей на 99 % одинаково.

Что это означает?

Если мы не знаем, как мы устроены и как работает наш организм, то нашимиавторитетами от тела автоматически будут медики (целители, экстрасенсы и т.д.), от души различные религиозные деятели, ну и, соответственно, от жизни всякие политики, депутаты, гуру и далее по списку.

 

В книге А.Саясова «Бог болеет нами» есть такие строки:

Человек представлен в физическом теле на 2-5% своего “Я”.

 

Остальные 95-98% принадлежат семи слоям его энергетического тела, каждый из которого соединен со своей Истинной Сущностью.

Таким образом, на уровне физического тела сознательным процессам принадлежит всего 2-5%, а оставшиеся 95-98% - бессознательным.

 

 

 

Вывод: тот, кто изначально сказал: ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ, и ты познаешь БОГОВ и ВСЕЛЕННУЮ, был ГОЛОВА :))

 

 

 

Итак, медиатека медийных журналов (форматированный текст, фотографии, gif-анимация, музыка, видеосюжеты и ролики, мультфильмы —всё в одном «флаконе») по здоровью.

 

Материалы журналов публикуются на других площадках для свободного просмотра в сокращении, полные же версии можно скачать только вступив в группу.

 

Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3 в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.

 

Уже выложены и продолжают публиковаться следующие материалы:

01. Музыка для снятия стресса

 

02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?

03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта

05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры

07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения

08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях

09. Тибетские поющие чаши

10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки

11. Закон причинно-следственной связи (кармы)

12. Карма - это не юридический, а естественный закон, который незримо присутствует в природе и в человеческих отношениях…

13. Мода – это закон посильнее, чем Конституция, Уголовный или Налоговый кодекс...

14. Светлые новости №1 октябрь 2018 г.

15. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ

16. О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА (2017)

17. Фрэнк Кинслоу. Осознание - техника мгновенного исцеления

18. Звук гуслей как глоток чистого воздуха - 1

19. Почему ложь - главная причина болезней. Правда о лжи

20. Как избавиться от пояснично-крестцового радикулита

21. Как лечить шейный ОСТЕОХОНДРОЗ

22. Влияние музыки на сознание человека

23. ЭКСПРЕСС диагностика здоровья

 

https://vk.com/club172794414

 

 

Читайте в следующем журнале..

Забудь про ауры-шмауры и дырки в карме. 

Нервные болячки – это не мистическое воздаяние за грехи наши, а выхлоп от химических реакций организма, бессмысленных (в основном) и беспощадных.

 

Источник: cont.ws

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