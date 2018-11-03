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Сводки от ополчения Новороссии 03 ноября 2018

11:39. 3 ноября 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Корреспонденты НМ ДНР попали под удар украинского беспилотника

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Народная милиция ЛНР доставила гуманитарный груз из России в УВК города Брянка

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Оккупанты нашли схрон боеприпасов в здании бывшего кинотеатра на Луганщине

Оккупанты нашли схрон боеприпасов в здании бывшего кинотеатра на Луганщине | Русская весна

В поселке Щедрищево (оккупированная Киевом территория ЛНР) украинские полицейские обнаружили в здании бывшего кинотеатра крупный арсенал оружия и боеприпасов.

О находке сообщили в пресс-центре штаба операции оккупационных сил.

«2 ноября 2018 в 14:58 сотрудниками национальной полиции Украины из состава Объединенных сил на Луганщине в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении на официальной странице «ООС».

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:

— гранатометы РПГ-22 — 4 шт;
— гранатометные выстрелы ПГ-7 — 130 шт;
— пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 — 140 шт.;
— корпуса гранат РГД-5 — 6 шт.;
— корпуса гранат Ф-1 — 84 шт.;
— корпуса гранат РГН — 83 шт.;
— корпуса гранат РГО — 29 шт.;
— взрыватель УЗРГМ-2 — 194 шт.;
— взрыватель УДО — 129 шт;
— дымовая граната РДГ-2Б — 70 шт.;
— дымовая мина ДМ-11 — 5 шт.;
— патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ — 80 шт;
— выстрелы ВОГ — 80 шт.;
— выстрелы ВОГ-17 М — 290 шт.;
— патроны калибра 5,45 мм — 28 080 шт.;
— патроны калибра 7,62 мм — 17 200 шт.

«Сведения по данному факту будут внесены в единый реестр досудебных расследований о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 413 УК Украины. Принимаются меры по установлению личностей причастных к указанным правонарушениям», — подытожили в «ООС».

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 03 ноября 2018.

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Снайперы косят карателей на Донбассе: стали известны потери ВСУ за месяц (ФОТО)

Снайперы косят карателей на Донбассе: стали известны потери ВСУ за месяц (ФОТО) | Русская весна

В октябре 2018 года на Донбассе в зоне проведения «ООС — операции Оккупационных сил», по информации украинской стороны, были ликвидированы 14 карателей. 

Данные убитых украинских боевиков официально подтверждены. Большинство из них были уничтожены точным огнём снайперов. Мы специально оставляем данные об их близких, чтобы пока еще живые украинские граждане задумались, стоит ли идти умирать за интересы украинских олигархов и оставлять своих жён вдовами, а детей — сиротами.

Алексей «Скиф» Влодарский  Военнослужащий 24-й ОШБ «Айдар» 53-й ОМБр, уничтожен пулей снайпера вблизи села Крымское 2 октября. Остались сестра, брат.

Юрий Фешко, 1994 года рождения — командир отделения 7-й «бешеной» роты 3-го мехбатальона 72-й ОМБр, ликвидирован 9 октября точным выстрелом в грудную клетку в результате обстрела из пулемёта на «Светлодарской дуге». Планировал учиться и получить офицерское звание. Остались родители, брат и невеста.

Роман Магас из 128-й ОГШБр погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Остались родители, жена и двое детей.

Сергей Дронов, 20 лет, погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, от многочисленных осколочных ранений умер во время транспортировки в больницу. Остались родители.

Олеся Бакланова (на фото справа), 19 лет, ликвидирована 10 октября на боевой позиции у шахты «Бутовка» под Донецком, в 300 метрах от позиций Вооружённых сил ДНР. Смертельное пулевое ранение получила, когда выглянула из бойницы для осмотра боевых позиций через прибор ночного видения. Собиралась ехать сдавать сессию. Остались родители и брат.

Павел Стоянский — старший солдат 14-й ОМБр, уничтожен выстрелом из огнестрельного оружия с позиций защитников Донбасса.

Андрей Корна подорвался на взрывном устройстве с «растяжкой» 12 октября. У старшины 8-й механизированной роты 3-го мехбатальона 72-й ОМБр остались родители и старший брат.

Антон Моспан ликвидирован снайперским выстрелом в голову 15 октября. Остались родители и брат.

20-летний Андрей Бойко уничтожен 16 октября пулей снайпера в голову около города Марьинка. Осталась мать.

Павел Билик  стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 28-й ОМБр, ликвидирован 16 октября пулей снайпера. Остались родители и дочь-десятиклассница.

Александр Ур уничтожен снайпером в Волновахском районе 23 октября. Остались жена и годовалая дочь.

Пулемётчик 22-й ОМПБ «Харьков» 92-й ОМБр Александр Котяш погиб от пулевого ранения в зоне «ООС» 24 октября. Остались родители и два брата.

Дмитрий Дарий уничтожен в ночь на 28 октября снайпером в ходе боя вблизи села Крымское. Разведен, детей нет, осталась мать.

Виталий Онищук погиб 29 октября в районе Новоайдаровки. У солдата 59-й ОМПБр остались отец, жена и две дочери.

Кроме того, в зоне «ООС» в октябре погибли ВСУшники Александр Ятченко, Юлиан Цыганко, Олег Фомин и Ярослав Гаврилюк.

Ранее сообщалось, что по данным украинской стороны, в сентябре 2018 года в зоне карательной операции погибли 17 оккупантов.

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Снайперы косят карателей на Донбассе: стали известны потери ВСУ за месяц (ФОТО) | Русская весна
Снайперы косят карателей на Донбассе: стали известны потери ВСУ за месяц (ФОТО) | Русская весна

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“Пошел воевать, потому что обидно, что люди мирные Донбасса гибнут”, – военнослужащий НМ ДНР

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