Три конверта Игоря Шувалова

Бывший вице-премьер просит бюджетных денег для ВЭБа и готовит переезд в новое здание.

Помните анекдот про три конверта для нового директора? Похоже, что первый из них Игорь Шувалов уже вскрыл. Бывший вице-премьер, который в мае этого года возглавил Внешэкономбанк, оказался в непростой ситуации. Молчать о проблемах ВЭБа он не может, но и говорить о них откровенно – тем более. Иначе получится, что он забрасывает камнями правительство, к действиям которого имел самое прямое отношение.

Восстановление «государственной корпорации развития» может обойтись в 1,5 трлн рублей. При этом ответственность за появление этой «дыры» никто не понесёт.

Воспользоваться первым конвертом, существуй он на самом деле, Игорю Шувалову наверняка пришлось бы в середине октября на приёме у президента. По словам главы Внешэкономбанка, убытки корпорации не связаны с её текущей деятельностью – всё это последствия проблем, которые были накоплены ранее. Первая из них – гигантский внешний долг, объём которого достигает порядка 18 млрд долларов, более триллиона рублей по нынешнему курсу. Вторая проблема – обесценивание активов; плохие кредиты, которые в прошлом году потребовали создания резервов на 250 млрд рублей. Именно это обстоятельство, по словам Шувалова, стало причиной более чем двукратного роста убытков в 2017 году.

Решить проблему с внешними обязательствами ВЭБа новый руководитель готов до конца 2018 года при условии поддержки со стороны государства. При этом Игорь Шувалов предупредил, что государственная корпорация будет показывать убытки «в течение какого-то ещё времени». Если попытаться обозначить итог октябрьской встречи главы ВЭБа с президентом, то выходит всё просто: Шувалов пожаловался на тяжёлое наследство и попросил денег. И как тут не вспомнить другой анекдот, герои которого – высоколобые бизнес-консультанты – подготовили длинный отчёт о том, что если корову плохо кормить и постоянно доить, рано или поздно она сдохнет. Похоже, что именно такой вывод сделал глава ВЭБа за полгода работы на новом посту, доверив разработку новой стратегии Внешэкономбанка американским аналитикам.

Консультанты с двойным дном

В конце августа на сайте госзакупок появилась информация о том, что Внешэкономбанк заплатит 57 млн рублей ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» – русской «дочке» скандально известной McKinsey – за разработку бизнес-плана, по которому гос­корпорация будет работать до 2025 года. Какой будет эта стратегия? Конспирологи называют McKinsey чуть ли не «филиалом ЦРУ», но мы сейчас не будем копаться в тео­риях заговора. Достаточно знать, что пару лет назад американская консалтинговая фирма стала героем громкого коррупционного скандала.

Газета Financial Times выяснила, что McKinsey владеет полусекретным внутренним инвестиционным фондом с активами на 9,5 млрд долларов. Фонд этот якобы существует больше 30 лет и действует в интересах парт­нёров и сотрудников консалтинговой фирмы. Эксперты, которых опросила FT, отметили: наличие такого фонда крайне необычно для консалтинговой компании и позволяет предположить наличие конфликта интересов между собственными инвестициями McKinsey и нуждами её клиентов. Проще говоря, «консультанты» получают доступ к «кухне» компаний-клиентов и могут использовать полученную информацию в своих личных целях.

Какую стратегию напишет McKinsey для ВЭБа? Вернее, кто будет главным бенефициаром этой стратегии: госкорпорация, её руководитель или иностранные инвестиционные фонды?

Как тут не вспомнить, что в 2012 году и сам нынешний глава Внешэкономбанка стал объектом расследования западных деловых СМИ? Респектабельные газеты писали, что начиная с 2004 года Игорь Шувалов и его семья заработали 80–100 млн долларов на акциях «Газпрома». Акции якобы находились во владении офшорного холдинга, оформленного на жену Шувалова. Авторы расследования усматривали возможную связь между покупкой этих бумаг и служебным положением бывшего первого вице-премьера РФ.

Игорь Шувалов тогда опроверг выводы расследователей, заявив, что после перехода на госслужбу передал все свои активы в управление «слепому трасту» и не участвует в управлении ими. Но сами активы никуда не делись. Минувшим летом журнал Forbes выяснил, что компания Altitude X3, якобы подаренная Шуваловым своему сыну, владеет самолётом Gulfstream G650 стоимостью около 70 млн долларов. Журналистам не удалось получить комментарии Шувалова по этому поводу.

