Энергоинформационные поля и жизнедеятельность растений

Вот народ при упоминании энергоинформационных полей посмеивается, а напрасно. Ибо как без них объяснишь ФАКТ существования интуиции?!! И много чего ещё другого, например, геолокации? Предлагаемая публикация, на наш взгляд, совершенно уникальна . Во-первых, несмотря на своё революционное содержание, она академически-научна, ибо среди её авторов как минимум два доктора химических наук. Во-вторых, она действительно революционна. И её написание докторами наук стало возможным лишь оттого, что эти учёные отныне работают в структуре, не подчиняющейся РАН. В-третьих, революционность публикации не только в её научном содержании, но эта статья даёт возможность начать широкое научное ( ибо общественное уже идёт вовсю ) обсуждение проблем научного, медицинского и экологического тупика, в который вогнала себя и общество сеть международных мафиозных структур под кодовым названием "Государственные Академии наук". Тупик в собственно науке, физике, заключается в отрицании этого самого энергоинформационного поля. В медицине – засилье фармацевтики в ущерб комплексному подходу к здоровьесбережению человека, причём такой подход опять-таки немыслим без изучения указанного выше поля. Наконец, научный академический тупик в области экологии – это мы все и каждый из нас понимает без комментариев: загажены вода, воздух, почва, пища, биосфера и вообще вся планета. Так что рекомендуем данную статью к самому широкому распространению. Как того центра кристаллизации, вокруг которого из мутного окружения будет расти новая честная наука, служащая благу всех людей и планеты в целом.



P.S. Кстати, ещё раз о Матрице. Не могу сказать, что конкретно меня сподвигло неделей ранее опубликовать аж два материала о загадочной жизни растений. Такие статьи достаточно редки в этом блоге. При этом в обеих публикациях аспект энергоинформационного поля очевидным образом присутствует.



А тут неделей спустя появляется вот такая замечательная научная публикация, причём весьма редкая в своём жанре!

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Международный институт проблем химизации современной экономики

(МИПХСЭ , Москва)

Введение

Специалисты по растениеводству Российской Федерации однозначно признают наличие ряда проблем отрасли, тормозящих общее развитие и требующих незамедлительного решения. К ним среди прочих относится необходимость уменьшения экологической нагрузки за счет снижения норм расхода пестицидов.



При этом самое лучшее решение – переход на систему «органического» земледелия, предполагающую практический отказ от использования химических веществ для защиты или, по крайней мере, их использование в дозах на 2-3 порядка меньших, чем это имеет место сейчас.

Можно ли решить задачу в этой постановке с учетом того, что в отечественной и мировой практике ХСЗР (химических средств защиты растений) в принципе отсутствуют работы такой направленности?



А также, что успехи в этом направлении способны вызвать крайне негативный резонанс среди нынешних производителей пестицидов, которые при этом могут утратить существенную долю рыночных доходов? А также то, что для решения поставленной проблемы нужно изменить научную парадигму всей национальной отрасли пестицидов?

Что делать? Оставаться в состоянии научного анабиоза и чего-то ждать от «невидимой руки рынка» или попробовать выработать определенные инновационные решения, как этого требует настоящее время?

Специалисты МИПХСЭ в течение последних 30 лет провели весьма большой цикл научно-исследовательских работ в области соответствующих инноваций, в корне меняющих представление о потенциале России в сфере растениеводства, о котором настало время рассказать подробно.

Настоящая статья – первая в серии публикаций на тему. В ней будут рассмотрены практические результаты лабораторных и полевых испытаний, касающиеся разрабатываемой нами концепции вариационного синтеза производных матричных природных структур.



В последующих работах будут развернуты вопросы теории, проблемы аппаратурного и технологического оформления производственных процессов предлагаемых технологий и другие, способствующие критике и пониманию проблемы.

Научное содержание данного этапа работ базируется на сочетанном использовании синтетических или природных молекул (в частности биопрепаратов) и энергоинформационных полей с матричной ориентацией.

Изменение информационно-пространственных структур влияет на физико-химические свойства вещества. Каждый материальный объект (включая человека ) имеет свою идеальную информационно-пространственную структуру.



