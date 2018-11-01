Марсианская катастрофа
10:28. 1 ноября 2018 Просмотров - 427 10 коммент. Опубликовал: brahman
С момента появления первых космических программ и запусков аппаратов в космос, проявился огромный интерес к Марсу. Сейчас он даже больше чем к нашей соседке – Луне. Частично такой интерес объясняется возможным наличием на Марсе воды под грунтом и присутствием там примитивных форм жизни. А значит, потенциально это может быть место для колонизации.
Не будем заострять внимание на версии, что все, что нам показывают – снимается в безлюдных районах арктических пустынь, ретушируется, меняется цветопередача и т.д. Это отдельная конспирологическая тема. И вероятно нам показывают немного не ту картинку. Но в данной статье предлагаю отталкиваться от имеющейся официальной информации. Предположим, что практически все, что нам показывают в какой-либо форме является правдой. Что мы видим? А видим мы планету, которую уничтожил глобальный катаклизм – столкновение с крупным астероидом или планетоидом. Этому есть косвенные доказательства. Давайте анализировать.
Если посмотреть уровни высот на Марсе, то можно увидеть несколько супервулканов: вулкан Олимп (высота 22 км), гора Арсия (высота 19 км), гора Павлина (высота 14км) и гора Аскрийская (высота 18км)
Интересная геометрия расположения вулканов на Марсе
Есть множество других вулканов. Список основных здесь и вероятно – они грязевые. Видны промоины стекающие с кальдер.
Купола Керавнский и Урана
Патера Тирренская
На Марсе находится огромная по площади впадина (долины Маринер), вернее разлом – расположена в другом полушарии планеты, с обратной стороны от вулканов:
Вероятно, что такая картина связаны со столкновением в прошлом Марса с огромным астероидом или планетоидом.
Вулканы на Марсе связаны с единственным крупным столкновением. В Марс врезался крупный асероид. Удар был столь велик, что крупный объект вошёл в Марс на огромную глубину, до середины планеты. Ударная волна привела к образованию трещины, в тысячи километров по периметру, на противоположной от столкновения, стороне Марса (долина Маринер). Избыточное давление, от влетевшего вглубь Марса объекта, вызвало многочисленные извержения, через образовавшиеся трещины.
Источник
Долины Маринер имеют длину 4500 км (четверть окружности планеты), ширину — 200 км и глубину — до 11 км.
Здесь в большом разрешении
Вулканы в долине Маринер. Образовались, видимо, как остаточные явления после разлома (образования долины)
То, что на Марс падали метеориты, болиды и более крупные объекты, говорят такие новости: очередной найденный метеорит на Марсе
Оплавленный крупный метеорит
Еще информация, что на Марсе ранее была вода: Следы мегацунами на Марсе
Марсианские ландшафты создавала кипящая вода
Исследователи смоделировали условия Красной планеты в специальной экспериментальной камере. В ней воссоздали “марсианскую” температуру и давление. К осадочным породам, имитировавшим марсианский грунт, было добавлено немного жидкой воды. Вода, разумеется, вскипела. Исследователи обнаружили, что смешанный с кипящей водой и паром грунт стал необычайно пластичным. Частицы грунта приподнимались на потоке водяного пара как на воздушной подушке, и это увеличивало их подвижность в девять раз.
Более того, авторы рассчитали, что на Марсе с его небольшой гравитацией эффект такой “паровой подушки” будет сохраняться почти в 50 раз дольше, чем в условиях эксперимента на Земле.
Таким образом, заключают исследователи, для перемещения огромных масс грунта, создания оврагов, террас и прочих “водных” форм рельефа не нужно могучих рек и весенних половодий. Достаточно совсем небольшого количества жидкой воды.
Источник
Еще вариант развития событий, что после падения астероида, Марс потерял большую часть атмосферы и вода начала кипеть по этой причине.
