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«Смело иду навстречу расстрелу». Как солдат Вермахта стал героем СССР

19:08. 1 ноября 2018 Просмотров - 281 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.aif.ru
В эту историю верится с трудом, но, тем не менее, это было.

…17 февраля 1942 года партизаны из отряда «Смерть фашизму!», вошедшие в деревню Курганово (Смоленская область), были изрядно удивлены, обнаружив запертого в одном из домов ефрейтора вермахта. Перепуганный староста объяснил: немец дезертир, с прошлого ноября он скрывался в соседнем селении, но там его поймал патруль и доставил сюда. Завтра приедет охрана – немца отвезут в Смоленск, отдавать под трибунал. Командир отряда подумал и решил забрать арестанта с собой – для выяснения обстоятельств. Этим нацистским военным оказался 26-летний Фриц Шменкель – единственный солдат гитлеровской армии, награждённый впоследствии орденом Красного Знамени, удостоенный ордена Ленина и… звезды Героя Советского Союза.

Прятался в подполе у бабушки

Фриц Ганс Вернер Шменкель (таково его полное имя) родился 14 февраля 1916 года в крохотном городке Варзово близ города Штеттин (сейчас это Щецин в Польше). Отец Фрица, будучи членом Коммунистической партии Германии, был убит в 1932 году при налёте нацистских штурмовиков на партийное собрание. Шменкель, к тому времени состоявший в молодёжной организации коммунистов, поклялся отомстить за гибель отца. Парень работал на кирпичном заводе, пока в 1938 году не был призван на службу в вермахт. Фриц изобразил из себя больного, но опытные врачи быстро разгадали симуляцию: ввиду уклонения от призыва, Шменкеля осудили на два года исправительных работ. После нападения нацистской Германии на СССР он решил – вот и настало время помочь «советским трудящимся» в борьбе против Гитлера. «Симулянт» заявил, что готов к службе, и, окончив курсы «младшего командного состава», осенью 1941 года был направлен 186-ю пехотную дивизию вермахта в СССР. Оказавшись на Восточном фронте, Фриц дезертировал, но перед ним встала проблема – а как перейти на сторону русских? Увидят в немецкой форме – застрелят, языка он не знает. Блуждая по лесам и питаясь кореньями, Шменкель вышел к деревне Подмошье Ярцевского района Смоленской области, постучался в избу и сказал открывшей старушке – «Ленин! Сталин! Тельман!». Отсиделся в подполе 3 месяца, запланировал идти к партизанам: и попался «своим».

Вдова Героя Советского Союза Фрица Шменкеля Эрна Шменкель вручает генералу Петру Батову гравюру с изображением её мужа. 1976 г. Фото: РИА Новости/ И. Зотин

2000 рейхсмарок за голову

… Партизаны сначала Фрицу не доверяли, без конца допрашивали, даже угрожали расстрелять. Как такое вообще может быть – немец, и вдруг против своего фюрера? Притворяется, наверное, в доверие втирается, а сам втихую шпионит. Ефрейтор неустанно пытался объяснить – он за Советский Союз, против нацистов, ненавидит Гитлера. Учил русский язык, проводил «политинформации», рассказывая: в 1933 году за партию Эрнста Тельмана проголосовало 5 миллионов жителей Германии, не все немцы убеждённые фашисты. В конце концов, пленник уговорил командира отряда выдать ему оружие. В первом же бою Фриц убил немецкого пулемётчика, который вёл по партизанам прицельный огонь. В августе 1942 года, переодевшись в форму вермахта, Шменкель в одиночку взял в плен и привёл в отряд 11 местных полицейских из «вспомогательных частей», служивших оккупантам. Когда зимой ударили сильнейшие морозы и люди в отряде по причине недостатка продуктов стали голодать, Фриц из-под носа у немецких интендантов «увёл» подводы, груженные хлебом и картошкой. Дошло до того, что командование вермахта отпечатало листовки – «Разыскивается изменник Фриц Шменкель. Взять живым или мёртвым. Русский за помощь в поимке награждается 8 гектарами земли, немецкий солдат получает 2 000 рейхсмарок и двухмесячный отпуск домой». В 1943 году у Фрица взял интервью военный корреспондент газеты «Правда» Борис Полевой, будущий автор знаменитой «Повести о настоящем человеке». Он отмечал – Шменкель уже неплохо говорил по-русски, хотя ещё не всё понимал. В отряде немца уважали и называли «Иван Иванович», объясняя: «За что хорошего человека Фрицем-то обзывать?».

