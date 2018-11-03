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Где лежит власть

17:15. 3 ноября 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

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Ю́рий Ю́рьевич Бо́лдырев (род. 29 мая 1960Ленинград) — советский и российский государственный и политический деятель, публицист, один из лидеров российского национально-патриотического движения.

Известен своей работой по противодействию разграблению страны, сдаче ее природных ресурсов Западу. Так, был организатором выявившей масштабные злоупотребления проверки в Западной группе войск в Германии (1992 г.); противодействовал разворовыванию «правительством молодых реформаторов» бюджетных средств под прикрытием помощи фермерам через АККОР (1992 г.); в 1995 году возглавлял от Совета Федерации согласительную комиссию по Закону «О соглашениях о разделе продукции», исключившую из закона самые опасные компрадорские нормы (история вопроса подробно, с приложением документов, описана в книге «Похищение Евразии», 2003 г.); участвовал в выявлении притворности «кредитно-залоговых аукционов» и затем обращался к Генеральному прокурору с требованием их расторжения (1995−1997 гг.); выступал противником Европейской энергетической хартии (Счетная палата дала отрицательное заключение — 1997 год) и принятия закона о Центральном банке как субъекте с «особым статусом» (1995 г.), бесконтрольности ЦБ и безнаказанности его руководства (1995−2000 гг.), организовывал от имени Счетной палаты судебный процесс против необоснованного засекречивания результатов проверки ЦБ (1999 г.); предал огласке факты масштабнейшего разграбления бюджета (в том числе, целая треть федерального бюджета 1995 года через механизм противозаконных «компенсаций» в связи с отменой Парламентом изначально противозаконных льгот по ввозу в страну спиртного и сигарет — 1997 г.), предал огласке также выявленные Счетной палатой факты приватизации стратегических оборонных предприятий в руки НАТО (1995−2000 гг. — эти и многие другие факты, также с приложением документов, описаны в книге «О бочках меда и ложках дегтя», 2003 г.), а также масштабных нарушений и злоупотреблений руководства Государственного Эрмитажа (2000 г.).

В 1999 году Русским биографическим институтом был включен в пятерку российских политиков, удостоенных звания «Человек года» — за борьбу с коррупцией, работу по созданию институтов цивилизованного государства и защиту интересов России в вопросе доступа иностранных компаний к национальным природным ресурсам.

 

Источник: www.youtube.com

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