Mars Express сфотографировал «шлейф» над марсианским супервулканом
Выходы водяного пара из вулкана на Марсе
На протяжении вот уже полутора месяцев станция Mars Express ведет наблюдение за необычным облаком, которое словно шлейф от извержения тянется от вершины марсианского супервулкана Гора Арсия (Arsia Mons). Его максимальная протяженность достигает 1500 км. Для сравнения, диаметр основания Горы Арсия составляет 430 км, высота — около 20 км.
Источник
Возможно это не классический вулкан. И это процесс дегазации – выход водяного пара (или газов с паром)? На Земле есть грязевые вулканы. Их извержение сопровождается не только выходами грязевых масс, но и параллельно газов, которые воспламеняются.
А т.к. в атмосфере Марса кислорода крайне мало, то газы не воспламеняются. Лишь пары воды конденсируются. По-другому эти облака не объяснить.
Во время катастрофы на Марсе образовывались огромные провалы, кратеры, образующиеся при дегазации:
Источник
«Расплесканный» кратер Марса
Видны стекающие массы со склонов кратера, который, вероятно являлся грязевым вуканом. Хотя, такой вид вулканичекой деятельности на Марсе не признан учеными.
Источник
Вода на Марсе
Новость озаглавлена “Марсианские залежи льда содержат столько же воды, сколько и Верхнее Озеро”. Здесь подразумевается Верхнее озеро из Американских великих Озёр, расположенных в США и Канаде.
На предмет поиска воды была обследована равнина Утопия, расположенная в северном полушарии Марса. Поиски воды (льда) производились специализированным радаром ШАРАД, находящимся на борту MRO. Этот радар может просвечивать поверхностные слои породы и был разработан в Космическом Агентстве Италии.
Анализ данных за более чем шестьсот проходов показал, что ледяные залежи простираются на площади большей, чем площадь штата Нью-Мексико. Толщина слоёв льда колеблется от 80 до 170 метров. Содержание воды при этом составляет от 50 до 85 %% в смеси с мелкообломочной породой. То есть, по-русски говоря, это замороженная грязь или сель. И располагается он под слоем высохшей породы толщиной от одного до десяти метров.
Источник
Органика на Марсе
Учёные окончательно доказали наличие органических молекул в грунте марсианского кратера Гейла. Органика была обнаружена при помощи установленной на борту марсохода Curiosity установки SAM (Sample Analysis on Mars). Внутри этого прибора образец грунта нагревается и выделяет газы, которые пропускаются через хроматограф, разделяются в нем на фракции, а затем попадают в масс-спектрометр: прибор, позволяющий определить соотношение массы ионов с их зарядом.
Источник
А как была определена датировка 3,5 млр. лет? У Curiosity есть такие приборы? По каким радиоизотопам? И если определили, то с чего NASA взяли, что концентрации радионуклидов в породе Марса и Земли одинаковы? Ведь все методы радиодатировок рассчитаны лишь для земных пород и условий. В общем, возраст пород – от балды.
Есть мнение, что катастрофа на Марсе произошла вообще в наше время, буквально 100 лет назад
В 1926 году на шестидесятидюймовом рефлекторе Маунт-Вильсоновской обсерватории были впервые сфотографированы двойные каналы, а на современных снимках Марса их видно множество. Особенно успешно фотографировался Марс в великое противостояние 1939 года.
На снимках, полученных Слайфером, вышло свыше пятисот каналов, причем как раз в тех местах, где их раньше различали просто глазом. Больше того, фотопластинка зафиксировала сезонные изменения в каналах в полном соответствии с выводами Ловелла.
В последние годы каналы Марса наблюдались на всех крупных обсерваториях мира. Постепенно «прозрели» одна за другой все те обсерватории, где раньше каналы считались несуществующими.»
