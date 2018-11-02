Сводки от ополчения Новороссии 02 ноября 2018

Жители Донбасса перестанут страдать, если субъекты минских соглашений по урегулированию будут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и начнут выполнять обещания, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире телеканала NewsOne.

Хуг посетовал, что Украина и Республики «показывают друг на друга пальцем» и обвиняют в невыполнении минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.

«Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения — это, конечно, не все, потому что они позволяют нам видеть, но то, что мы видим, черным по белому сказано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — сказал экс-замглавы миссии ОБСЕ.

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