Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2018
- 11:12 Коломойский сделал мой день.
- 08:52 Украина ответила на введение санкций, арестовав прокат из ЛНР.
- 07:05 Министр энергетики США приедет на Украину на следующей неделе, — СМИ.
- 05:30 Министр обороны Молдавии прибыл на Донбасс: ВСУ готовы помочь в войне с Приднестровьем.
- 05:00 Это варварство: Киев и МВФ ставят Украину на грань катастрофы.
- 04:15 ВНИМАНИЕ: МВД предупреждает — мошенники охотятся на пенсионеров ДНР.
- 03:19 А почему не идете на мaйдaн?.
- 01:24 «Вертит на причинном месте флаг Украины»: в Сети высмеяли памятник с голым нардепом (ФОТО).
- 00:55 Санкционный список Кремля редактировался у Порошенко, — Коломойский.
- Вчера 23:55 ОБСЕ оценила идеи Лукашенко по Донбассу.
- Вчера 23:43 Балаклавский Мордор.
- Вчера 22:32 Пираты Азовского моря: Украина ответила на российские санкции захватом судна (ФОТО).
- Вчера 21:59 В Киеве срочно эвакуируют посетителей ж/д и автовокзалов (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:12 1 ноября: цены на бензин в ДНР снижены.
- Вчера 19:43 Порошенко в пролёте: назван фаворит первого тура выборов президента Украины.
Коломойский сделал мой день
Вчера с большой помпой был обнародован «российский санкционный список по Украине», в который не попал одиозный украинский бизнесмен И. Коломойский. Он немедленно кинулся в СМИ оправдываться:
https://russian.rt.com/ussr/news/569773-kolomoiskii-sankcii-rossiya?utm_source=smi2
Коломойский рассказал, почему он не попал в списки российских санкций
…По мнению бизнесмена, список санкций «согласовывался с украинской стороной».
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента Украины Петра Порошенко. — RT)», — приводит его слова УНИАН.
Он добавил, что может назвать тех, кто «входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком».
«Порошенко, (первый замглавы НБУ Екатерина) Рожкова, (управляющий директор инвесткомпании ICU Макар) Пасенюк, (замглавы фракции БПП в Верховной раде Игорь) Кононенко, почтальоном работал (лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор) Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага (президента России Владимира) Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнёрам, что я якобы стал агентом Кремля», — считает Коломойский.
Да не волнуйтесь Вы так, Игорь Валерьевич! Никто и не думает, что Вы стали агентом Кремля… Наоборот! Все лишний раз убедились, что в Кремле и на Банковой над составлением списка не покладая рук трудилась Ваша агентура.
И в США не подумали, что Вы стали агентом Кремля, там вчера увидели, что агентура в Кремле и на Банковой состоит сплошь из идиотов, которые работают так топорно, что засветили лучшего представителя своих истинных хозяев, – то есть Вас.
А сегодня, когда проснутся и прочитают Ваше «опровержение», то подумают, что и Вы не умнее своей агентуры, когда в оправданиях ссылаетесь на тесные связи с Вашингтоном. Этак Вы на Вашингтон не только создание «Правого сектора» на Украине повесите, но и теракт в Керчи…
Вчера смеялась над списком, сегодня — над опровержением. Всем хорошего дня!
К оглавлению | Источник: pravosudija.net
Украина ответила на введение санкций, арестовав прокат из ЛНР
Вчера, 1 ноября, Россия обнародовала список украинских политиков, бизнесменов и журналистов, а также и перечень компаний, против которых введены персональные санкции.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в связи с этим сообщил в Facebook об аресте в порту Мариуполя, крупной партии листового проката с Алчевского меткобмината, который находится на территории ЛНР.
“Наш ответ “санкциям”. В порту Мариуполя арестовано более 3 000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма”, – написал Юрий Луценко.
При этом он не пояснил зачем судно, которое направлялось, очевидно из российского порта, в Бельгию зашло в мариупольский порт. Либо прокат был доставлен сушей непосредственно в Мариуполь? Тогда каким образом он пересек линию разграничения?
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Министр энергетики США приедет на Украину на следующей неделе, — СМИ
Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину и Польшу.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя ведомства.
В ходе европейских визитов, среди которых также значатся Венгрия и Чехия, Перри сделает ряд заявлений, в том числе касательно нового контракта на поставку в Польшу сжиженного природного газа из США.
Кроме того, Перри намерен обсудить сотрудничество в сфере ядерной энергетики, кибербезопасности и угля. В частности, глава Минэнерго США посетит украинскую электростанцию, которая летом получила партию американского угля.
В сентябре состоялся визит министра энергетики США Рика Перри в Москву и его встреча с российским коллегой Александром Новаком.
