Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 ноября 2018

С 17 сентября, когда сирийские силы ПВО по ошибке сбили российский военный самолёт, Израиль не осуществил ни одной военной операции на территории Сирии, и связано это с поставкой Дамаску современных систем ПВО С-300, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Как сообщала «Русская Весна», 17 сентября в ходе израильской атаки на Сирию был сбит российский военный самолёт. В результате трагического стечения обстоятельств по нему попали сирийские ВВС, а израильские самолёты просто прикрывались российским в ходе воздушной операции. После этого инцидента Москва передала Дамаску современные системы ПВО С-300.

Израиль настаивал на том, что несмотря на этот шаг Кремля не прекратит бомбардировки Сирии, но с тех пор в СМИ не было ни одного сообщения о подобных атаках. Впрочем, Иерусалим заявил, что после 17 сентября проводил согласованные с Россией военные операции на территории Сирии.

Подобными заявлениями Израиль подчёркивает свою решимость и дальше наносить удары в Сирии по собственному желанию, но отсутствие сообщений в прессе вызывает большие сомнения.

До 17 сентября Израиль практически безнаказанно проводил по несколько операций в неделю, и они активно освещались в СМИ, напоминает издание. При этом версию того, что атаки продолжились, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно исключить, подчёркивает Contra Magazin.

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