Доедут ли Крид и Элджей до Сургута? Обращение рабочей молодёжи Сибири

Сургут, вставай!

Тенденция региональных выступлений общественников против концертов аморальных исполнителей продолжает набирать обороты. Вслед за Дагестаном и Нижним Новгородом, откуда граждане сумели выгнать непрошеных гастролёров, свою позицию озвучили и жители Сургута.

Межрегиональная общественная организация «Работающая молодёжь Сибири» опубликовала видеообращение к жителям города с призывом обратится в МВД и Прокуратуру по поводу планируемых концертов рэперов Элджея и Егора Крида.

«В город Сургут скоро приедут рэперы, которые занимаются целенаправленной деградацией подростков. 30 ноября в РК «Вавилон» выступает Элджей, возрастной ценз 16+. 19 декабря в МБУ «Ледовый дворец спорта» – Егор Крид, возрастной ценз 12+. Данные исполнители своим творчеством пропагандируют употребление алкоголя, экстази и прочих наркотиков, нецензурную брань, развратное и насильственное поведение, среди несовершеннолетних, чем на наш взгляд нарушают федеральный закон N 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Образец заявления в УВД и Прокуратуру:

В УМВД г. Сургута

https://86.xn--b1aew.xn--p1ai

В Прокуратуру г. Сургута

http://www.prokhmao.ru/contact/reception/

Хочу сообщить вам, что в город Сургут ХМАО-Югры скоро приедут рэперы, которые занимаются целенаправленной деградацией подростков. 30 ноября в РК «Вавилон» выступает Элджей, возрастной ценз 16+. 19 декабря в «Ледовом дворце спорта» – Егор Крид, возрастной ценз 12+.

Данные исполнители своим творчеством пропагандируют употребление алкоголя и других наркотиков, нецензурную брань, развратное и насильственное поведение, среди несовершеннолетних, чем на мой взгляд нарушают федеральный закон N 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Прошу провести проверку текстов песен данных исполнителей, заявленных на концерты на предмет нарушения 436-ФЗ В качестве доказательства прикладываем выдержки из некоторых песен указанных коллективов:

Элджей:

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

Егор Крид:

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

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Источник: whatisgood.ru