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Дурной пример. Константин Семин. Агитпроп 03.11.2018

11:38. 3 ноября 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Страна, с которой Россия обладает множеством неоспоримых сходств — от численности населения до структуры экономики — Бразилия, выбрала себе нового президента. Поражение блока левых сил, объединившихся вокруг Рабочей Партии, расчистило дорогу для силовиков и олигархов, которые выдвигали своим кандидатом “тропического Трампа” — Жаира Болсонару.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
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Источник: www.youtube.com

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