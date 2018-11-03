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Теперь не Казахстан, а Qazaqstan

07:55. 3 ноября 2018 Просмотров - 97 3 коммент. Опубликовал:

С 1 ноября 2018 года надпись «Қазақстан» на государственном гербе страны заменена на «Qazaqstan». Изм﻿енения, касающиеся написания слова «Казахстан» на государственном гербе Республики Казахстан, вступают в силу с начала месяца.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручал правительству составить план о переходе государственного казахского языка на латиницу. В рамках плана с 2018 по 2020 год проводятся «организационные и методические работы» по внедрению латиницы, направленные на обеспечение плавного ухода кириллицы, которая, по словам казахского лидера, «будет уходить из жизни постепенно».

«Қазақстан» стал «Qazaqstan»

Свой комментарий ходу реформ после обсуждения результатов первой апробации новых правил правописания казахского языка на латинице 26 августа 2018 года дала ученый-эксперт Анар Фазылжанова, рассказав о том, что новый алф﻿авит поможет сохранить самобытность национального языка.

Обновление вида государственного герба Республики Казахстан связано с поэтапным переходом казахск﻿ого языка на латиницу. Изменения внесены по всему тексту национального стандарта РК СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Р﻿еспублики Казахстан. Технические условия».

Остальные элементы государственного герба Республики Казахстан: изображение шанырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры), изображения мифических кр﻿ылатых коней, объемная пятиконечная звезда — остались без изменений. Не изменился и цвет надписи «QAZAQSTAN» — это цвет золота.

Источник: www.kramola.info

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