Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2018

Вчера с большой помпой был обнародован «российский санкционный список по Украине», в который не попал одиозный украинский бизнесмен И. Коломойский. Он немедленно кинулся в СМИ оправдываться:

https://russian.rt.com/ussr/news/569773-kolomoiskii-sankcii-rossiya?utm_source=smi2

Коломойский рассказал, почему он не попал в списки российских санкций …По мнению бизнесмена, список санкций «согласовывался с украинской стороной». «Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента Украины Петра Порошенко. — RT)», — приводит его слова УНИАН. Он добавил, что может назвать тех, кто «входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком». «Порошенко, (первый замглавы НБУ Екатерина) Рожкова, (управляющий директор инвесткомпании ICU Макар) Пасенюк, (замглавы фракции БПП в Верховной раде Игорь) Кононенко, почтальоном работал (лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор) Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага (президента России Владимира) Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнёрам, что я якобы стал агентом Кремля», — считает Коломойский.

Да не волнуйтесь Вы так, Игорь Валерьевич! Никто и не думает, что Вы стали агентом Кремля… Наоборот! Все лишний раз убедились, что в Кремле и на Банковой над составлением списка не покладая рук трудилась Ваша агентура.

И в США не подумали, что Вы стали агентом Кремля, там вчера увидели, что агентура в Кремле и на Банковой состоит сплошь из идиотов, которые работают так топорно, что засветили лучшего представителя своих истинных хозяев, – то есть Вас.

А сегодня, когда проснутся и прочитают Ваше «опровержение», то подумают, что и Вы не умнее своей агентуры, когда в оправданиях ссылаетесь на тесные связи с Вашингтоном. Этак Вы на Вашингтон не только создание «Правого сектора» на Украине повесите, но и теракт в Керчи…

Вчера смеялась над списком, сегодня — над опровержением. Всем хорошего дня!