Старые дела на новом месте

Пока ВЭБ просит у правительства деньги на покрытие своих долгов, а иностранные аналитики пишут для него стратегию, глава государственной корпорации развития затеял масштабный переезд. Игорь Шувалов считает не подходящим для работы здание на проспекте Сахарова, построенное специально для Внешэкономбанка в 1973–1984 годах. И потому ВЭБ переезжает в построенное до революции здание Военторга на Воздвиженке (офисный комплекс «Воздвиженка Центр»). Госкорпорация станет якорным арендатором объекта, в связи с чем собственники Военторга – китайская Fosun и бизнесмен Рубен Варданян – решили вложить более 1 млрд рублей в реновацию знаменитого бизнес-центра.

Игорь Шувалов считает, что переезд приведёт к снижению административных издержек Внешэкономбанка и позволит «оптимизировать логистику». Но, вполне вероятно, что куда большую роль здесь сыграло желание бывшего первого вице-премьера обосноваться поближе к Кремлю: офисный центр на Воздвиженке находится в 500 метрах от Красной площади.

Кстати, постоянной «оптимизацией» занимался и предшественник Шувалова в руководстве ВЭБа, Сергей Горьков. Правда, новому начальнику после него пришлось провести масштабное сокращение персонала. В начале лета стало известно, что после смены начальника ВЭБ решил сократить почти половину из примерно 1800 сотрудников, а для тех, кто останется, – существенно повысить требования к производительности труда. Если учесть, что в 2017 году госкорпорация потратила на выплаты работникам порядка 7,6 млрд рублей, то теоретически сокращения позволят ей экономить около 3 млрд рублей ежегодно. Но это лишь при условии, что менеджмент банка не будет выписывать себе гигантские бонусы. Мы знаем, что убытки государственных компаний редко мешают их руководителям получать щедрые премии. Например, тот же Сергей Горьков за два года в ВЭБе получил доход в размере полумиллиарда рублей. Это стало известно из документов, опубликованных на сайте банка в конце мая 2018 года, то есть после смены руководства. До этого момента сведения о доходах и имуществе Горькова на сайте банка найти не удавалось.

Отсутствие прозрачности и, мягко говоря, странные управленческие практики в ВЭБе (вроде обязательной для всех сотрудников игры в го) вызывали вопросы на протяжении всех двух лет работы Сергея Горькова. Теперь Игорь Шувалов говорит, что убытки корпорации связаны с проблемами, накопленными при прежнем руководстве. Кто-то может увидеть в этом намёк на олимпийские стройки в Сочи, финансирование которых, как считается, серь­ёзно ударило по финансовому состоянию Внеш­экономбанка. Но Олимпиада состоялась четыре года назад, с тех пор ВЭБ только и делал, что просил деньги у правительства. Начиная с 2016 года ему ежегодно выделялось порядка 150 млрд рублей, а воз и ныне там.

Получается, что Игорь Шувалов как бы списывает проблемы на своего предшественника, но уходит от конкретики – именно он все предыдущие годы был правительственным куратором Внешэкономбанка. Но, как бы то ни было, первый конверт вскрыт, второй надорван, появление третьего, вероятно, не заставит себя ждать. Шувалов признаёт, что ВЭБ будет показывать убытки «ещё какое-то время». Бизнес-план, который пишет McKinsey, рассчитан до 2025 года. Где будет находиться бывший первый вице-премьер в момент подведения итогов его работы в государственной корпорации развития?

АНЕКДОТ С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт преемнику три конверта и говорит: – Вот тебе три конверта. Если будет плохо – открой первый конверт. Если будет очень плохо – открой второй. А если будет совсем плохо – открой третий конверт. Проходит год. У новичка ничего не получается, а тут ещё и начальство прислало проверку. Он открывает первый конверт, там написано: «Вали всё на меня». Директор так и поступает. Проходит ещё год. Дела снова не ладятся. Директор открывает второй конверт, там написано: «Делай модернизацию». Ещё через год, когда дела стали рушиться окончательно, он вскрыл третий конверт, а там написано: «Приготовь три конверта и отдай их следующему».

Источник: https://versia.ru/byvshij-vice-premer-prosit-byudzhetnyx-deneg-dlya-vyeba-i-gotovit-pereezd-v-novoe-zdanie