Маски сброшены. Разоблачение продажной русофобки Евгении Альбац из The New Times

И чувство, что в нынешних, кажущихся незначительными, но на самом деле – важных победах есть и твоя доля вклада, – всё это не может не радовать. Действительно, в этом блоге с 2011 года ( а началось всё с серии публикаций по тогдашнему послу США в РФ Макфолу ) опубликованы сотни материалов, включая и авторские расследования, по вмешательству во внутренние дела России, в управление её жизнью многочисленными и разнообразными НГО-НКО-НПО. Так называемыми "негосударственными, некоммерческими, неправительственными" организациями. А сегодня мы видим, что эта тема не просто спорадически упоминается высокопоставленными российскими лицами, но становится одной из ведущих в выступлениях , в т.ч. и на медийных полосах.

Момент истины приближается. И, честное слово, несмотря на многочисленные издержки нынешней жизни, порой серьёзные и обидные, как, например, вопрос с пенсиями, – всё же и чувству радости находится место. Потому что видишь: борьба за освобождение России от внешнего диктата в общем идёт в нашу пользу .

Наконец, о реальной силе многих западных фондов можно составить мнение по примеру вкладчиков и основателей Фонда Карнеги, одного из многих, орудующих или орудовавших в России.

* О вмешательстве США во внутренние дела Российской федерации Лавров назвал самые минимальные, самые щадящие цифры. Более реалистичные оценки шокируют куда сильнее.



Бесконечная «Санта-Барбара» с «российским вмешательством в американские выборы» задолбала настолько, что уже даже не хочется оправдываться перед фантасмагорическими обвинениями в том, что «русские привели Трампа на пост президента». Окей, чёрт с вами, да, это мы, часовню тоже мы, и неандертальцев истребили, и «Титаник» потопили, и Кеннеди убили. Мы. Всё мы.

Но вот какая очевидная закавыка – а ведь американцы с таким жаром обвиняют нас в том, что они привыкли делать сами. В этих воплях пригоревшего американского самолюбия слышна обида за нарушенную монополию – как так, мы вмешиваемся во внутреннюю политику ВСЕХ стран, во ВСЁМ мире, в России эта деятельность не прекращалась ни на один день, будучи даже не особенно завуалированной… а потом, кажется, кто-то вмешался в наши выборы? Да как так-то? Как такое пережить?!

Вопрос тут в том, что американские обвинения как раз и являются «переносом» на соперника своих методов и психологии: русские вмешивались в наши выборы именно потому, что понимают, как давно мы сами делаем это в отношении их самих.



Подспудно американцы чувствуют, что ответка рано или поздно должна была прилететь и возмездие наступить – и их «крики на опережение» просто выдают нервозность от понимания справедливости такого варианта развития событий.



Точно так же многие немцы на исходе Второй Мировой войны совершали самоубийства (и это не только про обитателей гитлеровского бункера) из-за ожидания мести за зверства Вермахта и СС на Востоке – они считали, что за такие преступления каждого жителя Рейха вообще злые русские в порошок сотрут. Американцы ведут себя точно так же: чуют кошки, чьё мясо съели.

Право слово, судите сами – как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров: «Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО».

20 миллионов – сумма хоть и не огромная, но значительная, на неё вполне можно содержать и пул оппозиционных СМИ, и профессиональных активистов на зарплате, и подкупать лидеров общественного мнения, и провокации устраивать. Но на самом деле, цифры финансирования антироссийской деятельности ГОРАЗДО больше!

Начнём с простого перечисления различных и крайне разнообразных организаций, щупальца (извините за затасканный вульгаризм, но другого слово тут не находится) которых проникли во все сферы российского общества, культуры, науки, медиасферы и политики.

Фонд Макартуров – спонсор научных стипендий и грантов. За 23 года своей работы в России с 1992 по 2015 годы Фонд потратил не то 100, не то 173 миллиона долларов на подкуп представителей всех возможных научных сфер – от ядерной энергетики до журналистов и правозащитников (Центр Карнеги, Хельсинская группа и т.п). Только ОДИН этот, далеко не главный, американский фонд качал в Россию по семь с половиной миллионов баксов в год. А ведь есть и куча других!

