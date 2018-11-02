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Как формируется общественное безсознательное

19:03. 2 ноября 2018 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, общество, сознание, управление, эгрегор
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Один комментарий»

  • 13616 11748
    Вячеслав 2 ноября 2018 в 19:24 Ссылка Пометить
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    А чего возмущаться? Хозяин – барин… Разве можно ожидать от пархатых владельцев телеканалов чего-нибудь приличного?

    В системах Зла управление построено на страхе. Зло и страх неотделимы. Злое существо не понимает других отношений, кроме как отношений типа «начальник – подчиненный», при этом подчиненный выполняет поручения начальника, не задумываясь о морально-нравственных аспектах этого поручения, потому что в случае невыполнения, его ожидает наказание. Злое существо, будучи начальником, «выжимает» из своего положения максимальную выгоду лично для себя, но одновременно испытывает страх по отношению к вышестоящему начальству. Иными словами, силы Зла организованы по «принципу курятника»: «Смотреть в зад вышнему, клевать ближнего, а гадить на нижнего.»

    Т.к. злу присущ паразитизм, для удовлетворения своих все более растущих потребностей оно (Зло) пытается вмешиваться в системы, построенные на Добре, и при помощи того же страха управлять житями и даже людьми. Страх это чувство, поэтому действует на уровне Души. У Человека развит Дух, который управляет Душой, поэтому он не подвластен страху. Зло, построенное на страхе, само боится Человека.

    Для того чтобы жити и люди никогда не стали Человеками, чтобы легче было ими управлять, Зло навязывает им свои, основанные на страхе, религиозные, экономические, социальные системы, праздный образ жизни, привязанность к потребительству, к алкоголю, наркотикам, никотину, которые убивают в житях и людях Волю, Разум, способность к Познанию. Воля, Разум, способность к Познанию – те инструменты, которые помогают житям и людям стать Человеками. Когда жити и люди живут по навязанному Злом порядку, им приходится иногда поступать не по Совести, что приводит к внутренним конфликтам между Совестью, Духом, Душой и телом, недовольству собой, а в последствии к разного рода заболеваниям. Все это приводит к деградации житей и людей, а в последующем может превратить их в нежитей и нелюдей.

    Если воздействие при помощи страха не приводит к желаемому результату, Злые силы прибегают к другим инструментам, таким как лесть и обман: усыпляют бдительность лестью, при этом изучают характер с целью нахождения негативных качеств (гордыня, жадность, похоть, лень и другие), после чего всячески поощряют и помогают развивать эти качества. В данном случае, чтобы завоевать доверие к себе, силы Зла выдают себя за Добро и вывести их на «чистую воду» сложно, но можно. Признаки, по которым можно узнать Зло: у представителей сил Зла часто слова расходятся с деяниями, а в межличностных отношениях зачастую просматривается двойной стандарт: с кем выгодно, стараются поддерживать хорошие отношения, от кого поживиться нечем, тот для них ничто.

    Если лесть и обман не действуют, Злые силы пытаются оболгать Добро, распространяют о нем неправду, приписывают ему негативные деяния, выдергивают из сказанного представителями сил Добра отдельные фразы и «переворачивает» их смысл, при этом делают все таким образом, чтобы не возникла даже мысль проверить сказанное. Все это делается «за спиной» у Добра. При помощи этого приема Злу иногда удается внести разногласия в отношения между силами Добра. Здесь важно не верить слепо на слово, а проверять информацию, особенно когда получен негатив «за спиной» объекта обсуждения, потому что так Добро не поступает, Добрые силы обсуждают, возникающие проблемы открыто, им скрывать нечего…

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