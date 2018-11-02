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США хотят стравить Россию и Китай

19:04. 2 ноября 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Николай Стариков объяснил, для чего США нагнетают обстановку во всем мире.

Выходом из ДРСМД и санкциями США намеренно нагнетают обстановку в мире, создают проблему, чтобы очень дорого продать России её решение. Такое мнение высказал российский писатель и лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире программы «Время покажет».

По его словам, такая модель поведения — это стратегическое направление американской дипломатии. То есть искусственно создается ощущение неуверенности - что еще немножко, и тот мир, в котором приятно жить и находиться, рухнет. А чтобы этого не произошло, предлагается сделать так, как велит Вашингтон, и все снова вернется на круги своя.

«Не хотите, чтобы он (ваш привычный мир) рухнул, ну давайте, сделайте то, что мы хотим, и все будет нормально. Мы будем хлопать вас по плечу, говорить, что вы демократы», — передает Стариков основной посыл США.

Он добавляет, что в данной ситуации США путем нагнетания ситуации пытаются заставить Россию принять участие в противостоянии с Китаем. Точнее, Вашингтон хочет, чтобы Москва сделала за него всю грязную работу.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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