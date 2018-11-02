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Две минуты подлетного времени

07:46. 2 ноября 2018 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

Источник: tvzvezda.ru

Размещение инфраструктуры НАТО на территории Украины — это катастрофический удар по нашей безопасности

Украину могут включить в НАТО, если это будет в интересах США, считает публицист Николай Стариков. Об этом он заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По словам эксперта, Россия должна жестко реагировать на любые попытки НАТО разместить инфраструктуру Альянса на территории Украины.

«Мы должны реагировать самым жестким образом. Размещение инфраструктуры НАТО и возможное размещение ракет средней и малой дальности на территории Украины — это катастрофический удар по нашей безопасности. Две минуты подлетного времени», — объяснил Стариков.

Он также не исключил, что разрыв со стороны США ДРСМД — это первый шаг к возможному размещению ракет малой и средней дальности на Украине.

«Здесь все пошагово. Сначала США выходят из этого договора, далее — прием туда (в НАТО — прим. ред.) Украины и возможное размещение этих ракет на территории Украины», — подытожил эксперт.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен в 1987 году и запрещает России и США разрабатывать и иметь крылатые и баллистические ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, ссылаясь на якобы нарушение соглашения со стороны РФ. Москва все обвинения Вашингтона  категорически отвергает.

Источник: nstarikov.ru

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