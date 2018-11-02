Как попытки представить СССР адом лишь убеждают, что он был раем на земле

Последнее время разные энтузиасты стали массово выкладывать в соцсетях подборки мрачных фотографий из советского прошлого, стараясь доказать, что СССР являлся настоящим адом на земле. Однако те, кто этим занимается, сами не ведают, что творят.А что же они творят? Попробую объяснить на примерах.В начале 1917 года жители России в своей массе и знать не знали, кто такие большевики. Их и было-то еще в феврале какие-то 24 тысячи на 150-миллионную страну – крохотная горстка, капля в море. Но в какой-то момент буржуазная печать, как с цепи сорвавшись, давай дружно и на все лады клеймить большевиков. Первое время народ доверчиво слушал, но потом встрепенулся: если “они” так не любят эту партию, значит, за ней что-то явно хорошее!Ленин об этом написал: “Они “пересолили”. Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады кричащие против большевиков, помогли втянуть массы в оценку большевизма…”В годы перестройки всё это один в один повторилось с разоблачениями Сталина. Сейчас мало кто помнит, что году в 1989 его рейтинг в народе был чрезвычайно низок, где-то на уровне статистической погрешности, сталинистов днём с огнём было не сыскать. Даже будущие сталинисты вроде Нины Андреевой, прославившейся ее дико антиперестроечной статьей, на словах его всё-таки порицали.Но потом либеральная критика Сталина стала делать своё дело. Чем больше буржуазная печать разоблачала этого “изверга и деспота”, тем больше в народе пробуждалось сомнение. Если “они” так его не любят, наверное, он был не так уж плох!Зримый итог этого мы наблюдаем сегодня: к бюсту Сталина у Кремлевской стены возлагается столько цветов, сколько не видела ни одна больше историческая личность.Теперь буржуазная пресса взялась за СССР.Что ж, трудитесь, господа антикоммунисты, работайте не покладая рук. Проклинайте как одержимые несносную жизнь в СССР, нестерпимые советские порядки. Чем больше вы это делаете, тем большее число людей будут уверяться, что СССР был подлинным раем на земле. Никто их в этом не убедит так хорошо, как вы. Нам, левым и красным, для этого даже почти и делать ничего не надо: вы всё сделаете за нас, своим неуёмным антисоветским зудом.Уже многие из нынешних россиян не застали СССР или застали его еще в младенчестве, и им трудно судить, хорош он был или плох. Но вас-то они застали – и отлично видят, что вы собой представляете. И то, что вы им пытаетесь внушить, воспринимается ими “от противного”.Мы-то знаем, что СССР имел весьма серьёзные недостатки и проблемы – при еще больших преимуществах, в первую очередь определивших его могучий духовный и демографический взлет. Но скоро люди и слушать не захотят ни о каких советских недостатках, сочтя все россказни о них за клевету. СССР засияет в их глазах абсолютным, безупречным раем, без малейшего изъяна!Был ли он таким? Конечно, нет. Но будет.➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/109404/27741/-?utm_source=politobzor.net

Источник: nashaplaneta.su