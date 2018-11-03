Новости Украины и Новороссии 03 ноября 2018

С 1 ноября на Украине начали действовать новые тарифы на газ. Цены на голубое топливо поднялись на 23,5%. Причем в ближайшее время стоимость продолжит расти. Ведь таковы требования Международного валютного фонда. Но это не единственная проблема для населения. Появилась угроза массового отключения отопления.

Все дело в том, что Национальная комиссия Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение отключать дома, районы, города, имеющие задолженность за отопление.

По мнению сопредседателя украинской партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, многие украинцы в ближайшее время могут оказаться в ловушке собственных властей, которые повышают цены на тарифы, притом что заработные платы в стране не растут.

«При наличии задолженности у части потребителей без тепла и горячей воды даже в минусовую температуру может остаться весь дом или микрорайон», — подчеркнул он.

При этом следует обратить внимание, что без отопления могут остаться школы, детские сады, больницы и другие учреждения. То есть, многие социальные учреждения просто-напросто не смогут функционировать.

Причем угроза массового отключения — это не вымысел. Следует вспомнить, как в трети киевских домов не было горячей воды с апреля по конец октября этого года. Тогда «Нафтогаз» отказался заключать договор с «Киевэнерго» до тех пор, пака не будет погашен предыдущий долг.

А в феврале 2017 года был отключен от газоснабжения целый город — Славутич, население которого составляет более 25 тысяч человек. В регионе из-за долгов была перекрыта горячая вода.

В общем, пора украинцам запасаться дровами и надеяться на то, что предстоящие зимы будут теплыми. Очевидно, что правительство не заинтересовано в создании комфортных условий для граждан и делает все для того, чтобы народ бежал из страны.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»