Открытым текстом 02.11.2018

Правительство Российской Федерации опубликовало список 68 юридических и 322 физических лиц Украины, подпадающих под ответные санкции за свою антироссийскую и антирусскую деятельность. Их имущество в РФ, включая банковские счета, заблокированы. Запрещены переводы средств от их имени за пределы РФ.

Заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Андреевич Ющенко заявил — цитата: “Против России постоянно проводят провокационные действия, вводят экономические санкции. Урон, в первую очередь, будет для идеологов антироссийских санкций. Если посмотреть, кто попал в этот “список трёхсот шестидесяти”, я уверен, что будет очень интересная информация для граждан Украины: вскроются фамилии тех, кто проводит агрессивную риторику в отношении России, но бизнес отсюда не выводит”.

Открытым текстом полагаю: экономический ущерб для укроолигархов будет далеко не смертелен. Так, Пётр Андреевич Порошенко за четыре года гражданской войны разбогател в гривнёвом исчислении в восемь раз — правда, в долларовом лишь втрое, ведь сама гривня обвалилась. Вы же не думаете, что его озолотила липецкая фабрика кондитерского концерна “РошЕн” (от его фамилии). Главный его доход — от военных заводов. Например, от знаменитой киевской “Ленинской кузни”, где, помимо прочего, строят бронекатера. Халтурные — но ведь не для реальных же боёв! Главное — заработать. Платят рядовые граждане Украины.

Так не ради них майдан задуман!!! Вот в Киеве полгода не было горячей воды, а после пробного пуска теплосеть прорвало в нескольких сотнях мест сразу и появился повод вновь её отключить — похоже, до конца Украины. Думаете, мэр Киева литературовед и оратор Кличко извиняется? Конечно, нет! В интервью заявил, что теперь — цитата — “киевляне независимы от горячей воды”.

Открытым текстом перевожу: замёрзшие, немытые, но очень незалэжные. Очень точно у боксёра получилось в одной фразе описать всё происходящее на обломках Украины за последние годы.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru