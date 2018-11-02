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Трамп: караван беженцев в США финансирует Сорос

07:45. 2 ноября 2018 Просмотров - 284 2 коммент. Опубликовал:

Президент США Трамп заявил, что из Центральной Америки по направлению к границе движется караван мигрантов, добавив, что финансированием этого процесса может заниматься финансист Джордж Сорос.

После самой смертоносной атаки на евреев за всю американскую историю президент Трамп в среду, общаясь с журналистами, заявил, что не удивится, если узнает, что финансист Джордж Сорос, либо другие доноры Демократической партии могут финансировать караван мигрантов.

«Я не удивлюсь. Я не знаю, кто это делает, но не удивился бы, узнав, что к этому причастен Сорос», — заявил он журналисту Daily Mail.

Комментарии едва не вызвали очередной поток оскорблений, учитывая, что ряд СМИ обвинили Трампа в том, что он вдохновил подозреваемого Роберта Бауера на атаку на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге, выступив с обвинениями против Сороса, который финансирует караван.

До нападения Бауэр высказался в одной из соцсетей, что деятельность еврейской организации HIAS, которая помогает переселению беженцев, необходимо остановить.

Лишний раз подтверждая жалобы тех, кто заявляет что республиканцы зашли слишком далеко с критикой, Сорос был первым из почти дюжины известных демократов, который обнаружил самодельную бомбу в своем почтовом ящике во время последних попыток взрывов почтовых ящиков на прошлой неделе. В этом обвиняется представитель Флориды, который горячо поддерживал президента и, как говорили, намеренно собирался уничтожить его критиков.

По данным RT, более 6 тыс. мигрантов направляются к границе США в четырех караванах. В самой крупной группе состоит 4 тыс. человек, еще в 2 группах около 2 тыс. мигрантов.

Пока неясно, кто именно финансирует масштабную операцию, оказывая поддержку и материально-техническую помощь мигрантам во время их поездки. Очевидно одно: их явно кто-то поддерживает. За последние несколько недель сотрудников по оказанию помощи замечали за раздачей наличности мигрантам, а местные группы снабжали их продовольствием и жильем. Совсем недавно мигранты садились в автобусы, которые переправят их по направлению к следующему пункту.

Источник: http://ktovkurse.com/politika/tramp-karavan-bezhentsev-v-ssha-finansirue…

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 13601 11737
    Вячеслав 2 ноября 2018 в 8:06 Ссылка Пометить
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    А у нас караваны цветных из Средней Азии и обратно кто финансирует?

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    • 61 49
      Хан_Уман Вячеслав 2 ноября 2018 в 10:02 Ссылка Пометить
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      А зачем их финансировать?
      Досататочно просто разрешить.
      При том что с них ещё и настричь можно.
      А если кто-то думает что сорос один действует, то это глубокое заблуждение.

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