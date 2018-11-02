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Китайская “Радуга”

04:01. 2 ноября 2018 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:


Реклама тяжелого китайского ударного беспилотника CH-5 Rainbow.
Машина является прямым конкурентом основного американского ударного дрона MQ-9 Reaper и имеет некоторые заимствования, что обычное дело для китайской оборонки, легко адаптирующей доступные американские или российские военные технологии под свои цели и задачи.
Китайская машина несколько проигрывает американцам в высоте полета и характеристиках двигателя, но зато стоит почти в два раза дешевле плюс может несколько дольше американского дрона оставаться в воздухе, плюс китайцы заверяют, что работают над усовершенствованием данной машины.



Пока что ударную работу дронов снимают на полигонах. Но это пока.
В качестве потенциального ТВД для пробного применения в реальной боевой обстановке, можно предположить северо-восточный Афганистан, куда иногда заходит китайский спецназ.

Россия существенно продвинувшись в разработке и внедрении разведывательных дронов, которые сыграли большую роль в успехе сирийской операции, что отмечали и в Пентагоне и в западных экспертных кругах.
Сейчас РФ активно работает над целым рядом проектов ударных дронов, которые должны в том числе составить конкуренцию американскому “Жнецу” и китайской “Радуге”, а также иранским клонам американских дронов.
Можно предположить, что схожий по ТТХ агрегат в ближайшие несколько лет появится и на вооружении ВКС, тем более, что испытания ударных дронов в боевых условиях уже имели место быть. Насколько он будет лучше/хуже по совокупным ТТХ своих американских/китайских аналогов, это нам еще предстоит узнать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бпла, Видео, Китай, Россия, США, технологии
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