Источник – Марс: катастрофа, которую не заметили
Я еще помню книги по астрономии где приводились эти рисунки как возможный первоначальный рельеф быстроменяющегося облика планеты. Приводились данные. Что при наступлении весны и таянии полярных шапок Марса эти каналы были отчетливо видны.
Но не исключено, что наполнялись водой эти разломы и были видны в телескопы в начале 20в.
В сети есть множество фотографий с поверхности Марса, где запечатлены артефакты: скелеты, черепа, утварь.
Ствол дерева на Марсе
К этому можно относиться по-разному
Возможное падение Фобоса
Не исключено, что у Марса был еще один спутник, подобного размера как Фобос и Деймос. Как раз он и упал на Марс. Либо с Марсом толкнулся астероид из пояса астероидов (между орбитами Марса и Юпитера)
К вопросу о бомбардировках Земли. Возможно, были подобные столкновения и с Землей. Но объекты взрывались в атмосфере, оставив след от ударной волны:
Глаз Сахары
Но Земля пережила эту катастрофу в отличии от Марса
***
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Не будем заострять внимание на версии, что все, что нам показывают – снимается в безлюдных районах арктических пустынь, ретушируется, меняется цветопередача и т.д. Это отдельная конспирологическая тема. И вероятно нам показывают немного не ту картинку. Но в данной статье предлагаю отталкиваться от имеющейся официальной информации. Предположим, что практически все, что нам показывают в какой-либо форме является правдой. Что мы видим? А видим мы планету, которую уничтожил глобальный катаклизм – столкновение с крупным астероидом или планетоидом. Этому есть косвенные доказательства. Давайте анализировать.
Если посмотреть уровни высот на Марсе, то можно увидеть несколько супервулканов: вулкан Олимп (высота 22 км), гора Арсия (высота 19 км), гора Павлина (высота 14км) и гора Аскрийская (высота 18км)
Интересная геометрия расположения вулканов на Марсе
Есть множество других вулканов. Список основных здесь и вероятно – они грязевые. Видны промоины стекающие с кальдер.
Купола Керавнский и Урана
Патера Тирренская
На Марсе находится огромная по площади впадина (долины Маринер), вернее разлом – расположена в другом полушарии планеты, с обратной стороны от вулканов:
Вероятно, что такая картина связаны со столкновением в прошлом Марса с огромным астероидом или планетоидом.
Вулканы на Марсе связаны с единственным крупным столкновением. В Марс врезался крупный асероид. Удар был столь велик, что крупный объект вошёл в Марс на огромную глубину, до середины планеты. Ударная волна привела к образованию трещины, в тысячи километров по периметру, на противоположной от столкновения, стороне Марса (долина Маринер). Избыточное давление, от влетевшего вглубь Марса объекта, вызвало многочисленные извержения, через образовавшиеся трещины.
Источник
Долины Маринер имеют длину 4500 км (четверть окружности планеты), ширину — 200 км и глубину — до 11 км.
Здесь в большом разрешении
Вулканы в долине Маринер. Образовались, видимо, как остаточные явления после разлома (образования долины)
То, что на Марс падали метеориты, болиды и более крупные объекты, говорят такие новости: очередной найденный метеорит на Марсе
Оплавленный крупный метеорит
Еще информация, что на Марсе ранее была вода: Следы мегацунами на Марсе
Марсианские ландшафты создавала кипящая вода
Исследователи смоделировали условия Красной планеты в специальной экспериментальной камере. В ней воссоздали “марсианскую” температуру и давление. К осадочным породам, имитировавшим марсианский грунт, было добавлено немного жидкой воды. Вода, разумеется, вскипела. Исследователи обнаружили, что смешанный с кипящей водой и паром грунт стал необычайно пластичным. Частицы грунта приподнимались на потоке водяного пара как на воздушной подушке, и это увеличивало их подвижность в девять раз.
Более того, авторы рассчитали, что на Марсе с его небольшой гравитацией эффект такой “паровой подушки” будет сохраняться почти в 50 раз дольше, чем в условиях эксперимента на Земле.
