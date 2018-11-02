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Беспрецедентный рост зарплат, налог для самозанятых

13:29. 2 ноября 2018 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
- поразительный рост благосостояния сограждан в 2018 году
- показатель, по которому Россия в нынешнем году обогнала все страны мира
- налог на профессиональный доход – новый способ защиты населения от лишних денег
- трагедия на мосту в Приморье
- денежный дождь в Ленинградской области
- жадный полтергейст в Красноярском крае
- взрыв в городе Архангельск

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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