Вот «Голос Америки» и «Радио Свобода», входящие в американское правительственное агентство «Совет управляющих по вопросам вещания» с бюджетом 733 миллиона долларов (2013 год). «Радио Свобода», помимо одноимённого головного, в России ведёт целую пачку проектов: «Идель.Реалии», «Крым. Реалии», «Кавказ.Реалии», «Татарстан», «Сибирь.Реалии», совместно с «Голосом Америки» реализуется проект телеканала «Настоящее время», а также спецпроект «Фактограф», занимающийся «экспертным фактчекингом» официальных заявлений российской власти – то есть просто обгаживанием любой фразы с правительственной трибуны.



Можете сами прикинуть, сколько из семиста миллионов долларов идут на этот фронт работы.

Далее, «Национальный фонд в поддержку демократии» только за 2013-2014 годы перечислил в Россию 5,2 миллиона долларов.

Есть и такие волшебные организации, как Джеймстаунский Фонд, специализирующиеся конкретно на поддержке сепаратизма в России. Создали его Збигнев Бжезинский и экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси для натурализации перебежчиков из соцлагеря, а в 90-е и нулевые Фонд активно спонсировал чеченских и прочих кавказских боевиков. В суммах, понятное дело, перед общественностью не отчитывался.

Фонды типа «Наследие» являются инструментами разведывательной аналитики и сбора статистического материала.



В России имеет своих сотрудников, но при этом они очень похожи на подставных лиц и выполняют функцию прикрытия – уж больно их деятельность не похода на главную задачу «Наследия» по глубинному сбору big data. Данных по деньгам, которые идут на это, опять же, в открытом доступе нет.

Наконец, поистине волшебная организация «Открытое общество», оно же Фонд Сороса. За 15 лет в России им было потрачено почти миллиард долларов!!!



Подкуп партий от Явлинского до ПАРНАСа, вмешательство в выборы путём их бойкота и делигитимизации «наблюдателями»-провокаторами, вал антиисторических проектов и глумления над национальным самосознанием, и многое другое. 20 миллионов в год? Как бы не все 100!

И это мы ещё ничего не сказали о Мишане Ходорковском, который тоже тесно сотрудничает с западными фондами и спецслужбами в общем деле атаки на российскую государственность!

Так что Лавров назвал самые минимальные, самые щадящие цифры. Более реалистичные оценки шокируют куда сильнее. И да – американцы всё это прекрасно знают, поэтому им и стыдно, если страх симметричной «ответки» можно назвать стыдом.

Григорий Игнатов

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

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Маски сброшены. Разоблачение продажной русофобки Евгении Альбац из The New Times

Либеральная общественность возмущена решением суда о наложении штрафа в размере 22,25 млн. рублей за нарушение российского законодательства на издателя и учредителя журнала The New Times. Евгения Альбац, в свою очередь, продолжает лгать и выкручиваться, утверждая, что нарушение незначительное и ее следовало бы «понять и простить».

Илья Ремесло, юрист и член Общественной палаты России, приоткрыл завесу тайны над журналом, опубликовав документы, содержащие информацию о реальных спонсорах The New Times. Альбац уверяет всех, что издание спонсировали исключительно российские граждане, а на деле выходит, что получала она финансирование от иностранного агента «Фонд поддержки свободы прессы». Роскомнадзор уведомлен в надлежащем порядке не был.

Теперь же либералы подняли шумиху в прессе, пытаясь отмазать одну из своего русофобского стада, полагая, что всяким «венедиктычам» и «альбац» можно вытирать ноги о законы страны. Так, Алексей Венедиктов, главред «Эха Москвы» заявил, «власти закатывают под асфальт» независимые медиа типа журнала Альбац.