Таким образом, заключают исследователи, для перемещения огромных масс грунта, создания оврагов, террас и прочих “водных” форм рельефа не нужно могучих рек и весенних половодий. Достаточно совсем небольшого количества жидкой воды.
Источник
Еще вариант развития событий, что после падения астероида, Марс потерял большую часть атмосферы и вода начала кипеть по этой причине.
Mars Express сфотографировал «шлейф» над марсианским супервулканом
Выходы водяного пара из вулкана на Марсе
На протяжении вот уже полутора месяцев станция Mars Express ведет наблюдение за необычным облаком, которое словно шлейф от извержения тянется от вершины марсианского супервулкана Гора Арсия (Arsia Mons). Его максимальная протяженность достигает 1500 км. Для сравнения, диаметр основания Горы Арсия составляет 430 км, высота — около 20 км.
Источник
Возможно это не классический вулкан. И это процесс дегазации – выход водяного пара (или газов с паром)? На Земле есть грязевые вулканы. Их извержение сопровождается не только выходами грязевых масс, но и параллельно газов, которые воспламеняются.
А т.к. в атмосфере Марса кислорода крайне мало, то газы не воспламеняются. Лишь пары воды конденсируются. По-другому эти облака не объяснить.
Во время катастрофы на Марсе образовывались огромные провалы, кратеры, образующиеся при дегазации:
Источник
«Расплесканный» кратер Марса
Видны стекающие массы со склонов кратера, который, вероятно являлся грязевым вуканом. Хотя, такой вид вулканичекой деятельности на Марсе не признан учеными.
Источник
Вода на Марсе
Новость озаглавлена “Марсианские залежи льда содержат столько же воды, сколько и Верхнее Озеро”. Здесь подразумевается Верхнее озеро из Американских великих Озёр, расположенных в США и Канаде.
На предмет поиска воды была обследована равнина Утопия, расположенная в северном полушарии Марса. Поиски воды (льда) производились специализированным радаром ШАРАД, находящимся на борту MRO. Этот радар может просвечивать поверхностные слои породы и был разработан в Космическом Агентстве Италии.
Анализ данных за более чем шестьсот проходов показал, что ледяные залежи простираются на площади большей, чем площадь штата Нью-Мексико. Толщина слоёв льда колеблется от 80 до 170 метров. Содержание воды при этом составляет от 50 до 85 %% в смеси с мелкообломочной породой. То есть, по-русски говоря, это замороженная грязь или сель. И располагается он под слоем высохшей породы толщиной от одного до десяти метров.
Источник
Органика на Марсе
Учёные окончательно доказали наличие органических молекул в грунте марсианского кратера Гейла. Органика была обнаружена при помощи установленной на борту марсохода Curiosity установки SAM (Sample Analysis on Mars). Внутри этого прибора образец грунта нагревается и выделяет газы, которые пропускаются через хроматограф, разделяются в нем на фракции, а затем попадают в масс-спектрометр: прибор, позволяющий определить соотношение массы ионов с их зарядом.
Источник
А как была определена датировка 3,5 млр. лет? У Curiosity есть такие приборы? По каким радиоизотопам? И если определили, то с чего NASA взяли, что концентрации радионуклидов в породе Марса и Земли одинаковы? Ведь все методы радиодатировок рассчитаны лишь для земных пород и условий. В общем, возраст пород – от балды.
Есть мнение, что катастрофа на Марсе произошла вообще в наше время, буквально 100 лет назад
В 1926 году на шестидесятидюймовом рефлекторе Маунт-Вильсоновской обсерватории были впервые сфотографированы двойные каналы, а на современных снимках Марса их видно множество. Особенно успешно фотографировался Марс в великое противостояние 1939 года.
