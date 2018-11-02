Нарастание политического кризиса во второй половине 1989 года

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын о развитии политической ситуации во второй половине 1989 года, национальном вопросе и очередной кадровой чистке ЦК.

Кто курировал национальную политику? Как разжигали пламя межнациональной резни? Почему республиканским компартиям не предоставили большую самостоятельность? Чем был опасен переход союзных республик на хозрасчёт? Как оформлялся развал Советского государства? Какие кадровые чистки провёл Горбачёв? В чём заключалась новая экономическая реформа, которая проводилась в это время? Почему она не спасла советскую экономику?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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