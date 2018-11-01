Главная » Невероятное в мире

Строительные компании повторяют «чёрные схемы» банков

20:18. 1 ноября 2018 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:
Строительные компании повторяют «чёрные схемы» банков | Русская весна

Топ-менеджмент одной из крупнейших строительных компаний России Urban Group, которая оказалась банкротом, в течение 4-х лет выводил за пределы страны средства дольщиков. 

Проверка строительной компании выявила, что за 4 года (с 2014 по 2018) через выдачу займов аффилированным компаниям из Urban Group утекло около 27 млрд рублей дольщиков. 

Средства со счетов девелопера переводились техническим заказчикам, связанным с Urban Group, которые, в свою очередь, по договору займа передавали их дальше по цепочке аффилированных контор.

Схема, в том числе, включала завышение стоимости работ на 63%.

Всего на достройку проблемных объектов Urban Group требуется более 67 млрд рублей.

Масштаб потерь сопоставим с самыми громкими случаями отзыва лицензий на банковском рынке.

Читайте также: «Объявите нам войну!»: Российский сенатор подёргал за бороду украинского политолога (ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Исповедь экономического убийцы
... освоят американские инжиниринговые и строительные компании.Меня попросили сделать это самостоятельно...собираются использовать своих людей на чёрной работе, например, в качестве...королевства, которую мы потом часто повторяли: «корова, которую можно доить...
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... терять жизнеспособность и энергию развития. Повторю: изменения в мире носят цивилизационный... опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы. Это движение... не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а...
Видеоблог №71
...меня позабавило — кто-то повторил точную цифру 4 тысячи боевиков..., и все СМИ повторяют. Вопрос: откуда вы цифру...вышел из, вроде бы успешной строительной компании. Все сразу: «Так, ..., красивые, во всём чёрном, с чёрными знамёнами, с красивыми идеями...
Причины кризиса и методы выхода из него
...превысила все допустимые пределы и строительными компаниями не снижается, что были ...Вести» от 10.03.09, повтор 11.03.09, похожа на...не стеснялся в некоторых случаях повторить сказанное дважды, а иногда ...стяг же Древней Руси был чёрного цвета с сияющим на нём...
Центр мира. Великая Тартария
...А опричники носили чёрную униформу: На рукаве... которые в точности повторяют контуры сформировавшейся маковой коробочки...из выдающихся шедевров архитектурно-строительного искусства. «Инвентаризация»... как «Ост-Индская компания», «Компания Гудзонова залива», или ...
Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2016
...руководитель отдела торговых площадей компании JLL Екатерина Весна. ... есть и желающие повторить украинский опыт на территории...ракетным стрельбам в акватории Чёрного моря, передаёт RT... предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в 2016 ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>