Сводки от ополчения Новороссии 01 ноября 2018

Прицельному огню со стороны киевских оккупантов подвергся накануне населённый пункт Старомихайловка.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

В результате массированного целенаправленного удара разрушения получили семь жилых домов в посёлке.

О том, что огонь вёлся прицельно, свидетельствует тот факт, что все повреждения зафиксированы на одной улице.

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