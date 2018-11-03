Дурной пример. Константин Семин. Агитпроп 03.11.2018

Страна, с которой Россия обладает множеством неоспоримых сходств — от численности населения до структуры экономики — Бразилия, выбрала себе нового президента. Поражение блока левых сил, объединившихся вокруг Рабочей Партии, расчистило дорогу для силовиков и олигархов, которые выдвигали своим кандидатом “тропического Трампа” — Жаира Болсонару.



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Источник: www.youtube.com