Как не проиграть в гонке вооружений

Многолетнее бряцание оружием в виртуальной сфере дало свои плоды в реальном мире. Власть сообщила, что страна стоит на грани новой гонки вооружений с США.

Стоит, конечно, заранее оговориться: вопрос не заключается только в усилиях «уранового рудника», а речь идет о глобальных, тектонических подвижках в области мировой политики. По сути, мы являемся свидетелями (возможно) окончания эпохи так называемого «ядерного паритета», которая существовала на нашей планете последние 50 лет (мы исходим из официальной легенды о ядерном оружии, просим учесть). Эта эпоха началась в 60-х годах прошлого века и ее первыми крупными договорами между СССР и США стали ОСВ-1 и Договор по ПРО, заключенные в 1972 году.

В настоящее время эта система представлена основополагающим договором между США и РФ СНВ-3 (продолжение СНВ-1 от 1991 года), который действует в 2011—2021 годах. Договор по ПРО был по инициативе США в 2001 году торпедирован, а взамен него Москва и Вашингтон подписали Договор об ограничении стратегических наступательных потенциалов (СНП), который действовал до 2012 года. Таким образом, видно, что система договоров между США и наследником СССР — РФ — никогда не была незыблемой. Когда нужно, ее преспокойно правили. Время для серьезной рихтовки этих отношений наступило как раз сейчас. Как уже много раз писали безответственные аналитики, это связано с тем, что в последние десятилетия заметно изменилась сама среда договорных отношений, изменился статус их участников и их возможности.

Проще говоря, любой договор хорош тогда, когда есть силы заставить вторую договаривающуюся сторону его соблюдать. Иначе все получается как с Будапештским меморандумом, за который Украина отказалась от своего ядерного оружия. Взамен она получила ничего не стоящую, никем не ратифицированную бумажку, которая не была даже договором (а лишь меморандумом).

Соответственно, США делают логичные движения по пути ревизиции всей конструкции «ядерного паритета» с РФ. В сентябре этого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон не исключает пересмотра СНВ-3 вплоть до отказа от его продления. На конец октября этого года судьба такого решения была еще не ясна, но в любом случае США сделают этот документ предметом торга, ибо в его продлении более заинтересована Москва, чем «ковбои-империалисты». Второй существующий на данный момент договор системы «ядерного паритета» — Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) — выглядит сейчас в определенной степени анахронизмом.

На конец 80-х годов XX века в свете процесса формирования в Европе общего «надгосударства» к 1992 году (согласно Единому Европейскому Акту от 1986 года) такой договор позволял убрать военное противостояние в Старом Свете и тем самым ликвидировать угрозу для НАТО. Причем СССР пошел на заметные уступки:

«СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов «Темп-С» (дальностью 900 км), «Ока» (хотя формально он под договор не подпадал — его дальность составляла 400 км), «Пионер» (до 5 тыс. км), устаревшие Р-12 (около 2 тыс. км) и Р-14 (4,5 тыс. км). Также были уничтожены новейшие крылатые ракеты РК-55 «Рельеф» (2,6 тыс. км), которые были приняты на вооружение в 1986 году и еще не были развернуты.

США ликвидировали баллистические ракеты Pershing-IA (дальностью 740 км), Pershing-II (1,77 тыс. км) и крылатые BGM-109G (наземная модификация ракеты Tomahawk до 2,5 тыс. км). Согласно договору были уничтожены также пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1836 и 859 соответственно), почти в три раза больше пусковых установок (851 против 283), уничтоженные советские ракеты могли нести почти в четыре раза больше ядерных боевых блоков (3154 против 846)".

Когда хозяевам становится нужно, дипломатия полусуверенных и несуверенных территорий выписывает вполне себе «ельцинские загогулины». Но сейчас РСМД исчерпал себя полностью. Во-первых, давным-давно нет никакого СССР. Во-вторых, РФ и США постоянно обмениваются упреками в его нарушении. В-третьих, договор потерял смысл из-за разницы потенциалов между РФ и США, а также наличия таких ракет у других игроков в мире (Индия, Китай, Пакистан и так далее).

Поэтому недавнее заявление президента США Дональда Трампа (внесшее легкий переполох в стан союзников по НАТО) о возможном отказе от ДРСМД с Россией лежит в русле всех последних событий. Главная их отличительная черта: явное несоответствие РФ статусу «равноправного» партнера США. И Россия, и Северная Америка по СНВ-3 довели количество своих ядерных зарядов и их носителей до максимального минимума, а вот дальше вступили в силу объективные законы экономики.

РФ оказалась не в состоянии обеспечить своевременную замену уходящим со службы старым советским межконтинентальным баллистическим ракетам с РГЧ, из-за чего уже с 2019 года ее ядерный потенциал станет, минимум, на треть меньше по носителям. РФ провела очевидно определенные работы по реанимации ракет средней и малой дальности, однако их реальное производство упирается в крайне слабую промышленную базу, которая деградировала все последние годы. А вот у США с этим никаких трудностей нет: страна уже почти три десятка лет упорно создает свою национальную противоракетную оборону и не имеет никаких проблем с массовым производством ракет малой и средней дальности. Более того, они могут быть без договора РСМД придвинуты вплотную к границам РФ, что купирует весь ее оставшийся ядерный потенциал.

По сути, это точка бифуркции, которая выведет развитие событий в ту или иную (или третью) колею. Лучше всего об этом сказал сам президент РФ Владимир Путин:

«Россию беспокоит ситуация в сфере ограничения вооружений, а именно отказ стран от стратегических договоров в этой области, заявил президент России Владимир Путин. Он предрек возможную гонку вооружений, если США решат отказаться от всех договоров в этой сфере.

«Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент США объявил об этом (о выходе из ДРСМД, Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. — РБК). Если вы обратили внимание, а мы обратили внимание: конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности», — заявил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Путин отметил, что Россию беспокоит не только ликвидация договора об ограничении систем ПРО (противоракетной обороны).

«Теперь речь идет о договоре РСМД, непонятна судьба СНВ-3, если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружения», — подчеркнул Путин".

Проще говоря: если США выходят из ДРСМД и отказываются от продолжения СНВ-3 (а это в их интересах, ибо смысл договоров с РФ о ядерных потенциалах утерял смысл), а еще хуже — разрывают его, то Россия остается на голых бобах. У него нет иного выхода, как либо «вступить в гонку вооружений» за свой счет с соперником, который превосходит его экономически, технологически и интеллектуально уже на порядки. Либо — признать свое поражение и переход в разряд третьестепенных территорий, с которыми США не о чем вообще в принципе договариваться. Как поступят хозяева евразийской колонии?

Как нам кажется, вначале будут предприняты все возможные попытки устроить с США торг. При этом предполагается, что предстоящие переговорыпройдут уже непосредственно под надзором хозяев:

«Президент России Владимир Путин через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал Дональду Трампу предложение о встрече в Париже 11 ноября. По словам российского президента, Москва удивлена недружественными действиями со стороны Вашингтона, которые последовали за „конструктивной встречей“ президентов в Хельсинки в июле. „Для нас, честно скажу, иногда удивительно, видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается“, — отметил господин Путин».

Каковы будут итоги этих возможных переговоров, говорить пока рано. Но настораживает то, что президент РФ не стесняется открыто признать, что позиции державы слабы и он «практически не отвечает на шаги США». Ведь любые переговоры есть торговля позициями и возможностями. А что на этом торгу может предложить Вашингтону Российская Федерация? Отказ от разработки ракет средней и малой дальности? Но производственные возможности РФ ничем удивить США не могут: нынешняя страна далека от СССР, который мог за считанные годы наклепать сотни и тысячи таких ракет. Отказ от мощных межконтинентальных баллистических ракет с разделяемой головной частью Р-36М и УР-100Н УТТХ? Но они и так по причине старости снимаются с боевого дежурства. Что еще может предложить РФ? Отказ от производства РС-24 «Ярс»? В общем, пока не ясно.

Грозить гонкой вооружений на словах еще можно, лишь пока нефть стоит более-менее комфортные 75−80 долларов за баррель. Если же бочка «случайно» упадет на уровень хотя бы 40−50 долларов, то в Кремле перестанут показывать даже патриотические мультфильмы с бомбардировкой Флориды. Это не говоря уже о возможных санкциях США. Евросоюз, безусловно, может оказать поддержку РФ: поставить очередные партии станков для его военных заводов, например. Передать какие-нибудь технологии. Но это вряд ли сильно поможет: в текущем состоянии Российская Федерация просто «не может в гонку вооружений» по объективным причинам. Чтобы их перечислить, потребуется отдельный пост на тысячи знаков, но все эти причины более-менее разумным людям известны.

Проводить же масштабные реформы, чистки и т. п. радикальные действия для европейцев практически невозможно по причине цейтнота. Это надо было делать лет 7−8 назад и стахановскими темпами. Сейчас время откровенно упущено. Поэтому РФ лишь сотрясает воздух, грозя «ответом супостату»:

«Также Владимир Путин сказал, что Россия сможет ответить на выход США из ДРСМД. „Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить. Сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из Договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем“, — заявил он. „Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально“, — сказал господин Путин».

Ответить «зеркально» будет, однако, не так просто. В РФ уже есть практически готовая ракета средней и малой дальности (до 5000 километров) — «Искандер-К», которая может запускаться оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». Проблема заключается в том, что производственные возможности РФ по выпуску этих «изделий» ограничены буквально парой десятков в год . Кто не понял: Россия может пока максимально производить в год до 15−20 таких ракет. И чтобы довести их количество хотя бы до советских «показателей» 1988 года (почти 2000 ракет средней и малой дальности), потребуется от 50 до 100 лет.

Конечно, производственные возможности можно расширить. Однако, в путинской РФ это сделать непросто даже в сфере ВПК. Одним из производителей этих ракет является волгоградское машиностроительное предприятие «Баррикады» (с 2014 года — Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»). Завод с 2017 года попал в список санкций со стороны США, а в начале 2018 года по нему прокатились две волны увольнений сотрудников (всего были уволены от 500 до 900 человек, по разным данным). В 2018 году в Волгограде практически прекратил свое существование смежный с ним (делящий производственные площадки) военный завод «Красный Октябрь». Ситуация на втором предприятии, производящем эти ракеты — Воткинском заводе, существенно лучше, но и там производственные возможности не безграничны (с учетом того, что завод выпускает не только ракеты типа «Искандер»). Плюс предприятие находится под постоянным мониторингом представителей США.

И как вишенка на тортике: все эти заводы входят в состав корпорации «Роскосмос». За последние годы «Роскосмос» умудрился угробить производство ракет-носителей «Протон», обвалить программу новых ракет-носителей «Ангара» и стать участником внешне идиотского скандала с МКС. Безответственным аналитикам кажется, что команде профессионально-непригодных ни к чему людей никак нельзя «в гонку вооружений». Может плохо закончиться.