Тайна сибирского фарфора

Фарфоровые игрушки, наверное, хорошо помнят люди старшего поколения. Их было великое множество. Особенно популярны были фарфоровые слоны разного роста, которые по преданиям несли в дом счастье. Эти игрушки в великом количестве клепали советские фарфоровые заводы. Но игрушки была только малая часть их продукции. Фарфоровой посудой была обеспечена вся великая страна. Посудой почти одинаковых фасонов, размеров и рисунков были забиты шкафы всех советских домохозяек. И лишь немногие, видя в музеях те же игрушки и посуду столетней давности, отмечали, что они намного разнообразнее и изящнее современных. Думаете, снова будет рассказ о превосходстве царских технологий над советскими? Нет.



В дореволюционной России было множество фарфоровых заводов. Только на территории современной Московской области их было порядка десяти, в том числе знаменитый Гжельский завод.



Судя по каталогам выставок тех лет, по количеству зарегистрированных товарных знаков на фарфор число заводов в Империи перевалило за сотню.



Тем не менее, в СССР их число не дотягивало и до тридцати. Чем может быть вызван этот факт? Какой-либо серьёзной замены фарфоровых изделий в 20 веке изобретено не было, а в технической отрасли потребность в фарфоровой продукции выросла в разы.



Возможно, в СССР проводилась концентрация производства с увеличением мощности заводов. За счёт снижения качества продукции предприятия гнали высокое её количество, это было государственной политикой.

Эту посуду знают все, даже те, кто не застал СССР. И это ещё венец советского творения, который использовали только по праздникам.



Для других случаев в каждом доме имелась посуда ещё проще этой. Собственно, и после СССР картина не сильно изменилась, разве что вместо отечественного фарфора стали продавать китайский. К чему это всё?

Многие из читателей слышали детективные истории о том, что фарфор изобрели в Китае и хранили процесс его изготовления в большом секрете, и европейцы неоднократно засылали туда своих агентов для, как сейчас говорят, промышленного шпионажа.



Мало того, и разведать секрет фарфора удалось даже не с первой попытки. Правда это или нет, понять сейчас сложно. Точно такие же истории рассказывали про выращивание чая и другие китайские ноу-хау, не известные на тот момент в Европе. Почему же производить фарфор было так сложно без сакральных знаний?

Твёрдый фарфор

Твёрдый фарфор, в состав которого входит 47—66 % каолина, 25 % кварца и 25 % полевого шпата, богаче каолином (глинозёмом) и беднее флюсами. Для получения необходимой просвечиваемости и плотности он требует более высокой температуры обжига (от 1400 °C до 1460 °C). Самым твёрдым фарфором является костяной фарфор, в состав которого входит до 50 % костяной золы, а также каолин, кварц и т. д., и который отличается особой белизной, тонкостенностью и просвечиваемостью[1]. Твёрдый фарфор используется обычно в технике (электроизоляторы) и в повседневном обиходе (посуда). Мягкий фарфор

Мягкий фарфор более разнообразен по химическому составу и состоит из 25—40 % каолина, 45 % кварца и 30 % полевого шпата. Температура обжига не превышает 1300—1350 °C. Мягкий фарфор используется преимущественно для изготовления художественных изделий.

Как видим, никаких малораспространенных химических элементов, локализованных только в Китае, не используется. Все вещества для производства фарфора распространены по всему миру.



Может быть, только каолин встречается чуть реже остальных. Каолин – это и есть та самая белая глина, которая служит основным наполнителем фарфора.

Как ни странно, начиная с начала 18 века, производство фарфора в Европе начинает развиваться стремительными темпами, и к середине 18 века число фарфоровых заводов Европы уверенно переваливает за 20.



И это только известные заводы. Ощущение, что европейцы, разведав, что китайцы всего лишь обжигают каолин, ринулись делать то же самое. Причём достигли значительных успехов, например бельгийский фарфор ценился достаточно высоко.



А может, европейцы разведали в Китае, как всего лишь получать температуру 1400 °C в печах? А может, они вообще ничего не разведывали?

Ну и на этом заканчиваем вступительную часть и перейдём к нашему рассказу.



Точнее, к одному из многочисленных в 19 веке фарфоровых заводов Российской Империи.



