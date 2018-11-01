Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 ноября 2018
- 12:09 Прогноз каким будет Ближний Восток завтра сделал Александр Искандарян.
- 31.10 23:28 В США назвали следующую страну — жертву ИГИЛ.
- 31.10 21:22 Сирия: Перехватчики ВКС России запугали истребители ВВС Франции (ВИДЕО).
Прогноз каким будет Ближний Восток завтра сделал Александр Искандарян
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В США назвали следующую страну — жертву ИГИЛ
Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГИЛ может укрепить свои позиции, станет Иордания.
По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГИЛ*, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.
Издание отмечает, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГИЛ. Их общая численность в рядах террористов оценивается в три тысячи человек. Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.
В связи с поражениями ИГИЛ в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны, считает издание.
National Interest подчеркивает, что угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллиона жителей. Из-за плохих условий пребывания они представляют благодатную почву для семян радикализма, и поэтому могут присоединиться к террористам.
Авторы отмечают, что проблема экстремизма в стране приобретает все более острый характер с 2015 года. В августе 2018 года в результате теракта в городе Эс-Салт погибли четыре иорданских офицера службы безопасности, еще 16 местных жителей пострадали. Впоследствии были арестованы пятеро экстремистов. Неподалеку от места теракта были обнаружены многочисленные устройства, которые злоумышленники планировали применить для новых атак.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирия: Перехватчики ВКС России запугали истребители ВВС Франции (ВИДЕО)
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями американского топливозаправщика KC-10 и пары французских истребителей Rafale в небе над Сирией.
Подробности обнародовал военный лётчик и по совместительству автор популярного блога Fighter_bomber («хроники истребителя-бомбардировщика»).
Рафали — текст от автора видео.
«…Приказали нам как-то сопроводить Ил-76 от ленточки (граница, – прим. РВ) до пункта назначения и обратно. На первый взгляд, всё просто и скучно. Встретились и полетели вместе, всё, как обычно. В прицеле, в воздушном пространстве, как обычно, творился бардак. БПЛА, вертушки и другая партнёрская “нечисть”. Полёты БПЛА были похожи на выгул баранов. Ромб, а внутри легкомоторный самолёт двухместный, с которого ведут управление всем этим стадом. В общем, наигравшись с этими дуриками через прицел, приступили к развороту в сторону ленточки… А к нам тут гости.
Три отметки в нашем направлении {летят} через ленточку. Одна большая и две маленькие. Толпой разворачиваются и {мотают} на север. Сделали вывод, что это дозаправка, ринулись к отметкам. Итог таков: КС-10, заправщик (ВВС США), и 2 “Рафаля” (истребители ВВС Франции). Один на “соске” нервничает, второй справа прикинулся тучкой, как в мультике про Винни Пуха… В общем, помахали им крылом (что означает по международным документам “Вы перехвачены!”) и выполнили манёвр на них с набором высоты (что означает “{сматывайтесь на хрен} пока не началось!”).
— Сопроводили нашу “священную корову” до границы и пошли домой… После посадки “лягушатники” раздули истерику, что русский истребитель мешал дозаправке, крутил возле них бочки и выполнял элементы пилотажа, чем люто заставил их нервничать… Но внятно сказать, кто конкретно их напугал, не смогли…
Варианты увиденного глазами французов: Су-22, Су-35, Су-30… В общем, {втащили} нам ноту протеста, и к нам приехала делегация от службы безопасности, смотреть объективный контроль… В свою очередь, парни с КС-10 (американцы) высказали следующее, что русские не мешали дозаправке и все телодвижения выполняли на безопасных интервалах и дистанциях. Но кучу {проблем} экипажу проверяющие насовали на всякий случай.
“Рафаль” можно опознать очень легко с {охрененной} дистанции… Характерные очертания, которые невозможно спутать с Еврофайтером, и синий спектральный блик от фонаря кабины, бликующий на солнце. Если это видишь, значит это “Рафаль”. Противник очень достойный, и, как правило, {хрен} его знает, что там за прокладка сидит. Может и напихать под хвоста. Поэтому с ним, как и со всеми другими серьёзными самолётами, как в драке, главное бить первым», — пишет автор видеоролика.
Ранее сообщалось, что подобный инцидент имел место в мае 2017 года.
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