Вопли раздражения и обиды либералов понятны. Получили иностранное финансирование и тут его отобрали в бюджет страны, против которой они, собственно, и ведут столь хорошо оплачиваемую Западом подрывную работу. Впрочем, плевать на обиды. Уберем эмоции в стороне и определимся с юридической стороной вопроса.

В 2015 году в КоАП была включена статья 13.15.1, предусматривающая ответственность за непредоставление информации о наличии иностранного финансирования. Это является злоупотреблением свободой массовой информации и влечет за собой наложение административного штрафа на нарушителей. Альбац скрыла преднамеренно получение суммы более 22 миллионов рублей со стороны западных спонсоров.

Альбац также пытается представить ситуацию таким образом, что иноагент «Фонд поддержки свободы прессы» лишь собирал средства российских жертвователей и затем переводил их на счет издания. Мол, россияне, живущие за рубежом, переводили деньги через фонд, потому они и становились якобы «иностранным финансированием». Красивая сказочка, да только документы еще интересней.

Выясняется, что в издании Альбац работает официально только она. Один сотрудник в лице генерального директора, большие убытки и при этом бюджет на миллионы в год. Как все это вместе сообразуется? Журнал существует за счет пожертвований? Неплохо для маленького, но «очень независимого СМИ», не так ли? Ведь финансовые показатели издания говорят о том, что если убрать транши спонсоров, то за последние годы отрицательный баланс продаж составил 80 миллионов.

Смотрим далее. Отчет «Фонда поддержки свободы прессы» содержит детали, опровергающие слова Альбац о «российских жертвователях». За 3 квартал 2016 года (страница 14) появляется ссылка на иноагента Sreda Foundation, зарегистрированного на Бермудах, а за первое полугодие того же года журнал потратил 12 млн. рублей, полученных от бермудского оффшора, связанного с Дмитрием Зиминым, учредителем фонда «Династия». Псевдонаучный фонд признали иноагентом после скандала с многомиллионным финансированием либеральных медиа-проектов

Бермудский оффшор и российские жервтователи? Альбац нагло лжет, скрывая спонсоров журнала. На то опять же есть причины. В 2017 и 2018 годах отчеты «Фонда поддержки свободы прессы» содержат данные о получении фондом грантов со стороны Европейского фонда поддержки демократии. Это аналог американского NED.

Правительства стран Евросоюза учредили и финансирует фонд, используя его в качестве геополитического инструмента для продвижения своих интересов в мире. Точнее, для вмешательства во внутренние дела других государства, что и было продемонстрированное в канун «арабской весны». Авторы и спонсоры «цветных революций» не желают средств на оплату т.н. активистов, якобы борющихся за демократию.

Неудивительно, что Евгения Альбац так старается скрыть факт получения денег от западных русофобов. Гранты иностранных организаций, ставящих своей целью «насаждение демократии» в России, ее ослабление и подчинение интересам Запада, вряд ли будут оценены здоровым российским обществом положительно. О либеральном гнилье речь не идет. Те готовы, как и Альбац, за копейку и мать родную продать, ни то что родину очернять, позорить и предавать.

После таких откровений ситуация с многомиллионным штрафом и умышленным утаиванием Альбац от надзорных органов столь важной информации о наличии иностранного финансирования выглядит не столь радужно, как пытаются изобразить прозападные либеральные деятели.

Вспомним и про возмущение иностранных политиков и руководства международных организаций, не желающих лишиться столь удобного инструмента для распространения в России информационного гнилья и русофобской лжи. От желания организовать в нашей стране очередную «цветную революцию» они еще не отказались. «Шестерки» типа Альбац им жизненно необходимы, вот и завыли, словно раненое зверье.

Интересные факты о делишках иностранной агентессы Евгении Альбац, пытающейся прикрыть куцым хвостиком связи с западными спонсорами. Одна ложь рождает другую. Впрочем, журнал убыточен и после выплаты штрафа за нарушение российских законов его можно лишь прикрыть. Убыточное русофобское издание, плодящее фейки и медиа-грязь.

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