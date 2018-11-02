Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 02 ноября 2018

07:59. 2 ноября 2018 Просмотров - 244 Нет комментариев Опубликовал:

Экс-глава миссии ОБСЕ назвал условие, при котором жители Донбасса «перестанут страдать»

Экс-глава миссии ОБСЕ назвал условие, при котором жители Донбасса «перестанут страдать» | Русская весна

Жители Донбасса перестанут страдать, если субъекты минских соглашений по урегулированию будут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и начнут выполнять обещания, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире телеканала NewsOne.

Хуг посетовал, что Украина и Республики «показывают друг на друга пальцем» и обвиняют в невыполнении минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.

«Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения — это, конечно, не все, потому что они позволяют нам видеть, но то, что мы видим, черным по белому сказано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — сказал экс-замглавы миссии ОБСЕ.

Читайте также: На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боец «Гюрза» о ползучем наступлении ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО)

На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе уничтожен один из старейших украинских боевиков Виктор Батаев с позывным «Дед».

О смерти оккупанта 1 ноября сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированнной бригады ВСУ.

«Командование и боевые побратимы 93 бригады “Холодный Яр” выражают соболезнования родным и близким Виктора Борисовича Батаева („Деда“) в связи с его трагической гибелью», —  говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель командира боевой машины — наводчик-оператор старший сержант Батаев служил в составе 7 механизированной роты рядом с селом Крымское на Луганщине. Уволился из ВСУ по возрасту.

«„Дед“ не хотел оставлять военную службу, мы даже в Верховную раду писали с просьбой разрешить ему остаться», — подчеркнули в бригаде.

Читайте также: «Объявите нам войну!»: Российский сенатор подёргал за бороду украинского политолога (ВИДЕО)

На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Защитник посёлка Доломитное с позывным “Соболь” рассказал о новых провокациях украинских боевиков

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... 15:19 Сводка МО ДНР за 16 ноября. 15:14 ...службе СММ ОБСЕ."Двенадцатого ноября в подконтрольном правительству населенном...Сводка МО ДНР за 16 ноября Сводка МО ДНР за 16 ноября... вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
... дома (ВИДЕО, ФОТО). Сводка МО ДНР за 29 ноября Сводка МО ДНР за... 29 ноября К оглавлению | Источник... действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на улицу...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
... - Фронт под Донецком. Ноябрь 2015. 18:03 Сводка МО ДНР за 4... ограничены в средствах, поэтому в ноябре удалось выделить для закупки комплектующих... найти необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... 15:55 Сводка МО ДНР за 23 ноября. 15:53...группы в Минске 24 ноября обсудит необходимость документальной фиксации...Сводка МО ДНР за 23 ноября Сводка МО ДНР за 23 ноября...кратковременные атаки артиллерии и бронетехники ополчения Новороссии. Более длительные бои, ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2015
...ополченцам. Сводка МО ДНР за 5 ноября Сводка МО ДНР...журналистам заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. «...Валентина Гетьманчук – снайпер ополчения Донбасса, которая не ...Группа помощи раненым бойцам Новороссии действует в Санкт-Петербурге...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии...(нем. Ernst Julius Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>