На снимках, полученных Слайфером, вышло свыше пятисот каналов, причем как раз в тех местах, где их раньше различали просто глазом. Больше того, фотопластинка зафиксировала сезонные изменения в каналах в полном соответствии с выводами Ловелла.
В последние годы каналы Марса наблюдались на всех крупных обсерваториях мира. Постепенно «прозрели» одна за другой все те обсерватории, где раньше каналы считались несуществующими.»
Источник – Марс: катастрофа, которую не заметили
Я еще помню книги по астрономии где приводились эти рисунки как возможный первоначальный рельеф быстроменяющегося облика планеты. Приводились данные. Что при наступлении весны и таянии полярных шапок Марса эти каналы были отчетливо видны.
Но не исключено, что наполнялись водой эти разломы и были видны в телескопы в начале 20в.
В сети есть множество фотографий с поверхности Марса, где запечатлены артефакты: скелеты, черепа, утварь.
Ствол дерева на Марсе
К этому можно относиться по-разному
Возможное падение Фобоса
Не исключено, что у Марса был еще один спутник, подобного размера как Фобос и Деймос. Как раз он и упал на Марс. Либо с Марсом толкнулся астероид из пояса астероидов (между орбитами Марса и Юпитера)
К вопросу о бомбардировках Земли. Возможно, были подобные столкновения и с Землей. Но объекты взрывались в атмосфере, оставив след от ударной волны:
Глаз Сахары
Но Земля пережила эту катастрофу в отличии от Марса
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Возможно, это повлияет на количество и качество статей, а так же сподвигнет собрать и оформить материалы журнала в книги (свёрстанные файлы) по нескольким темам. И в дальнейшем что-то издать в печатном виде.
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
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“Есть мнение, что катастрофа на Марсе произошла вообще в наше время, буквально 100 лет назад” – и это мнение очень даже согласуется с вероятно произошедшем на Земле катаклизмом в 17-18 вв, который извел леса на территории России и снес цивилизацию там же. Да и Глаз Сахары может быть последствием того же катаклизма. Ох, и напутано у нас с официальной наукой и историей…
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“Есть мнение…” Да ты – как Сталин говоришь… Сейчас вот объявятся krikunoed с Васьком, они тебя быстро запытают приведением доказательств… А тебя будут переубеждать в том, что это Левашов с Хиневичем и его братьями в израиле виновны в этом…
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Да фиолетово мне на чужие доводы про это. У меня сложилось стойкое убеждение, что катастрофа была, и была относительно недавно. Версии альтернативщиков про это вполне себе укладываются в объяснение происхождения “чудесных” артефактов, про которые тупо молчат традиционные “ученые”. А еще эти версии согласуются с тем, что мне довелось читать в статьях подшивки “Вокруг Света” за 1908 год, которая хранилась у нас в семье.
Так что не убедят они меня ))))
Про “есть мнение…” – это цитата из статьи была, но за сравнение со Сталиным – спасибо, лестно )))))))
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Сталин был высокопосвящённым волхвом… Его посвятили наши волхвы, когда он отбывал ссылки… А про Марс – там такие же цвета неба и почвы, как и у нас… Там когда-то была жизнь… Но после битвы с тёмными, с применением ядерного оружия, она спряталась под его поверхность…
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Первым посвятителем Сталина был Георгий Иванович Гурджиев. Шаманы севера посвятили его позже и он принял знание, потому что был к этому уже подготовлен.
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Мне бабушка не рассказывала.
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А про Левашова с Хиневичем и его братьями в израиле она ничего не говорила?
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Тестовый вопрос: Вы астрономию в школе проходили?
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Нет, первый раз слышу про такой предмет в школе. Вы проходили?
Я после 8-го класса в техникум, потом меня в Комсомольск-на-Амуре распределили, квартиру дали, как молодому специалисту. Астрономию мы не изучали.
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Понял. Астрономию учили в 7-8 классе даже в 1993 году. А Вы когда заканчивали среднее образование?