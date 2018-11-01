Строительные компании повторяют «чёрные схемы» банков

Топ-менеджмент одной из крупнейших строительных компаний России Urban Group, которая оказалась банкротом, в течение 4-х лет выводил за пределы страны средства дольщиков.

Проверка строительной компании выявила, что за 4 года (с 2014 по 2018) через выдачу займов аффилированным компаниям из Urban Group утекло около 27 млрд рублей дольщиков.

Средства со счетов девелопера переводились техническим заказчикам, связанным с Urban Group, которые, в свою очередь, по договору займа передавали их дальше по цепочке аффилированных контор.

Схема, в том числе, включала завышение стоимости работ на 63%.

Всего на достройку проблемных объектов Urban Group требуется более 67 млрд рублей.

Масштаб потерь сопоставим с самыми громкими случаями отзыва лицензий на банковском рынке.

Читайте также: «Объявите нам войну!»: Российский сенатор подёргал за бороду украинского политолога (ВИДЕО)