Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 ноября 2018
- 13:01 Недалеко от сирийского города Мурек открыт контрольно-пропускной пункт.
- 03:24 Переписка Трампа и Сулеймани.
- Вчера 20:42 Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО).
Недалеко от сирийского города Мурек открыт контрольно-пропускной пункт
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Переписка Трампа и Сулеймани
Немного постмодерна – Трамп и Сулеймани заочно переписываются меметичными цитатами из "Игры престолов" в контесте грядущих санкций против Ирана.
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Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО)
В ходе разминирования западной окраины города Эль-Маядин в провинции Дейр Эз-Зор сирийские сапёры нашли игиловский тайник, в котором взрывные устройства соседствовали с НАТОвскими боеприпасами для стрелкового вооружения.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Речь идет о ящиках с 500 000 патронов типа 308 7,62×51 по классификации Североатлантического альянса, подходящих для различных видов оружия западного производства, включая немецкие пулемёты MG-3 и американские снайперские винтовки М-24.
Надо отметить, что это уже далеко не первая находка такого рода. Так, 22 сентября под местечком Сахм-Эль-Джулан в бассейне реки Ярмук военный патруль, благодаря сообщению местных жителей, нашел тайник игиловской группировки «Джейш Халид Ибн Аль-Валид». Среди прочего там оказались американские и израильские противотанковые и противопехотные мины.
В июле этого года в городке Эд-Дувейр под тем же Эль-Маядином сирийские военные обнаружили склад с подкалиберными снарядами американского производства, использовавшиеся террористами против сирийских танков.
А в конце января 2018 года в ходе проведения работ по разминированию деревень Эль-Джаля, Хисрат и Эс-Сияль в провинции Дейр Эз-Зор было собрано не менее 45 бельгийских ручных гранат NR-423. Чуть ранее в Абукемале сирийцы обнаружили на брошенных ИГИЛ* складах рядом с автоматами системы «Калашников» венгерского и румынского производства американские автоматические винтовки М-16 и карабины М-4. Как заявляло в 2016 году американское командование, партия вооружения была ошибочно скинута не курдам, а террористам…
Судя по перечню находок и их частоте, подобные «промахи» возглавляемой США «антиигиловской коалиции» носили системный характер.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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