Необычность этого завода в том, что он находился далеко за Уралом, и в том, что про него в отечественной истории до 1917 года сохранилось очень мало фотосвидетельств, несмотря на то, что это был крупнейший завод по производству фарфора в регионе и один из крупнейших в Империи. Это был Хайтинский фарфоровый завод, расположенный в Усольском уезде Иркутской губернии.

Завод основан в 1869 купцами из местных крестьян Даниилом и Филиппом Переваловыми при впадении речки Хайтинки в реку Белую на базе расположенных близ залежей белых каолинов. Вместе с ним возник поселок Мишелевка у старинного села Хайта, также связанного с фарфорово-фаянсовым производством. В конце 1850-х братья Переваловы устроили на р. Хайте гончарное производство, продукцию которого сбывали на иркутском базаре.



В начале 1860-х возили глину иркутскому купцу П. Сыропятову, имевшему в Знаменском предместье г. Иркутска небольшую посудную мастерскую, которая в 1863 перешла во владение братьев Переваловых.



Мастерская была перенесена в 1864 в Хайту и переоборудована в фабрику. В 1866–1867 строятся корпуса и горны фарфоровой фабрики, а в 1869 учреждается фирма «Фарфоро-фаянсовая фабрика торгового дома Переваловых».



На фабрику были приглашены специалисты из Китая и Японии, а также русские мастера из Гжели, с императорских фарфоровых заводов; широко использовался труд ссыльнопоселенцев и каторжных. Современники отмечали тяжелые условия работы и «высокую степень эксплуатации» с широким привлечением детского труда.



В то же время при Хайтинской фабрике была школа на 50 учащихся (с 1880) и помещение для любительских спектаклей. В 1880-х братья значительно расширяют предпринимательскую деятельность. Продукцию своих предприятий Переваловы сбывали в Иркутске, Красноярске, Томске, Енисейске, Минусинске, Чите, Благовещенске, Верхнеудинске.



За высокое качество изделия Хайтинской фабрики удостаивались золотых и серебряных медалей на различных выставках: (1873 (Екатеринбург) – большая серебряная медаль «За полезное»; 1887 (Екатеринбург) – серебряная медаль «За трудолюбие и искусство», 1896 (Нижний Новгород) – большая серебряная медаль «За хорошее качество изделий при значительных для Сибири размерах производства», 1905 – в Антверпене, 1911 – в Омске). Славился на всю Сибирь и хайтинский огнеупорный кирпич.

Почему же вдруг про этот завод не сохранилось никаких фотографий, кроме фото трудовых коллективов тех лет?

Это наверное так и не удалось бы узнать, если бы не попал в руки документальный фильм «Быль о белом горностае», снятый о Хайтинском заводе в современное время. Огромный респект создателям этого фильма.



Обычно просмотра постсоветской документалистики хватает на пять минут, но тут с удовольствием просмотрел до конца. Хайтинский завод постигла судьба практически всех подобных предприятий в лихие 90-е. Впрочем, по порядку.

Наибольший свой расцвет Хайтинский завод в дореволюционное время достиг при управлении его сыном одного из братьев Переваловых, Иваном, который принял завод в 1880 году.



Он с душой относился к своему делу. При нём производство было модернизировано и постоянно применялись новые технологии. Именно он выстроил жильё для рабочих, школу, больницу и отделение сберегательного банка, а также призаводской храм Святого Николая Чудотворца. Есть про него ещё одна интересная деталь.

В 1880 сын Даниила Перевалова, Иван, приняв правление заводом от отца, открывает и первый музей, в котором хранились предметы не только фабрики Переваловых, но и образцы западноевропейского, восточного фарфора, изделия заводов России. Музей, который часто показывали гостям, был одновременно витриной, рекламой и собранием образцов.Рекламой служили и пепельницы, которые расходились по всей Сибири вместе с чашками, тарелками, супницами и прочими изделиями. К 1917 в музее Перевалова насчитывалось уже более одиннадцати тысяч экспонатов. Сотни великолепно расписанных чайных пар, декоративных тарелок, десятки скульптур, вазоны для цветов в виде амурчиков, туалетные наборы, лампы-букеты, пепельницы в виде морских раковин – не перечислить всего, что хранилось в музее.

Какими же качествами эффективного менеджера обладал Иван Перевалов, чтобы превратить небольшую фабрику в градообразующее предприятие немалого на тот момент посёлка?



