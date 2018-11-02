Китайская “Радуга”

Реклама тяжелого китайского ударного беспилотника CH-5 Rainbow.Машина является прямым конкурентом основного американского ударного дрона MQ-9 Reaper и имеет некоторые заимствования, что обычное дело для китайской оборонки, легко адаптирующей доступные американские или российские военные технологии под свои цели и задачи.Китайская машина несколько проигрывает американцам в высоте полета и характеристиках двигателя, но зато стоит почти в два раза дешевле плюс может несколько дольше американского дрона оставаться в воздухе, плюс китайцы заверяют, что работают над усовершенствованием данной машины.Пока что ударную работу дронов снимают на полигонах. Но это пока.В качестве потенциального ТВД для пробного применения в реальной боевой обстановке, можно предположить северо-восточный Афганистан, куда иногда заходит китайский спецназ.Россия существенно продвинувшись в разработке и внедрении разведывательных дронов, которые сыграли большую роль в успехе сирийской операции, что отмечали и в Пентагоне и в западных экспертных кругах.Сейчас РФ активно работает над целым рядом проектов ударных дронов, которые должны в том числе составить конкуренцию американскому “Жнецу” и китайской “Радуге”, а также иранским клонам американских дронов.Можно предположить, что схожий по ТТХ агрегат в ближайшие несколько лет появится и на вооружении ВКС, тем более, что испытания ударных дронов в боевых условиях уже имели место быть. Насколько он будет лучше/хуже по совокупным ТТХ своих американских/китайских аналогов, это нам еще предстоит узнать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com