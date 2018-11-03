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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 ноября 2018

13:19. 3 ноября 2018 Просмотров - 286 Нет комментариев Опубликовал:

Недалеко от сирийского города Мурек открыт контрольно-пропускной пункт

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Переписка Трампа и Сулеймани



Немного постмодерна – Трамп и Сулеймани заочно переписываются меметичными цитатами из "Игры престолов" в контесте грядущих санкций против Ирана.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО)

Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна

В ходе разминирования западной окраины города Эль-Маядин в провинции Дейр Эз-Зор сирийские сапёры нашли игиловский тайник, в котором взрывные устройства соседствовали с НАТОвскими боеприпасами для стрелкового вооружения. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Речь идет о ящиках с 500 000 патронов типа 308 7,62×51 по классификации Североатлантического альянса, подходящих для различных видов оружия западного производства, включая немецкие пулемёты MG-3 и американские снайперские винтовки М-24.

Надо отметить, что это уже далеко не первая находка такого рода. Так, 22 сентября под местечком Сахм-Эль-Джулан в бассейне реки Ярмук военный патруль, благодаря сообщению местных жителей, нашел тайник игиловской группировки «Джейш Халид Ибн Аль-Валид». Среди прочего там оказались американские и израильские противотанковые и противопехотные мины. 

В июле этого года в городке Эд-Дувейр под тем же Эль-Маядином сирийские военные обнаружили склад с подкалиберными снарядами американского производства, использовавшиеся террористами против сирийских танков. 

А в конце января 2018 года в ходе проведения работ по разминированию деревень Эль-Джаля, Хисрат и Эс-Сияль в провинции Дейр Эз-Зор было собрано не менее 45 бельгийских ручных гранат NR-423. Чуть ранее в Абукемале сирийцы обнаружили на брошенных ИГИЛ* складах рядом с автоматами системы «Калашников» венгерского и румынского производства американские автоматические винтовки М-16 и карабины М-4. Как заявляло в 2016 году американское командование, партия вооружения была ошибочно скинута не курдам, а террористам…

Судя по перечню находок и их частоте, подобные «промахи» возглавляемой США «антиигиловской коалиции» носили системный характер.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна
Сирия: В Дейр Зоре найден большой склад ИГИЛ с оружием НАТО (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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