Неужели он сумел заработать столько денег на пепельницах и тарелочках? Очевидно, без денег он не смог бы выстроить такую большую фабрику и всю инфраструктуру к ней. Как же ему это удалось?

Как видим, с сырьём на заводе особых проблем не было. Месторождения каолина имелись поблизости, причём такого качества, что по некоторым источникам его возили на продажу в европейскую часть страны. А как было устроено само производство?

Вот тут и наступает тот самый пробел. Понять, что там было, удалось только благодаря тому самому документальному фильму. Известно только то, что завод имел несколько горнов, которые обжигали готовые изделия из фарфора.



Ни о каком другом оборудовании не известно ничего, разве только то, что Переваловым для завода был приобретён паровой локомобиль, который везли аж на 15 подводах.

Судя по размерам локомобиля, производство на заводе было внушительным. Где Перевалов брал такое количество дров, чтобы ежедневно поддерживать технологический процесс? Судя по фото конца 19 века, вся Сибирь была единой сплошной пустыней без намёка на растительность.

На этом снимке уже фото Хайтинского завода в 30-е года 20 века. Как видим, снова имеется странное сооружение башенного типа. Дымовая труба на заднем плане, очевидно, новодел от советской эпохи.

И действительно, сразу видно, что в советское время завод был значительно пристроен. Жёлтые здания были явно из старых времён.

Как видим, всё та же симметрия зданий, как в Москве на Канатчиковой даче. И также на обведенном месте подозрительный пустырь. Но такие места в центрах посёлков пустыми не бывают. Что там стояло раньше? Уж не тот ли самый храм Святого Николая Чудотворца, который не дожил до настоящего времени? Сложно сказать, информации об этом храме в сети практически нет. И мы снова видим, что секретом успеха Перевалова было использование бесплатных энергоносителей, что в общем широко применялось в то время на всех предприятиях. И именно их отсутствие в настоящее время является общей бедой всех предприятий. Но только ли в этом был секрет успеха Перевалова?

Это Иркутск 1897 года. Оказывается, уже тогда за 100 верст от Иркутска (по факту это даже больше) на завод Перевалова уже была проведена телефонная связь. В этом нет ничего удивительного, т.к. Хайтинский завод выполнял заказ на изготовление фарфоровых изоляторов для Туркестанской железной дороги.



Очевидно, заказ был не малый, и предприятие могло себе позволить такую по тем временам роскошь. И это ещё не всё, что было создано на заводе при Иване Перевалове.

Судьба Ивана Перевалова трагична и снова напоминает детективную историю. В 1907 году он был убит в нескольких километрах от своего посёлка.



По официальной версии, убили его с целью ограбления золота, которое тот якобы вёз с ближайшей железнодорожной станции. Но вёз он, согласно документального фильма, (внимание) ртутное золото, которое не обладает покупательной способностью и было предназначено только для технологического процесса.



Что это за золото? Амальгама не предназначена для росписи фарфора, для этих целей использовалось сусальное золото или его более дешёвые заменители. Что это был за технологический секрет?

Уж не то ли это золото, которое предназначалось для этих самых шпилей, к которым подходят провода без всяких изоляторов? Если действительно для них, то золотом его называют только от того, что в истории так трансформировали название этого вещества.



К золоту это вещество никакого отношения не имело, иначе бы вся Империя через короткое время снова сидела бы при свечах, именно так, как нам рассказывают современные историки про 19 век.



И не исключено, что это убийство просто таким образом закамуфлировали под корыстный мотив. Реальные цели могли быть другими, нельзя исключать и версию по уничтожению технологий бесплатной энергии, которая шла в то время по стране полным ходом.

После смерти Перевалова предприятие переходит к его компаньонам и постепенно за ненадобностью приходит в упадок. После известных событий 1917 года предприятие было национализировано, и начался новый период его жизни, но уже под другим брэндом.



Примечательно в этой истории то, что уже в 1920-х годах на предприятии была проведена большая реконструкция, все горны Перевалова были снесены, и вместо них была построена туннельная печь инженера Емельянова, аналогов которой, как говорят, в Сибири не было вообще.



После этого качество фарфора ухудшилось, но всех это устраивало. Собственно, ничего нового, всё происходило точно так же, как с кирпичом и мрамором. Технологический процесс производства фарфора мало чем отличался от этих изделий.

