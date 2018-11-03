Сводки от ополчения Новороссии 03 ноября 2018

В поселке Щедрищево (оккупированная Киевом территория ЛНР) украинские полицейские обнаружили в здании бывшего кинотеатра крупный арсенал оружия и боеприпасов.

О находке сообщили в пресс-центре штаба операции оккупационных сил.

«2 ноября 2018 в 14:58 сотрудниками национальной полиции Украины из состава Объединенных сил на Луганщине в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении на официальной странице «ООС».

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:

— гранатометы РПГ-22 — 4 шт;

— гранатометные выстрелы ПГ-7 — 130 шт;

— пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 — 140 шт.;

— корпуса гранат РГД-5 — 6 шт.;

— корпуса гранат Ф-1 — 84 шт.;

— корпуса гранат РГН — 83 шт.;

— корпуса гранат РГО — 29 шт.;

— взрыватель УЗРГМ-2 — 194 шт.;

— взрыватель УДО — 129 шт;

— дымовая граната РДГ-2Б — 70 шт.;

— дымовая мина ДМ-11 — 5 шт.;

— патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ — 80 шт;

— выстрелы ВОГ — 80 шт.;

— выстрелы ВОГ-17 М — 290 шт.;

— патроны калибра 5,45 мм — 28 080 шт.;

— патроны калибра 7,62 мм — 17 200 шт.

«Сведения по данному факту будут внесены в единый реестр досудебных расследований о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 413 УК Украины. Принимаются меры по установлению личностей причастных к указанным правонарушениям», — подытожили в «ООС».

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