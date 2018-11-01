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Опустевший трон

13:33. 1 ноября 2018 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:


Лучшая карикатура на тему анонсированного ухода Меркель из политики в 2021 году.
Как верно подмечено, при всех недостатках Меркель, на фоне нынешних европейских "вождей" она выглядела политическим великаном на фоне пигмеев, которые и близко не выглядят равноценной заменой "главного голоса Евросоюза".
Потуги Макрона в этом направлении выглядят достаточно жалко – больше пиара, чем реальных дел, плюс падающая популярность внутри Франции.
Маловероятно, что до 2021 года в Германии или в других ключевых странах ЕС появится равнозначная фигура. С другой стороны, вместе с Меркель, по всей видимости, окончательно завершится политика мультикультурализма и линия мягкого немецкого экономического лидерства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Европа, ес, карикатуры, Меркель, юмор
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