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Сводки от ополчения Новороссии 01 ноября 2018

07:43. 1 ноября 2018 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, повреждены дома (ВИДЕО)

ВСУ нанесли удар по пригороду Донецка, повреждены дома (ВИДЕО) | Русская весна

Прицельному огню со стороны киевских оккупантов подвергся накануне населённый пункт Старомихайловка.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

В результате массированного целенаправленного удара разрушения получили семь жилых домов в посёлке.

О том, что огонь вёлся прицельно, свидетельствует тот факт, что все повреждения зафиксированы на одной улице.

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Донбасс: Разведчика ВСУ «Сяву» забил до смерти его командир (ФОТО)

Донбасс: Разведчика ВСУ «Сяву» забил до смерти его командир (ФОТО) | Русская весна

Погибший в зоне карательной операции на Донбассе военнослужащий ВСУ Ярослав Гаврилюк (позывной «Сява») скончался от побоев командира.

Об этом сообщают украинские СМИ.

47-летний военный командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб 28 октября. Источник в военной прокуратуре сообщил, что военнослужащего под Марьинкой на почве неприязненных личных отношений избил командир разведки батальона Андрей М.

«По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство», — цитируют СМИ слова собеседника.

Военнослужащие бригады рассказали, что Гаврилюк служил вместе со своим будущим убийцей около полутора лет. Командир часто избивал младшего по должности.

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Донбасс: Разведчика ВСУ «Сяву» забил до смерти его командир (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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