В реальном мире такие структуры могут искажаться под воздействием неблагоприятных факторов среды обитания (техногенное и социопатогенное загрязнение, геопатогенные зоны, пульсации космоса, информационное загрязнение).



Искажения информационно – пространственных структур появляется в материальных объектах в виде нарушений. Как следствие, у человека, животного, растения происходит сбой в работе систем жизнеобеспечения.



Наши технологии позволяют устранять искажения информационно – пространственных структур материальных объектов.

Энерго-информационные поля биообъектов, в том числе растений, есть сумма всех полей, воздействующих на данный организм.

Ниже, в первой части, будет показано влияние на жизнедеятельность растений торсионных полей, прежде всего, на уровне лабораторных исследований. Вторая часть статьи посвящена комплексной серии лабораторных и полевых опытно-производственных экспериментов с использованием энерго-информационных воздействий.

Первые публикации о торсионных полях в широкой печати появились в конце прошлого столетия. В 1913 году французский математик Эли Картан сформулировал физическую концепцию: «В природе должны существовать поля, порождаемые плотностью углового момента вращения». Таким образом, любой вращающийся объект создает торсионное поле.

Все сущее – от элементарных частиц и атомов до макрообъектов Природы, в том числе биологических, – обладает собственной, присущей только данному объекту спиновой системой, возбуждающей характеристические торсионные поля , которые несут информацию о структуре спиновых систем этих объектов, и потому их называют информационными торсионными полями (ИТП).

Торсионное излучение, исходящее от торсионного генератора, проходя через слой молекул – матрицу какого-либо вещества, модулируется информацией о структуре спиновой системы молекул этой матрицы. Воздействие таких ИТП на биологические объекты ведет к изменению процессов их жизнедеятельности. В частности, воздействие на семена влияет на их всхожесть и последующее развитие растений, сроки их вегетации, плодоношение и т. д.

Так как торсионные поля порождаются классическим спином, то и в результате воздействия торсионного поля на некоторый объект у этого объекта будет изменяться только его спиновое состояние.

Например, при фотографировании любых объектов, попадающих на фотоэмульсию вместе с электромагнитным (световым) потоком, собственные торсионные поля этих объектов изменяют ориентацию спинов атомов эмульсии таким образом, что спины эмульсии повторяют пространственную структуру этого внешнего торсионного поля. В результате, на любом фотоснимке помимо видимого изображения всегда существует невидимое торсионное изображение. Изложенные свойства и принципы получили экспериментальную оценку иследователей.

По данным А.Е. Акимова и В.П. Финогенова за последние 60 лет было выполнено более 12 тысяч научных работ по теории и прикладным проблемам торсионных полей (1-6).

Лабораторные исследования влияния торсионных полей на жизнедеятельность растений (по литературным данным):

- Если направить северный полюс магнита на стакан с водой так, чтобы на нее действовало правое торсионное поле, то через некоторое время вода получает "торсионный заряд" и становится правой.



Если поливать такой водой растения, то их рост ускоряется. Было также обнаружено (и даже был получен патент), что семена, обработанные перед посевом правым торсионным полем магнита, увеличивают свою всхожесть.



Обратный эффект вызывает действие левого торсионного поля. Всхожесть семян после его воздействия уменьшается по сравнению с контрольной группой. Дальнейшие эксперименты показали, что правые статические торсионные поля оказывают благоприятное действие на биологические объекты, а левые поля действуют угнетающе ( 7-9).

- В 1984-85 гг. в России были выполнены эксперименты, в которых изучалось воздействие излучения торсионного генератора на стебли и корни различных растений: хлопчатника, люпина, пшеницы, перца и т. д. В экспериментах торсионный генератор устанавливался на расстоянии 5 метров от растения. Результаты экспериментов показали, что под воздействием торсионного излучения изменяется проводимость тканей растения, причем у стебля и корня различным образом. Во всех случаях воздействие на растение производилось правым торсионным полем (10-12).

- На базе Пермского государственного научно-исследовательского университета в 2014 – 2015 годах было проведено исследование влияния спинорного поля поляризованного объекта на плесневые грибы в питательной среде. В результате экспериментов было установлено, что при 5-дневной экспозиции рост грибов рода Aspergillus flavus был замедлен: количество плесневых грибов в опыте оказалось на 32% меньше, чем в контрольных образцах (13-17).

