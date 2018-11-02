Про аварию на плавдоке ПД-50
23:14. 2 ноября 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Илья Крамник о подробностях аварии на плавдоке ПД-50 в результате которой плавучий док затонул, а авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения.
В настоящий момент наиболее упоминаемая версия событий гласит, что авария произошла в ходе планового вывода «Кузнецова» из дока и была вызвана сбоем в электроснабжении, что привело к остановке насосов, откачивающих воду из цистерн, и, как следствие, к затоплению дока. Похожую трактовку событий выдвигает и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что работа систем балластирования пошла нештатно при выводе из дока. «Ввиду, как говорят наши коллеги, внезапного отключения электроэнергии с берега. Это привело к неконтролируемому погружению одной из башен дока, что привело к существенному крену», — рассказал он.
В то же время «Россети» заявили «Известиям» об отсутствии отключений на судоремонтном заводе в Мурманске. По данным компании, «с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября отключений в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», питающих 82-й судоремонтный завод в Росляково, не было». При этом в компании заметили, что накануне в результате налипания мокрого снега и образования наледи на проводах произошли обрывы на линиях электропередачи. Это привело к перебоям в электроснабжении в областном центре.
Авианосец, как сообщается, не пострадал, хотя ему на палубу упал один из установленных на доке подъемных кранов, и ремонт корабля продолжится по графику.
В ходе аварии никто не погиб, хотя четыре человека из числа доковой команды упали в воду и пострадали от переохлаждения, а еще один получил травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По информации корреспондента «Известий» из источников в судоремонтной отрасли, вывод авианосца из дока не планировался и, когда ПД-50 начал погружаться, корабль находился на палубе дока, не будучи готовым к выходу.
Предпосылкой к аварии действительно стали проблемы с энергоснабжением, однако док не перешел на собственное питание, так как моторная команда ПД-50 была сокращена, а горючее для дизель-генераторов не закупалось.
По данным источников, «Кузнецова» спасла слаженная работа остававшейся на борту во время ремонта части экипажа, которая своевременно начала борьбу за живучесть и спасла корабль от затопления, несмотря на поступление воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия. В итоге корабль остался на плаву. Также экипаж «Кузнецова» организовал спасение доковой команды. В итоге авианосец, приняв несколько тысяч тонн воды, был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода — к своему обычному месту стоянки.
В ходе затопления док накренился, что привело к падению крана на палубу авианосца. Кроме того, по словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, корабль получил пробоину в надводной части борта площадью около 20 кв. м.
Плавучий док ПД-50 принадлежит судоремонтному заводу СРЗ-82. Завод, долгое время бывший государственным предприятием, в начале 2010-х годов был приватизирован и в настоящее время через компанию «РН-Актив» принадлежит «Роснефти».
Завод был передан «Роснефти» в 2015 году. Предполагалось, что на его основе будет создана база для осуществления шельфовых проектов. Кроме того, считалось, что передача на баланс крупной коммерческой компании позволит сохранить завод как базу судоремонта для ВМФ.
Отдельно стоит отметить, что док ПД-50 грузоподъемностью 80 тыс. т является единственным на севере, способным принять авианосец. Кроме того, док активно использовался для ремонта менее крупных кораблей и подводных лодок, которые ставились туда зачастую по 2–3 единицы одновременно.
Очевидно, ремонт «Кузнецова» затянется — ставить его на севере больше просто некуда. Единственный вариант — бассейн завода «Севмаш», где сейчас проводится ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», но для ввода туда «Кузнецова» необходимо расширить вход в бассейн, который не был рассчитан исходно на пропуск кораблей такой ширины.
Как быстро удастся заменить док, неясно. ПД-50 в свое время был построен по заказу Советского Союза в Швеции. В России подобный заказ сегодня могут технически выполнить несколько заводов, однако цена вопроса и сроки строительства еще никем не обсуждались.
В любом случае очевидно, что неисполнение давно обсуждавшихся планов модернизации «Севмаша» в Северодвинске и отсутствие сухого дока в Кольском заливе ставят под угрозу боеспособность ВМФ.
О том, как скажется ночное происшествие на ремонтных графиках Северного флота, в которых ПД-50 всегда занимал одно из главных мест, пока остается только догадываться.
https://iz.ru/806496/ilia-kramnik/upustili-dok-pochemu-admiral-kuznetcov-edva-ne-utonul – цинк
По подъему дока обещают определиться в ближайшие дни.
Поднятие плавдока ПД-50 для «Адмирала Кузнецова» связано с решением сразу нескольких очень сложных инженерных задач, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Главная из них – как не допустить сползание дока, оказавшегося на краю «ямы» глубиной порядка 100 метров, в это природное углубление на дне акватории 82-го СРЗ», – пояснил собеседник «Интерфакса».
Сейчас док находится на дне с уклоном по осевой линии на окраине углубления, рассказал источник.
Сползанию плавдока в яму может препятствовать воздух, скопившийся в отсеках сооружения.
Собеседник предоставил аргументы, ставящие под сомнение целесообразность подъема ПД-50 на поверхность.
Док сильно ударился о грунт при затоплении, оба крана, установленных на нем, не подлежат восстановлению, отметил эксперт.
По его оценке, для выполнения контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова» было бы рациональней купить аналог ПД-50.
Вице-премьер России Юрий Борисов ранее заявлял, что подъем плавдока зависит от решения комиссии, занятой расследованием затонувшего конструкта.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что решение о поднятии дока будет принято в ближайшие дни.
https://vz.ru/news/2018/11/2/949036.html – цинк
Китайская пресса по этому поводу ерничает https://inosmi.ru/military/20181102/243700828.html и предлагает варианты с ремонтом "Кузнецова" в Китае за отдельную плату.
В конечном итоге, если доку кранты, сроки ремонта будут в любом случае сорваны и надо еще решать вопрос с исправлением полученных повреждений и завершением плановой модернизации, для чего так или иначе нужна замена ПД-50. Крайне маловероятно, что страны НАТО под угрозой американских санкций захотят продавать России аналог ПД-50. Остаются нейтралы и китайские товарищи.
Источник: colonelcassad.livejournal.com