По заявлению Новака, на встрече министры обсудили ситуацию на мировых энергорынках, работу российских и американских компаний в РФ и США, проекты в третьих странах, поднимался вопрос о создании инвестфонда РФ и США с участием РФПИ для реализации проектов в области энергетических технологий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Министр обороны Молдавии прибыл на Донбасс: ВСУ готовы помочь в войне с Приднестровьем
Похоже, кто-то очень хочет войны.
Командующий Национальной армией Молдовы Игорь Кутие по приглашению своего коллеги, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Игоря Муженко, совершил визит к нашим восточным соседям. Особенностью этой поездки стало то, что в ее ходе Игорь Кутие посетил позиции украинских войск на Донбассе и провел переговоры с командующим «операцией Объединенных сил» Сергеем Наевым. Чем же боевые действия на Донбассе заинтересовали главного молдавского военачальника?
Ответ на этот вопрос прозвучал из уст Игоря Муженко. По его словам, молдавская сторона заинтересовалась украинским опытом боевой подготовки, а также предложением о взаимодействии «в случае обострения ситуации в Приднестровье».
Проще говоря, украинские методы ведения войны пришлись по вкусу генералу Кутие, и он не прочь применить их против Приднестровья совместно с Украиной.
В принципе, это неудивительно: во время агрессии против ПМР Молдавия, по сути, применяла те же методы, что и ВСУ на Донбассе сегодня. Были такие же «добровольческие батальоны» из фашиствующих унионистов, были такие же обстрелы гражданских объектов, такой же террор против мирного населения. Надо лишь «освежить память», понаблюдав за нынешними действиями украинских коллег.
По-настоящему серьезные опасения вызывает прозвучавшее «обострение ситуации». Как известно, Приднестровье ни на Молдавию, ни на Украину нападать не собирается — это абсурд.
Зато если проанализировать политику последних в отношении нашей республики, то начинаешь сомневаться в их миролюбии. Тем более, не стоит забывать, что Кишинев до сих пор отказывается признавать ПМР даже участником переговорного процесса. Значит, «обострение ситуации» — не более, чем лицемерная игра слов?
Однако во всей этой истории странно одно: почему молдавский генерал, продумав все вышеперечисленные обстоятельства, забыл о самом главном — об итоге карательного похода Кишинева в 1992 году и о том, что сегодня на нашей территории находятся российские миротворцы? Игорю Кутие следует срочно нанести визит грузинским коллегам, дабы те ему напомнили, к чему такая забывчивость может привести…
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Екатерина Бородина, для «Русской Весны»
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Это варварство: Киев и МВФ ставят Украину на грань катастрофы
Потребительская политика современного руководства Украины в отношении своего населения в угоду хищническим устремлениям МВФ ставит страну на грань катастрофы.
Об этом заявил и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, комментируя очередное повышение цены на природный газ для жителей Украины.
«С 1 ноября цена на природный газ для населения Украины составит 8,5 тысяч гривен (около 20 тыс. рублей) за тысячу кубометров, а для предприятий теплокоммунэнерго — 8,36 тысяч гривен. Как ранее заявляли представители украинской власти, по этой причине тарифы для населения на тепло и горячую воду вырастут приблизительно на 16%.
Очередное повышение тарифов для населения — результат безответственной, варварской и бездарной политики украинских властей, в угоду хищническим устремлениям МВФ ведущей к истреблению своего народа», — отметил руководитель Минстроя ДНР.
При этом он обратил внимание, что по озвученным в СМИ комментариям украинских чиновников был принят лишь компромиссный вариант повышения цены на газ, изначально планировавшейся ещё на 30% выше.
Сергей Наумец отметил, что тарифы на коммунальные услуги в Донецкой Народной Республике в ближайшее время для населения подниматься не будут, несмотря на возросшие с 2012 года затраты предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.
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ВНИМАНИЕ: МВД предупреждает — мошенники охотятся на пенсионеров ДНР
Торезские стражи порядка разыскивают очередную злоумышленницу, которую подозревают в краже денежных средств у 76-летней горожанки.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Торезского ГО МВД Донецкой Народной Республики.
В дежурную часть городского отдела полиции поступило заявление от жительницы города о том, что из ее квартиры похищена крупная сумма денег.
— Полицейские установили, что в день происшествия к пенсионерке домой пришла неизвестная женщина под видом соцработницы. Потерпевшая впустила злоумышленницу в квартиру. Непрошеная гостья сообщила, что пришла уточнить анкетные данные хозяйки квартиры и узнать, в какой именно помощи нуждается льготница.
