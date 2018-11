Деньги Альбац: кто спонсирует журнал The New Times

Источник: ruposters.ru

Суд оштрафовал на 22,25 млн рублей ООО «Новые времена» — издателя и учредителя журнала The New Times. Он пришел к выводу, что СМИ Евгении Альбац, получив эти деньги от иностранного агента «Фонд поддержки свободы прессы», не предоставило в Роскомнадзор соответствующее уведомление. Это постановление вызвало скандал. Сама Альбац утверждает, что нарушение незначительно, а спонсорами издания называет российских граждан. Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло впервые публикует документы, рассказывающие о реальных спонсорах The New Times.



Вокруг штрафа журналу Альбац возник большой шум: каждый либеральный лидер мнений счел нужным поддержать «независимое СМИ».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил:

Власти закатывают под асфальт – мы это видим – неконтролируемые медиа. А Евгения Альбац и ее журнал, конечно, — одна из раздражающих позиций.

В поддержку Альбац также высказались многочисленные журналисты и правозащитники, включая ПЕН-центр. Как всегда в таких случаях, следует с осторожностью относиться к громким заявлениям, которые не имеют под собой реальных оснований, а продиктованы лишь желанием защитить «своих».

С юридической точки зрения история со штрафом The New Times вполне понятна. Еще с 2015 года в КоАП РФ внесена статья 13.15.1, которая предусматривает ответственность за непредставление информации о финансировании со стороны иностранного агента. Штраф исчисляется исходя из суммы незадекларированного финансирования – этим объясняется столь крупная сумма — больше 22 миллионов.

Доводы Альбац и ее адвокатов довольно просты. Они признают, что нарушение было, и сваливают все на некую «другую юридическую фирму», которая не подала декларацию, утверждая, что срок привлечения к ответственности уже истек.

Также Альбац оправдывается тем, что иноагент «Фонд поддержки свободы прессы» лишь аккумулировал деньги российских жертвователей The New Times, а затем средства поступали на счета издания. Не имея на руках полного текста решения суда (почему-то Евгения Альбац его не опубликовала), я не могу достоверно оценивать его правомерность. Необходимо дождаться, что скажут следующие инстанции.

Однако предлагаю не ограничиваться формальной стороной в духе «была ли предоставлена бумажка», а разобрать ситуацию с журналом Альбац «по существу» — выяснить, что представляет это СМИ и правда ли оно не получает иностранное финансирование, как утверждает главред.

Один работник, убытки и бюджет в десятки миллионов в год

Учредителем и издателем The New Times является ООО «Новые времена». Из финансовой отчетности видно, что журнал Альбац убыточен и держится только на пожертвованиях, это давно не новость. Интереснее другое: оказывается, в известном СМИ, «раздражающем власть», работает всего… один человек.

Судя по имеющейся информации, этот один человек — генеральный директор Альбац Евгения Марковна. В журнале нет сотрудников как таковых. Это означает, что все либо выведено на аутсорсинг (очень удобно увольнять сотрудников), либо практикуется иная, серая схема финансирования издания.

Если говорить о бюджете The New Times, то в разные годы он составлял несколько десятков миллионов рублей – весьма неплохо для маленького СМИ с одним сотрудником.

Если вычесть из финансовых показателей компании ежегодные транши спонсорской помощи, то картина складывается совсем нерадостная: совокупный отрицательный баланс продаж за последние годы достигает 80 миллионов.

Щедрый спонсор

Альбац опубликовала пространный текст, в котором рассказала о спонсорах журнала:

Средства в фонд («Фонд поддержки свободы прессы») приходили прежде всего от российских спонсоров и в результате краудфандинга, то есть наши читатели, в своем абсолютном большинстве — граждане Российской Федерации, переводили средства на издание журнала на рублевые счета в российском банке «Фонда поддержки свободы прессы». Еще раз: российские граждане переводили деньги на рублевый счет в российском банке. Но мы не учли: ещё в декабре 2014 года этот фонд был одним из первых объявлен иностранным агентом (наши спонсоры, граждане РФ, переводили деньги со счетов за пределами РФ). И, следовательно, все деньги, которые шли через этот фонд, автоматически становились «иностранными источниками».

