Опустевший трон

Лучшая карикатура на тему анонсированного ухода Меркель из политики в 2021 году.Как верно подмечено, при всех недостатках Меркель, на фоне нынешних европейских "вождей" она выглядела политическим великаном на фоне пигмеев, которые и близко не выглядят равноценной заменой "главного голоса Евросоюза".Потуги Макрона в этом направлении выглядят достаточно жалко – больше пиара, чем реальных дел, плюс падающая популярность внутри Франции.Маловероятно, что до 2021 года в Германии или в других ключевых странах ЕС появится равнозначная фигура. С другой стороны, вместе с Меркель, по всей видимости, окончательно завершится политика мультикультурализма и линия мягкого немецкого экономического лидерства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com