После ухода лжесотрудницы женщина обнаружила пропажу всех своих сбережений, а именно: 20 тысяч гривен и 20 тысяч рублей, — сообщил начальник криминальной полиции Торезского ГО МВД ДНР Игорь Машкин. — На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. На поиск предполагаемой преступницы ориентированы патрульные наряды, а также сотрудники ГАИ.
Приметы подозреваемой: на вид 35–45 лет, рост 160–170 см, среднего телосложения, волосы темные, два зуба из металла желтого цвета. Была одета: черная куртка, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.
Правоохранители напоминают о правилах, которые помогут уберечься от преступных посягательств:
— никогда не открывайте двери незнакомым людям, кем бы они не представлялись;
— узнайте заранее телефоны социальных служб, пенсионного фонда, полиции и если незнакомый человек представляется служащим государственной организации, узнайте его фамилию, имя, отчество и должность, причину посещения. Попросите предъявить служебное удостоверение. Не бойтесь звонить с уточнениями, действительно ли существует данная организация в городе и имеется ли у них такой сотрудник, и с какой целью он ходит по квартирам;
— если телефон занят, попросите визитера посетить вас в другое время;
— если вы открыли дверь, не впускайте незнакомца в дом или квартиру;
— если человек настойчиво просится в квартиру, позовите соседей по лестничной площадке присоединиться к вам;
— позвоните родным и сообщите о непрошеном госте;
— не отдавайте документы (паспорт, пенсионное и ветеранское удостоверения, документы на квартиру и др.);
— не давайте денег и не меняйте незнакомым людям деньги;
— не оставляйте незнакомца одного в комнате;
— не приобретайте у незнакомых людей продукты, бытовую технику, лекарства, одежду;
— сообщайте в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем подъезде;
— если вы стали жертвой преступником, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «102». Постарайтесь запомнить внешность и особые приметы, это облегчит поиск злоумышленника.
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А почему не идете на мaйдaн?
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«Вертит на причинном месте флаг Украины»: в Сети высмеяли памятник с голым нардепом (ФОТО)
Установленный в Борисполе, под Киевом, в 2014 году памятник «небесной сотне» через 4 года вызывает недоумение и насмешки уже не только у «ватников», но и у «свидомых» украинцев.
Так одно из украинских информационных агентств разместило материал с критикой монумента.
Автор статьи Наталья Яровая, отмечая, что «этот памятник очень уважают жители города и каждый год к вычеканенным фамилиям приводят школьников, сходятся депутаты, мэр, местные патриоты», удивляется, что «главным действующим лицом, которое вычеканено в граните, является когда-то жертвенный голый казак Гаврилюк».
«Также довольно странная деталь, что половые органы казака прикрыли национальным флагом», — подчеркивает журналистка.
Кроме того, Яровая выражает недовольство тем, что именно живой и здоровый, да к тому же ставший народным депутатом, Гаврилюк стал центральной фигурой композиции.
«Является ли сейчас таким уж достойным героем тот же Гаврилюк, который комфортно «советуется» с парламентариями, иногда попадает в разные неприятные истории, является «героем» всевозможных мемов в соцсетях?» — задает вопрос она.
«Почему именно Гаврилюк, а не те ребята, которые отдали жертвенно свои жизни?», — возмущается журналистка.
Статья Яровой вызвала волну иронических комментариев в Сети.
«Козак Гаврилюк вертит на х… флаг и малый герб Украины. Да и саму Украину он вертит» ,
«Орел отбивается от педераста? Нормальный концепт»,
«С орлом вот не очень хорошо вышло. В США могут не так понять»
«Украинская камасутра»,
«Раздетая Украина требует денег от Германии», — пишут пользователи.
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Санкционный список Кремля редактировался у Порошенко, — Коломойский
Введение Россией масштабных санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.
Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский отвечая на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля.
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, — Прим. Ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ — Прим. Ред.), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, принадлежит к ближнему кругу президента — Прим. Ред.), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко — Прим. Ред.), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер „Украинского выбора”, кум Владимира Путина — Прим. Ред.). Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — заявил он.
Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы — медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.
«На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской», — подчеркнул Коломойский.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ОБСЕ оценила идеи Лукашенко по Донбассу
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко идеи по урегулированию конфликта на Донбассе могут придать минским договоренностям свежий импульс, и поэтому заслуживают внимания.
Ранее Лукашенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск готов взять на себя контроль на границе России с ДНР и ЛНР и сопровождать проведение выборов на Донбассе.
Кроме того, он выразил мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе. Также он высказал готовность разместить в Белоруссии технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе и отметил, что без вовлечения США в переговоры вряд ли возможно достичь цели по урегулированию.
«Должен отметить вашего Президента, который высказывается за новые идеи, которые необходимо развивать и продвигать. Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется.
И я уже сказал пару часов назад вашим коллегам, что эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — сказал Гремингер.
