Источник: tsargrad.tv

Политик Николай Стариков объяснил на простом примере, почему США не должны давить и вводить дополнительные санкции против России. По его словам, Вашингтон своими действиями толкает РФ в объятья другого сильного игрока — Китая.



«Мировая война — это столкновение мировых центров силы, при этом в ней выигрывает не тот, кто побеждает, а кто вступает в нее последним», — заявил он в эфире передачи «Время покажет».

Налицо столкновение двух центров силы - США и Китая, отметил эксперт. И Россия, по его оценке, не должна ассоциироваться и лезть в эту схватку силы.

«Мы должны быть третьим, равноудаленным центром, который сотрудничает, торгует в меру своих интересов И главное, как только мы начинаем аффилироваться с одним из центров, мы становимся мишенью для другого центра. Например, мы начинаем активно дружить с Китаем, США будут делать все, чтобы оторвать нас. Начинаем дружить со США — мы представляем в таком случае опасность для Китая, потому что мы с ним граничим», — пояснил он.

Стариков предложил взять на заметку политику блестящей изоляции Великобритании конца прошлого века, которая действовала в своих интересах равноудаленно.

Тот, кто давит, должен понимать, что он толкает нас в объятья центра силы, пояснил политик.

«Чем больше США вводят санкции, давят на Россию, тем ближе мы становимся к Китаю. Отсюда сигнал — не давите и мы будем равноудалены», — резюмировал он.

Oт войны более выигрывает тот, кто в ней не участвует. В программе @Vremya_Pokazhet pic.twitter.com/INAxyvOsSd — Николай Стариков (@nstarikov) October 30, 2018

Источник: nstarikov.ru