Встреча Эрны Шменкель из ГДР, вдовы Героя Советского Союза Фрица Шменкеля, с дважды Героем Советского Союза генералом армии Павлом Ивановичем Батовым в Советском комитете ветеранов войны. Фото: РИА Новости/ И. Зотин

«Я умираю за правое дело»

«На лавке сидел молодой белокурый человек, – вспоминал Полевой. – Он был в партизанской справе, стеганой фуфайке и ватных штанах, но что-то в нём говорило, что он не русский. – Фриц Шменкель? – Так точно! Сказал он по-русски, но с таким шиком, с каким немецкие солдаты отчеканивают начальству «яволь!». Советская пресса интервью с «партизаном, товарищем Ш.» не опубликовала. «Ваш герой пришёл на нашу землю с оружием, как оккупант, – заявило начальство Полевому. – А мы пишем в передовице – «Смерть фашистским оккупантам!», и не имеем право «размагничивать» этот лозунг». В марте 1943-го партизанский отряд воссоединился с наступающими советскими войсками – к тому времени Шменкеля уже наградили орденом Красного Знамени. Пройдя обучение в разведшколе, он был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы «Поле». Фрица забросили в тыл войск вермахта, и он успел выполнить несколько важных заданий – со свойственной ему бесшабашностью и отвагой. Увы, в январе 44-го Шменкеля схватили возле Минска – выдал предатель, затесавшийся в белорусское подполье. Фриц Шменкель предстал перед трибуналом, и 22 февраля был расстрелян на минском кладбище как «изменник фюрера и великой Германии». Из тюрьмы он смог передать письмо, доставленное затем его жене – «Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело».

«Один, который не стрелял»

К сожалению, в суматохе войны о подвиге единственного в истории Великой Отечественной партизана – солдата вермахта забыли. Лишь в шестидесятых в архивах СССР обнаружились документы о его подвигах. Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1964 года Фриц Шменкель посмертно награждён звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина «за активное участие в партизанском движении, и проявленные при этом геройство и мужество». Именем храбреца назвали улицу в городе Нелидово, а также (в 1976 году) улицу в Восточном Берлине: после падения социализма в ГДР чиновники переименовали её в Райшштайнштрассе. В Минске на площади Свободы до сих пор можно видеть мемориальную доску на бывшем помещении СД (служба безопасности нацистов в годы оккупации), с профилем Фрица, и надписью – «В этом здании в феврале 1944 года был приговорён к смертной казни фашистскими палачами активный участник антифашистской борьбы немецкий гражданин Фриц Шменкель».

Памятная доска Фрицу Шменкелю на доме № 4 на площади Свободы в Минске. Фото: Commons.wikimedia.org

… Разумеется, мы навсегда запомним, сколько мирных жителей, женщин, детей и стариков было повешено, сожжено, заморено голодом, отравлено «душегубками» оккупантами на территории СССР в 1941—1945 годах. Но следует помнить и другое: образно выражаясь словами из песни Высоцкого, «был один, который не стрелял». Случай Героя Советского Союза, ефрейтора вермахта Фрица Шменкеля, отдавшего жизнь за нашу страну – уникален. Именно поэтому имени этого человека нельзя забывать.

Автор: Георгий Зотов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 2467 1587
    Сергей 1 ноября 2018 в 19:54 Ссылка Пометить
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    Такой был один от немцев, и… Не один от русских…
    Счет не в нашу пользу, немцы более законопослушные, однако же…

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