«Они придадут минским договоренностям свежий импульс, реализация которых в настоящий момент застряла на месте. И это неприемлемо. Мы не можем быть довольны вооруженным конфликтом, продолжающимся в Европе пятый год подряд. Этому нужно положить конец. Это не только остановит страдания населения этой страны, но и приведет к безопасности в регионе. Поэтому я считаю, что формат минского процесса должен быть расширен, и я рад, что эти попытки предпринимаются», — добавил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Балаклавский Мордор
Вечером ехал из Симферополя с эфира на "Крым-24" (по теме освобождения моряков "Норда" и свежих санкций против Украины). Там же была уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина, которая участвовала в обмене моряков "Норда". Помимо "Норда" непосредственно занимается вопросом с капитаном "Норда" и другими делами крымчан (в том числе и тех двух похищенных на границе солдат) удерживаемых на Украине. Рассказала несколько интересных подробностей по подготовке и осуществлению обмена, которого без усилий Аксенова, Палагина и еще ряда людей могло и не быть.
Изрядно доставил Мордор в районе Балаклавы. Как оказалось, новая ТЭС ночью выглядит еще более эпично, чем днем. Там наверняка творятся зловещие дела против Украины.
PS. Относительно вопросов про задержание татарского боевика из "крымских блокадников", то ФСБ к вечеру все подтвердило, сюжеты на местном ТВ прошли.
Надо понимать, что и этот персонаж будет объявлен невинной жертвой Кровавой Гэбни, а то и непризнанным гением крымской режиссуры, а там и до отдельной зоны для голодающих украинских режиссеров недалеко.
Про захваченное в Мариуполе судно Comet уже завтра. Очередной эпизод из цикла слабоумие и отвага.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пираты Азовского моря: Украина ответила на российские санкции захватом судна (ФОТО)
Украина арестовала крупное российское судно, перевозившее продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии, в Мариуполе.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал он на своей странице в соцсети.
«Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», — добавил он, заявив что арест судна — «наш ответ санкциям».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве срочно эвакуируют посетителей ж/д и автовокзалов (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве из-за сообщения о минировании также эвакуировали посетителей Южного ж/д вокзала.
Сейчас здание вокзала блокировано полицией, всех людей вывели на улицу.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии украинским СМИ сообщила, что, кроме железнодорожного вокзала, полиция в настоящее время осуществляет проверку сообщения о минировании столичного автовокзала, эвакуируя оттуда людей.
«Поступило сообщение о минировании и автовокзала, и железнодорожного. Идет проверка», — отметила Блищик.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
1 ноября: цены на бензин в ДНР снижены
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко в пролёте: назван фаворит первого тура выборов президента Украины
Если бы выборы президента Украины состоялись в октябре, то лучший результат в первом туре показала бы лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали бы 13,4% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы «Рейтинг».
В первую пятерку электоральных симпатий украинцев также попали шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 7,6% респондентов, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — по 7%, а также сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 6,9%.
В то же время за лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы проголосовать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука — 4,9%, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича — 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения «Самопоміч» Андрея Садового — 2,5%.
За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить — 16,7%, не голосовали бы на выборах президента — 12,5%.
Кроме того, среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Тимошенко, 10,7% — Зеленского, по 9,9% — Гриценко и Порошенко, 9,8% — Бойко, 8% — Ляшко, 7% — Вакарчука, 4,9% — Рабиновича, 3,5% — Садового.
75,8% опрошенных точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего придут на них, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склоняются к тому, что не будут голосовать.
В ходе исследования было опрошено 13 тысяч 684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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А вот и санкционные списки по Украине подъехали.
Всего санкции введены против 322 физических лиц и 68 юридических лиц.
Полный текст постановления о санкциях и список лиц и организаций под них подпадающих:
http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf – скачать текст постановления в pdf (всего 33 листа А-4 – 2 листа само постановление, 23 листа список физ.лиц, 8 листов список юр.лиц).
Можно отметить отсутствие в санкционном списке Порошенко, Коломойского, Фирташа, Ахметова, Таруты, Рабиновича, Курченко. Из крупных олигархов замечен только Пинчук. В целом, заигрывания с украинской олигархией продолжаются.
В остальном же, достаточно годный по фамилиям и организациям список, запоздавший минимум года на 3. Но уж лучше поздно, чем никогда, хотя в 2014-2015 года эффектность такого документа была бы в разы более существенной.
PS. По Порошенко в Кремле разъяснили, что включение в санкционный список Порошенко было бы “запредельным шагом” и президентов в такие списки “традиционно не включают”.
использованы материалы: https://colonelcassad.livejournal.com/4554417.html