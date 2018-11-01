Сводки от ополчения Новороссии 01 ноября 2018
- 00:00 ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, повреждены дома (ВИДЕО).
- 31.10 21:13 Разговоры на передовой: страха уже нет даже внутри – все эмоции прошли.
- 31.10 20:36 Донбасс: Разведчика ВСУ «Сяву» забил до смерти его командир (ФОТО).
ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, повреждены дома (ВИДЕО)
Прицельному огню со стороны киевских оккупантов подвергся накануне населённый пункт Старомихайловка.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.
В результате массированного целенаправленного удара разрушения получили семь жилых домов в посёлке.
О том, что огонь вёлся прицельно, свидетельствует тот факт, что все повреждения зафиксированы на одной улице.
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Разговоры на передовой: страха уже нет даже внутри – все эмоции прошли
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Донбасс: Разведчика ВСУ «Сяву» забил до смерти его командир (ФОТО)
Погибший в зоне карательной операции на Донбассе военнослужащий ВСУ Ярослав Гаврилюк (позывной «Сява») скончался от побоев командира.
Об этом сообщают украинские СМИ.
47-летний военный командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб 28 октября. Источник в военной прокуратуре сообщил, что военнослужащего под Марьинкой на почве неприязненных личных отношений избил командир разведки батальона Андрей М.
«По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство», — цитируют СМИ слова собеседника.
Военнослужащие бригады рассказали, что Гаврилюк служил вместе со своим будущим убийцей около полутора лет. Командир часто избивал младшего по должности.
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