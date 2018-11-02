США хотят стравить Россию и Китай

Источник: tsargrad.tv

Николай Стариков объяснил, для чего США нагнетают обстановку во всем мире.



Выходом из ДРСМД и санкциями США намеренно нагнетают обстановку в мире, создают проблему, чтобы очень дорого продать России её решение. Такое мнение высказал российский писатель и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире программы «Время покажет».

По его словам, такая модель поведения — это стратегическое направление американской дипломатии. То есть искусственно создается ощущение неуверенности - что еще немножко, и тот мир, в котором приятно жить и находиться, рухнет. А чтобы этого не произошло, предлагается сделать так, как велит Вашингтон, и все снова вернется на круги своя.

«Не хотите, чтобы он (ваш привычный мир) рухнул, ну давайте, сделайте то, что мы хотим, и все будет нормально. Мы будем хлопать вас по плечу, говорить, что вы демократы», — передает Стариков основной посыл США.

Он добавляет, что в данной ситуации США путем нагнетания ситуации пытаются заставить Россию принять участие в противостоянии с Китаем. Точнее, Вашингтон хочет, чтобы Москва сделала за него всю грязную работу.

Об угрозе войны, воздух сгущается. Сказал в программе @Vremya_Pokazhet pic.twitter.com/eixgMY2KVR — Николай Стариков (@nstarikov) October 30, 2018

Источник: nstarikov.ru