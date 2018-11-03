Только непонимание, беспечное незнание, лень или полная тупость ведут человека путем болезней..
Здоровье — это не отсутствие болезней, здоровье - это совокупность потенциальных и реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде. (_)
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Доброго здоровья всем читателям журналов от Василия Лычковского!
Возможно, вам будет интересен проект «Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека», где я буду делать и выкладывать медийные журналы, имеющие отношение к теме здоровья.
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СПРАВКА.
Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),
для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).
Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) и телевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.
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Как вы думаете, какой всегда и везде на различных мероприятиях, юбилеях, Днях рождений, свадьбах и так далее самый популярный тост?
Точно..за ЗДОРОВЬЕ..помните? самое главное, чтобы было здоровье..было бы здоровье - остальное купим..(ага, значит здоровье не покупается всё-таки)..
Лет десять назад был очень популярен в Интернете ролик "Интервью с Богом", где на вопрос "Что больше всего удивляет Тебя в человеке?"Бог ответил:
"Им наскучивает детство,
Они спешат повзрослеть,
А потом мечтают стать детьми опять.
Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,
А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.
Они так много думают о будущем, что забывают настоящее настолько,
что не живут, ни в настоящем, ни в будущем.
Они живут так, как будто никогда не умрут,
А умирают, как будто никогда и не жили"...
Интервью с Богом (разговор с Богом) (4.35)
Они теряют здоровье, зарабатывая деньги,
А потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.
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Я бы ещё добавил следующее: мы тратим заработанные деньги на то, что НИКОГДА не добавляет нам здоровья, и даже больше того: мы в общем-то понимаем, что это не добавляет нам здоровья, и всё равно делаем..
Своё здоровье можно значительно улучшить просто поняв, что ПЛОХО для нашего организма.
Я не считаю себя каким-либо ГУРУ, добившимся обалденных результатов и создающим свою школу здоровья (а сколько их уже, мама миа!), а просто человеком, которого ОЧЕНЬ (после случившихся со мной событий 1999 г.) интересуют вопросы здоровья, правда, без привязки к какой-либо ШКОЛЕ, ТЕЧЕНИЮ, КОНФЕССИИ (партии, движению и далее по списку), с позиции ЧЕЛОВЕКА, его физиологии, психологии и особенно его ОБРАЗА Божьего.
помните?
Бытие, Глава 1, стих 27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Это КЛЮЧЕВАЯ фраза.
А вот ещё ключевой момент.
Подытожим..
Мужчина и женщина созданы по образу Божьему и строение организма людей на 99 % одинаково.
Что это означает?
Если мы не знаем, как мы устроены и как работает наш организм, то нашимиавторитетами от тела автоматически будут медики (целители, экстрасенсы и т.д.), от души различные религиозные деятели, ну и, соответственно, от жизни всякие политики, депутаты, гуру и далее по списку.
В книге А.Саясова «Бог болеет нами» есть такие строки:
Человек представлен в физическом теле на 2-5% своего “Я”.
Остальные 95-98% принадлежат семи слоям его энергетического тела, каждый из которого соединен со своей Истинной Сущностью.
Таким образом, на уровне физического тела сознательным процессам принадлежит всего 2-5%, а оставшиеся 95-98% - бессознательным.
Вывод: тот, кто изначально сказал: ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ, и ты познаешь БОГОВ и ВСЕЛЕННУЮ, был ГОЛОВА :))
Итак, медиатека медийных журналов (форматированный текст, фотографии, gif-анимация, музыка, видеосюжеты и ролики, мультфильмы —всё в одном «флаконе») по здоровью.
Материалы журналов публикуются на других площадках для свободного просмотра в сокращении, полные же версии можно скачать только вступив в группу.
Журналы предлагаются для САМОпомощи, САМОоздоровления,САМОпознания, САМОразвития, будут выкладываться с периодичностью 1-3 в неделю и затронут многие сферы деятельности человека, так как именно ПРИЧИНА всегда порождает СЛЕДСТВИЕ.
Уже выложены и продолжают публиковаться следующие материалы:
01. Музыка для снятия стресса
02. Химия чувств и боли в суставах: есть ли связь?
03. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»
04. Виброгимнастика Микулина. Как избежать закупорки вен, инфаркта и инсульта
05. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого
06. Идеальная жиросжигающая не-ДИЕТА или Обновление клеточной структуры
07. В. В.Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения
08. Домашняя аптечка. Лекарство номер один при многих острых состояниях
09. Тибетские поющие чаши
10. В.В.Кирюшин. Коллекция шедевров классической музыки
11. Закон причинно-следственной связи (кармы)
12. Карма - это не юридический, а естественный закон, который незримо присутствует в природе и в человеческих отношениях…
13. Мода – это закон посильнее, чем Конституция, Уголовный или Налоговый кодекс...
14. Светлые новости №1 октябрь 2018 г.
15. Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ
16. О страхе, чувстве вины, стрессе и эмоциональном теле боли ЧЕЛОВЕКА (2017)
17. Фрэнк Кинслоу. Осознание - техника мгновенного исцеления
18. Звук гуслей как глоток чистого воздуха - 1
19. Почему ложь - главная причина болезней. Правда о лжи
20. Как избавиться от пояснично-крестцового радикулита
21. Как лечить шейный ОСТЕОХОНДРОЗ
22. Влияние музыки на сознание человека
23. ЭКСПРЕСС диагностика здоровья
Читайте в следующем журнале..
Забудь про ауры-шмауры и дырки в карме.
Нервные болячки – это не мистическое воздаяние за грехи наши, а выхлоп от химических реакций организма, бессмысленных (в основном) и беспощадных.
Источник: cont.ws