Итак, она утверждает, что ее спонсоры – «в подавляющем большинстве» граждане РФ — всего лишь переводили деньги иноагенту «Фонд поддержки свободы прессы», который затем переводил их журналу Альбац. И фонд был признан иноагентом не из-за спонсирования иностранными организациями, а лишь из-за того, что граждане РФ переводили деньги из-за рубежа.

При этом Альбац зачем-то полностью удалила с сайта раздел, посвященный данному фонду. Зачем, если все так открыто и прозрачно? Сейчас увидите.

Проверим, как согласуется либеральная гармония с суровой алгеброй, и посмотрим на сайте Минюста отчеты «Фонда поддержки свободы прессы», чтобы понять, кто финансирует фонд и журнал.

Бермудский офшор Зимина

В 2016 году все вроде бы обстояло так, как говорит Альбац: в отчете Фонда указаны довольно известные граждане-жертвователи, а также израсходованная сумма в размере 621 989 рублей.

Но ведь не мог журнал существовать на 600 тысяч в год? Конечно, нет.

И вот в отчете за 3 квартал 2016 года появляется иностранная организация-спонсор Sreda Foundation, зарегистрированная на Бермудах (страница 14).

Всего за первое полугодие 2016 года The New Times израсходовал более 12 миллионов рублей, полученных от офшора:

Этот бермудский офшор-донор связан с Дмитрием Зиминым, учредителем фонда «Династия», который также был признан иноагентом после скандала, когда «научный» фонд был уличен в многомиллионных тратах на поддержку различных либеральных медиа-проектов.

Таким образом, журнал Евгении Альбац получает деньги от бермудского офшора, а из каких источников берет деньги сам офшор – покрыто тайной. Но вряд ли от граждан РФ, благодарных читателей журнала The New Times.

Уже здесь мы видим, что Альбац лжет, говоря о финансировании журнала преимущественно со стороны граждан РФ. Суммы, полученные от них и от бермудского офшора, несопоставимы.

Деньги от Европейского фонда поддержки демократии

Но финансирование со стороны офшора – далеко не самое интересное. Посмотрим отчеты «Фонда поддержки свободы прессы» о финансировании за 2017 и 2018 годы.

И внезапно на странице 17 отчета за второе полугодие 2017 года находим информацию о том, что фонд является… грантополучателем денежных средств от организации под названием European Endowment for Democracy (Европейский фонд поддержки демократии, EED).

Между EED и «Фондом поддержки свободы прессы» ещё в апреле 2017 года заключено Grant Agreement (соглашение о предоставлении гранта) N 981746919653/2017/425/. Сумма, израсходованная за счет гранта EED за одно полугодие – 3 334 832 рубля.

Также за первый квартал 2018 года был израсходован грант в размере 2 488 216 рублей (страница 15 отчета).

Что же из себя представляет Европейский фонд поддержки демократии? Это по сути правительственный фонд, учрежден и финансируется членами ЕС, а также его структурами. Это аналог американского национального фонда демократии (NED), за счет которого кормились многие российские оппозиционеры c аналогичными целями: внедрение демократии, поддержка «свободных» СМИ, а по сути — вмешательство во внутреннюю политику других стран.

Весьма показательно, что EED начали создавать в канун «арабской весны», не особо скрывая, что речь идет об «инструменте помощи тем, кто борется за демократию». Фонд активно сотрудничает с активистами из арабских стран и по сути является одним из авторов воцарившейся в арабских странах «демократии» после серии «цветных революций».

Гранты любят тишину

Удивительно, но Евгения Альбац скромно умолчала о финансировании своего журнала The New Times такой неоднозначной структурой, как EED.

Альбац солгала, когда утверждала, что ее издание спонсируется «в подавляющем большинстве» гражданами РФ и что «Фонд поддержки свободы прессы» признан иноагентом лишь формально.

Как мы установили, фонд, финансирующий журнал Альбац, делает это за счет грантов от иностранной организации, учрежденной и финансируемой европейскими государствами, которые ставят целью «насаждение демократии» — по сути вмешательство во внутренние дела России.

Учитывая явное стремление главного редактора скрыть иностранное финансирование своего СМИ, история со штрафом выглядит уже не как простая оплошность.

Автор: Илья Ремесло

Источник: nstarikov.ru