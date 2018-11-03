Победа родителей: В Нижнем Новгороде отменили концерты пяти аморальных исполнителей

Очередная победа родителей

Концерты пяти артистов отменены в Нижнем Новгороде после проверки прокуратуры, которая нашла в их творчестве нецензурную брань и призывы к употреблению алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре – декабре.

«Концерты пяти исполнителей отменены в результате прокурорской проверки. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – говорится в сообщении прокуратуры области без указания исполнителей. По данным ведомства, концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако проверка установила, что «фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию».

«В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию»)», – добавили в ведомстве.

По санкции статьи устроителям концертов грозит штраф от 2 тыс. до 50 тыс. руб. либо в самом крайнем случае административная приостановка деятельности на 90 суток. Претензий к деятельности Milo concert hall как площадке проведения концертов у прокуратуры не возникло. «В случае новых нарушений по обращению или информации СМИ будет организована новая проверка»,— сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Весьма показательно, что пока региональная прокуратура борется с деградационным творчеством аморальных исполнителей и пытается защитить детей от вредной информации, центральные СМИ России, и в частности Первый канал, откровенно рекламирую песни и концерты этих самых исполнителей:

По материалам ТАСС и Газета.Ru

Напомним, в конце сентября региональное министерство образования направило обращения в прокуратуру и МВД, переслав правоохранителям жалобы нижегородцев. Несколько родителей, объединившись в группу, направили обращения в органы власти, добиваясь проведения проверки деятельности концертного зала Milo concert hall и запрета концертов почти двух десятков «деструктивных музыкальных групп», на которые не распространяется маркировка «18+». Родительскую цензуру не прошли песни Монеточки, «Пошлой Молли», Хаски, Feduk, Элджея, Little Big, Face, «Хлеб», Gone.Fludd, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, Anacondaz и ATL.

В творчестве этих молодежных музыкантов родители выявили глумление над смертью, описание каннибализма, пропаганду суицида и насилия, призывы к употреблению наркотиков, асоциальному и деструктивному поведению. С песнями и клипами, вызвавшими протест общественности, можно ознакомиться по ссылке.

Выступление родителей Нижнего Новгорода продолжила волну аналогичных обращений в других городах. Началось всё с инцидента в Дагестане, откуда под напором общественности были с позором выгнаны такие исполнители как Егор Крид и Элджей. После чего аналогичные процессы были запущены в Тюмени, Томске, Якутии и Санкт-Петербурге. Родители всё больше задумываются о влиянии современной массовой культуры на детей и, видя, как откровенно деградационное творчество свободно рекламируется на телевидении, на улицах городов и в Интернете, включаются в борьбу за право детей на чистую информационную среду.

Какой город следующим примет эстафету по бойкотированию аморальных певцов?

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Как бороться с аморальными исполнителями

Необходимо разворачивать волну противодействия аморальным артистам шоу-бизнеса на региональном уровне. Как показали примеры Дагестана и Нижнего Новгорода, уверенное озвучивание родительскими движениями или просто активными гражданами своего неприятия подобного творчества уже достаточно для того, чтобы местные власти приняли решение не провоцировать ситуацию и просто отменить концерт. Сейчас аналогичные процессы уже запущены в Питере, Томске, Тольятти и Якутии, и эту тенденцию необходимо развивать.

Инструменты противодействия аморальным исполнителям на местном уровне:

Публикация петиции с требованием отменить концерт аморального исполнителя, чьи песни нарушают «Закон о защите детей от вредной информации». Отправка заявлений в местные органы власти: Уполномоченному по правам ребёнка, в Департамент культуры, в Прокуратуру и Следственный комитет. Рассылка информации о петиции и заявлениях по сообществам в соцсетях и местным СМИ, комментирование этого процесса журналистам с акцентом на необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии.

Шаблоны обращений и понимание важного аспекта борьбы

В качестве шаблонов обращений используйте тексты заявлений и петиций родительских движений, которые уже выступили против концертов аморальных исполнителей:

1. Нижний Новгород

2. Томск

3. Санкт-Петербург

4. Тюмень

Имеет смысл понимать, что петиции и требования бойкотировать или отменять концерты аморальных исполнителей носят характер народного «ценза», и могут препятствовать проведению отдельных концертов подобных групп. Однако они не приведут к созданию технической возможности как-то помешать прослушиванию такой музыки детьми индивидуально в наушниках.

Тем не менее, такая активность на местах даёт возможность:

Вынести в общественный дискурс данную проблематику и привлечь общественность к рассмотрению вопросов влияния массовой культуры на состояние общества, в частности влияния музыки на подрастающее поколение. Привлечь внимание общественности к тому факту, что наиболее популярный контент (музыкальные исполнители, блогеры, фильмы, сериалы, и т.д.) носит вполне определенный деградационный характер. В таком контенте продвигается разврат, алкоголь, табак и другие наркотики, извращенные представлении о природе мужчины и женщины, дискредитируется образ матери и отца, продвигаются концепции потребительства, безответственности, глупости и т.д. Придать огласке инструменты системы и её фильтры (в виде институтов музыкальных- и кинопремий, в виде контроля ТВ, пиара друг друга и т.д.), благодаря которым доступ к широкой аудитории, как правило, получают деградационные личности, а здравое творчество социального расширения не получает. Придать огласке манипулятивные и пропагандистские методы, которыми внедряются деструктивные программы в общество, посредством такого «творчества». Стимулировать общественность на поиск и поддержку альтернативного, здравого творчества и подать пример противодействия агрессивной пропаганде порочности, которой сегодня занимается массовая культура. Привлечь внимания обывателя для проведения разъяснительной работы касательно сути влияния такого «творчества», его методов воздействия, и целей тех, кто его продвигает. Способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям, которые исходят из данного «творчества».

Пошаговая инструкция:

Алгоритм достаточно простой и доступный каждому, но эффективность очень высокая:

Посмотреть через афишу в Интернете ближайшие концерты в своём городе или регионе, выявить гастроли тех исполнителей, чьё творчество носит крайне деструктивный характер. Написать петицию с требованием отменить концерт, сделав в ней акцент на оценке содержания творчества певца и его вреде для детей. Распространить петицию по городским сообществам в соцсетях. Прислать на публикацию в группу ВК Научи хорошему. В идеале – в Научи хорошему уже присылать ссылку на публикацию в любом городском сообществе, чтобы мы сделали от туда репост. Когда петиция наберёт хотя бы 50-100 голосов, написать в местные СМИ, попросить их опубликовать информацию. Также желательно обратиться в различные общественные организации за поддержкой, и написать заявление в органы власти. Отслеживать все новостные поводы по теме петиции и заявлений, присылать их на публикацию в том числе в группу Научи хорошему. Самим участвовать в обсуждении и создании заметок/комментариев по теме.

Источник: whatisgood.ru