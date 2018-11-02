Сводки от ополчения Новороссии 02 ноября 2018
- 03:30 Экс-глава миссии ОБСЕ назвал условие, при котором жители Донбасса «перестанут страдать».
- Вчера 20:59 Боец «Гюрза» о ползучем наступлении ВСУ.
- Вчера 20:52 На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО).
- Вчера 20:22 Защитник посёлка Доломитное с позывным “Соболь” рассказал о новых провокациях украинских боевиков.
Экс-глава миссии ОБСЕ назвал условие, при котором жители Донбасса «перестанут страдать»
Жители Донбасса перестанут страдать, если субъекты минских соглашений по урегулированию будут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и начнут выполнять обещания, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире телеканала NewsOne.
Хуг посетовал, что Украина и Республики «показывают друг на друга пальцем» и обвиняют в невыполнении минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.
«Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения — это, конечно, не все, потому что они позволяют нам видеть, но то, что мы видим, черным по белому сказано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — сказал экс-замглавы миссии ОБСЕ.
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Боец «Гюрза» о ползучем наступлении ВСУ
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На Донбассе уничтожен один из старейших карателей (ФОТО)
На Донбассе уничтожен один из старейших украинских боевиков Виктор Батаев с позывным «Дед».
О смерти оккупанта 1 ноября сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированнной бригады ВСУ.
«Командование и боевые побратимы 93 бригады “Холодный Яр” выражают соболезнования родным и близким Виктора Борисовича Батаева („Деда“) в связи с его трагической гибелью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель командира боевой машины — наводчик-оператор старший сержант Батаев служил в составе 7 механизированной роты рядом с селом Крымское на Луганщине. Уволился из ВСУ по возрасту.
«„Дед“ не хотел оставлять военную службу, мы даже в Верховную раду писали с просьбой разрешить ему остаться», — подчеркнули в бригаде.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Защитник посёлка Доломитное с позывным “Соболь” рассказал о новых провокациях украинских боевиков
К оглавлению | Источник: www.youtube.com