Беспрецедентный рост зарплат, налог для самозанятых

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В этом выпуске:

- поразительный рост благосостояния сограждан в 2018 году

- показатель, по которому Россия в нынешнем году обогнала все страны мира

- налог на профессиональный доход – новый способ защиты населения от лишних денег

- трагедия на мосту в Приморье

- денежный дождь в Ленинградской области

- жадный полтергейст в Красноярском крае

- взрыв в городе Архангельск



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Источник: www.youtube.com