Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 ноября 2018

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями американского топливозаправщика KC-10 и пары французских истребителей Rafale в небе над Сирией.

Подробности обнародовал военный лётчик и по совместительству автор популярного блога Fighter_bomber («хроники истребителя-бомбардировщика»).

Рафали — текст от автора видео.

«…Приказали нам как-то сопроводить Ил-76 от ленточки (граница, – прим. РВ) до пункта назначения и обратно. На первый взгляд, всё просто и скучно. Встретились и полетели вместе, всё, как обычно. В прицеле, в воздушном пространстве, как обычно, творился бардак. БПЛА, вертушки и другая партнёрская “нечисть”. Полёты БПЛА были похожи на выгул баранов. Ромб, а внутри легкомоторный самолёт двухместный, с которого ведут управление всем этим стадом. В общем, наигравшись с этими дуриками через прицел, приступили к развороту в сторону ленточки… А к нам тут гости.

Три отметки в нашем направлении {летят} через ленточку. Одна большая и две маленькие. Толпой разворачиваются и {мотают} на север. Сделали вывод, что это дозаправка, ринулись к отметкам. Итог таков: КС-10, заправщик (ВВС США), и 2 “Рафаля” (истребители ВВС Франции). Один на “соске” нервничает, второй справа прикинулся тучкой, как в мультике про Винни Пуха… В общем, помахали им крылом (что означает по международным документам “Вы перехвачены!”) и выполнили манёвр на них с набором высоты (что означает “{сматывайтесь на хрен} пока не началось!”).

— Сопроводили нашу “священную корову” до границы и пошли домой… После посадки “лягушатники” раздули истерику, что русский истребитель мешал дозаправке, крутил возле них бочки и выполнял элементы пилотажа, чем люто заставил их нервничать… Но внятно сказать, кто конкретно их напугал, не смогли…

Варианты увиденного глазами французов: Су-22, Су-35, Су-30… В общем, {втащили} нам ноту протеста, и к нам приехала делегация от службы безопасности, смотреть объективный контроль… В свою очередь, парни с КС-10 (американцы) высказали следующее, что русские не мешали дозаправке и все телодвижения выполняли на безопасных интервалах и дистанциях. Но кучу {проблем} экипажу проверяющие насовали на всякий случай.

“Рафаль” можно опознать очень легко с {охрененной} дистанции… Характерные очертания, которые невозможно спутать с Еврофайтером, и синий спектральный блик от фонаря кабины, бликующий на солнце. Если это видишь, значит это “Рафаль”. Противник очень достойный, и, как правило, {хрен} его знает, что там за прокладка сидит. Может и напихать под хвоста. Поэтому с ним, как и со всеми другими серьёзными самолётами, как в драке, главное бить первым», — пишет автор видеоролика.

Ранее сообщалось, что подобный инцидент имел место в мае 2017 года.

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