После 1990 года предприятие повторило судьбу многих предприятий того времени. Из-за резкого удорожания энергоносителей в какой-то момент оно встало. В начале 21 века предприятие приобрел предприниматель г-н Шульц.



В интервью, которое он давал, им было упомянуто об идее перевода завода на принципиально новый вид энергоносителей, во много раз дешевле существующих. Каких именно энергоносителей, понять не удалось.



Неужели он захотел реанимировать идеи Перевалова? Впрочем, закончилось это тем, что Шульц так ничего и не смог сделать, а на завод пришли представители ФСБ и забрали всю коллекцию из музея Перевалова. Её местонахождение в настоящее время никто не знает. Дальнейшую судьбу Шульца узнать не удалось. Что это вообще было? Ещё одна детективная история.

Вся эта детективная история так бы и осталась загадкой, если бы не вылезли новые интересные факты из жизни Перевалова, а точнее, той продукции, которую он выпускал. Оказывается, он делал не только изоляторы для Туркестанской железной дороги, но и вот такие примерно вещи.

Выходит, тарелочки и пепельницы у Перевалова были далеко не основной статьёй дохода. Он делал для железной дороги ещё те самые печи, которые потом переделали под дрова, а ещё более потом их убрали и как будто бы их не было совсем. Но и это ещё не всё.

Ещё одна детективная история разыгралась буквально совсем недавно, её даже освещало федеральное ТВ. Вдруг неожиданно в музее решили собрать фарфоровый иконостас работы Перевалова, который был когда-то установлен в Сиропитательном доме города Иркутска, выстроенном на средства видной в то время меценатки А.К.Медведниковой, супруги известного купца И.Л.Медведникова. Сейчас иконостас выглядит примерно так.

Очень странно, что у иконостаса сохранились только колонны и накладки, а от каркаса и нижних панелей не сохранилось ничего. Причём все диски с нижних панелей в наличии. Именно эти диски были кем-то украдены, а потом при помощи ФСБ возвращены. Почему? Образ этого иконостаса в первозданном виде имеется.

Какими свойствами обладали пропавшие детали иконостаса? Скорее всего, их уничтожили, а то, что не представляло интереса для разрушителей, отдали в музей (или выбросили на свалку, как пишут некоторые источники, и там их подобрали).



И всё становится понятным, если представить, что и печи, и детали иконостаса имели один и тот же функционал, который ныне засекречен.



Про иконостасы следует привести ещё одну деталь. Великий американский изобреталь телевидения русского происхождения В.К.Зворыкин свою первую передающую телевизионную трубку назвал иконоскопом. Очевидно, её прообразом была какая-то икона, которая передавала изображение, и автор этот принцип воплотил в своём изобретении. Дальше, полагаю, комментировать не надо. Те самые иконостасы когда-то были аналогом современного Скайпа.



А что по ним передавалось, как говорится, история умалчивает.

Но и это ещё не всё. Семья Медведниковых вершила дела не только в Сибири. В Москве было сделано ими также немало. В подмосковной (в то время) Рублёвке ими было выстроена усадьба Поречье. И в той усадьбе также был фарфоровый иконостас.

Нетрудно догадаться, что это тоже иконостас работы Перевалова, и похоже, всё помещение отделано фарфором. Что же за уникальные свойства имел этот фарфор? Деталей таких иконостасов работы Перевалова достаточно много.

Ну и теперь, наверное, становится понятным, что выпускал завод Перевалова, какое ртутное золото он перевозил и с чем может быть связана его смерть. И также становится понятным, зачем ФСБ вывезло музейный фонд.



Слишком много совпадений. Тот самый сибирский фарфор хранит много тайн, сидя в витринах музеев и частных коллекций.

Ну и в качестве изюминки на торт хотелось бы привести ещё немного информации. Как заявлял в интервью тот самый г-н Шульц, геологоразведочная группа сообщила ему, что запасов каолина на карьерах в районе Хайтинского завода хватит ещё минимум на 100 лет.



Спустя несколько лет в сети появилась информация, что на сайте госзакупок опубликованы конкурсы на обустройство каолиновых карьеров под мусорные полигоны. Чисто по-русски, концы в воду. Ну что же, тайна сибирского фарфора видимо будет вечной.



tech_dancer