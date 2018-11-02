Беспрецедентный рост зарплат, налог для самозанятых
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В этом выпуске:
- поразительный рост благосостояния сограждан в 2018 году
- показатель, по которому Россия в нынешнем году обогнала все страны мира
- налог на профессиональный доход – новый способ защиты населения от лишних денег
- трагедия на мосту в Приморье
- денежный дождь в Ленинградской области
- жадный полтергейст в Красноярском крае
- взрыв в городе Архангельск
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Источник: www.youtube.com