Уймите ликвидаторов

Крайняя необходимость вынуждает нас, ветеранов ТНИТИ, обратиться к руководству страны и армии по стратегическому вопросу, касающемуся обороны страны. Мы использовали все другие возможности, пытаясь объяснить чиновникам разных уровней проблему государственного масштаба. К сожалению, наши усилия не дали результата.





Имея перед глазами пример снарядного корифея В.И. Рдултовского, предупредившего правительство и лично Сталина о снарядной катастрофе за несколько лет до Великой Отечественной войны, мы решились побеспокоить самые высокие инстанции.





В своем письме «Об обороне страны» именитый снарядник говорил, что на первый год войны с гитлеровской Германией потребуется 100 миллионов артиллерийских снарядов калибром 76-100 мм и 60 миллионов крупных калибров. Обращение было рассмотрено и сделаны выводы. Но несмотря на ускоренное строительство снарядных заводов, к 22 июня 1941 года удалось накопить в стратегическом запасе всего 88 миллионов артиллерийских снарядов всех калибров. Что и явилось одной из основных причин отступления до Москвы.





История повторяется. Сегодня положение с артиллерийскими снарядами много хуже того, что было в 30-е годы прошлого века. Серийное производство сведено до минимума, необходимого для обеспечения насущных потребностей мирного времени. Осталось два завода из двенадцати, производивших «корпуса» артиллерийских снарядов. Причем утрачены самые крупные из них.





Советский стратегический запас утилизирован за истечением сроков хранения, а вновь не пополняется. По понятным причинам от нас скрываются цифры, но мы знаем свои заводы. К примеру, основных в артиллерии 152-мм снарядов существующее производство не сможет изготовить более 500 тысяч в год. И то при условии, что откажется от гражданской продукции и будет работать в три смены, без праздников и выходных.





Между тем для 2300 единиц ОБТ «Армата» на год войны потребуется свыше 11 миллионов штук. Не потому ли от танка отказались? Полагаем, снарядное (массовое, миллионное) производство снарядов не проще изготовления «Арматы». Но и без нее в армии много 152-го калибра, не обеспеченного на случай крупномасштабной войны. Сегодня он в артиллерии основной.





И непосредственно к тому, чем вызвано наше обращение. Необходимость восстановления снарядного производства скоро станет очевидна всем. Но строительство новых заводов напрямую зависит от ТНИТИ, ибо только он до последнего времени владел снарядными технологиями и поставлял оборудование и станки.





И в одночасье стал не нужен! Импортные станки не заменят тульские по ряду причин, среди коих главные: 1) нельзя в снарядное производство ставить ЧПУ, которое может его остановить по приказу из-за рубежа, 2) цена импортных станков на порядок, если не на два, выше.





Ярким примером является происходящее в снарядном деле Украины. Недавно Порошенко открыл новое производство 152-мм снарядов к САУ «Гиацинт» на киевском заводе «Артем». При этом сказал, что израсходованы все запасы этих снарядов, без которых не обойтись в боевых действиях на Донбассе. Запущена производственная цепочка, рассчитанная на изготовление 18 тысяч штук в год. Она основана на станках с ЧПУ, поставленных Южной Кореей. А в перспективе собираются увеличить выпуск до 360 тысяч.





У нас вопрос: чем ответит Россия? Ведь мы тоже «поистратились» на Донбассе. Будем просить станки у южных корейцев, а технологию у турок? Так может случиться, если ТНИТИ похоронят и не захотят восстанавливать.





К нашему удивлению, чиновников такая перспектива не волнует. ТНИТИ банкротят, работников заставляют подписывать уведомления о сокращении до 17 ноября. Коллектив стратегического снарядного института в полном составе увольняется!





А что будет с заводом, архивами и уникальными технологиями? Уходя, мы хотим знать, останется ли ТНИТИ в оборонке, или превратится в торговый центр? До последнего мы рассчитывали, что будем делать снарядные станки. Но, кажется, никого они не интересуют.





Всё, чего мы добились в итоге трехлетней отчаянной борьбы – выплаты 60-миллионного долга по зарплате. Исполнив это, чиновники умыли руки. Московский «Техмаш», головная организация, в которую входит ТНИТИ, не думает о сохранении отраслевого станкостроения. Первое, что он сделал, когда появилась угроза банкротства, перевел конструкторов-станкостроителей на работу в «Базальт». А когда странная идея производства изделий «Базальта» на заводе ТНИТИ провалилась, забыл вернуть обратно.





В этом году у нас появилась надежда, связанная с постановкой в серию реактивных снарядов залпового огня «Торнадо». Востребовался двухсторонний резьбонарезной станок, когда-то заказанный тульским «Сплавом» и не законченный производством.





Надо сказать, это основной станок для изделия. А заказчик рассчитывает продавать «Торнадо» 60 странам, имеющим на вооружении устаревший «Град».





В таком случае одними этими станками в количестве нескольких десятков наш завод был бы загружен под завязку. И это шанс, возродить снарядный ТНИТИ, если к вопросу отнестись как положено. Но «Сплав» не хочет ждать, а «Техмаш» ждет, что ТНИТИ не сдаст злосчастный станок, и его можно будет расформировать за несостоятельностью.





Если у «Техмаша» и «Сплава» хватает денег покупать дорогие импортные станки, неужели недостанет для восстановления ТНИТИ? И станки для «Торнадо» лишь часть перспективы. Уникальный институт может послужить основой не только для отраслевого станкостроения, но и для всего отечественного, которое незаметно превратилось в отверточную сборку. Ни одного станкостроительного кластера без участия зарубежных фирм!





Государство обязано поставить ТНИТИ на ноги. По сию пору нам не хватало рабочих рук, но были головы. Незачем – и их не станет. А между тем, пока ТНИТИ медленно умирал, по его образу и подобию, по свидетельству бывшего директора НИМИ и замминистра машиностроения А.А. Каллистова, в США созданы шесть предприятий в боеприпасной отрасли...





С торгашеской точки зрения ТНИТИ надо было ликвидировать еще три года назад, а с государственной – давно пора восстановить. Такими золотниками не бросаются.





Ликвидаторы нас «успокаивают», что банкротство – это не смерть, а «оздоровление предприятия». Мы видели, как «Техмаш» «оздоравливал» новосибирский «Сельмаш» и челябинский ЗСО, снарядные заводы-гиганты. От них осталось одно вспоминание.





Просим прекратить издевательство московских чиновников над здравым смыслом. Восстановление снарядной отрасли и в первую очередь ТНИТИ требует принятия государственной программы. И следить за ее исполнением не в «Техмаше» и «Ростехе», а на самом верху, под контролем министра обороны и Верховного главнокомандующего. А на местном уровне – тульского губернатора.





Дело не терпит отлагательства. Промедление смерти подобно. Попомните слова ветеранов ТНИТИ – очень скоро это промедление скажется на Донбассе, в Сирии и во всех местах, куда Россия распространит свое влияние. А если дойдет до «крупномасштабной» войны, артиллерийских снарядов хватит на два-три месяца.





И что дальше?





Мы далеко не всё изложили в этом письме. Многое осталось за скобками. Нам еще есть что сказать. Но это уж на ваше усмотрение.





Лично для себя мы ничего не просим: «Жила бы страна родная, и нету других забот»!





С уважением и надеждой на то, что обращение будет воспринято так же, как корифея Рдултовского в 1938 году.

Источник: www.sovross.ru