- Воздействие на семена влияет на их всхожесть и последующее развитие растений, сроки их вегетации, плодоношение и т. д. Ниже описаны результаты исследования такого влияния, в определенной степени свидетельствующие о перспективе быстрого развития торсионных технологий в растениеводстве. Исследование носило оценочный характер. Оно проводилось с применением различных веществ: лекарственных препаратов, биологически активных веществ и металлов.

Для воздействия информационными ТП использовался торсионный генератор, разработанный МНТЦ ВЕНТ. В качестве матрицы использовался слой лекарственного препарата, например, таблетка аспирина, или металлическая пластина толщиной от 0.1 (золото) до 2 мм (дюраль). Результаты подтвердили роль информационного воздействия на семена вегетирующих растений (лука, гороха и фасоли). Во всех этих экспериментах наблюдалась повышенная всхожесть семян и ускоренное развитие проростков относительно семян в контрольных группах (18-21).

- Партия из 40 шт. семян фасоли сорта “Спаржевая”, обработанная одним или двумя из перечисленных веществ, высаживалась на грядке шириной 2 м по 10 штук в ряду. Расстояние между рядами – 20 см. Результаты : воздействие на семена ИТП в зависимости от природы вещества матрицы приводит к изменению (относительно контроля) всех величин, характеризующих урожайность исследуемого сорта фасоли – среднего количества зерен в стручке, среднего количества стручков в кусте, среднего количества зерен и их средняя масса на один куст.



Отклонения этих показателей в обе стороны относительно контрольных величин могут составлять десятки процентов, а суммарный размах отклонений в обе стороны относительно контроля может доходить до 100% . Например, масса зерен на один куст при воздействии ТП, модулированного индометацином, возросла относительно контроля на 67 % , а при воздействии пенициллином снизилась на 31% (22-24).

- Воздействие ТП, содержавшего информацию о структуре спиновой системы молекул золота, увеличило количество семян и их массу в пересчете на 1 куст на 44% и 42% соответственно, а при воздействии ТП, несущего информацию о спиновой системе молекул дюраля, эти же показатели оказались ниже на 6% относительно контроля.



Всхожесть семян, обработанных с применением матрицы сплава серебра, ниже всхожести семян, обработанных чистым серебром. Наименьшая всхожесть получена при воздействии излучением, содержавшем информацию о спиновой системе молекул мумиё. К ней близка всхожесть семян, обработанных излучением, содержавшим информацию о молекулах аспирина .

Авторы проведенной работы ( 24-25 ) считают, что описанные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что реакция семян на воздействие ИТП связана не с простой интенсификацией метаболических процессов, а является результатом воздействия ИТП на геном клетки.

Сегодня ИТП-концепция ложится на почву, подготовленную трудами многих исследователей. И в этом экспериментально обоснованном прорыве устоявшихся представлений – дополнительное подтверждение концепции волнового генома как единства материального и полевого компонентов .

Проблемам межклеточного дистанционного взаимодействия были посвящены работы академика В. П. Казначеева — открытие «Явления межклеточных дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых культур», которое занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 122 с датой приоритета от 15 февраля 1966 г.



Формула открытия гласит: «Экспериментально установлено неизвестное ранее явление дистантных межклеточных электромагнитных взаимодействий между двумя культурами ткани при воздействии на одну из них факторов биологической, химической или физической природы с характерной реакцией другой (интактной) культуры в виде зеркального цитопатического эффекта, что определяет клеточную систему как детектор модуляционных особенностей электромагнитных излучений».



Суть открытия заключается в возможности передачи биологической информации от одной культуры клеток другой.

Академик В.И. Вернадский подчеркивал необычную организованность живого вещества по сравнению с неживым: «При изучении живого вещества мы уже имеем дело с гетерогенным пространством. Живой организм представлен в пространстве веществом и полем. Живой организм является многомерным “конденсированным” пространством, конфигурация которого в значительной мере обусловлена действием полей микрокосмоса. В отрыве от физических полей биополе рассматривать нельзя» .

В.М. Инюшин много лет посвятил исследованию биоплазмы как организованной плазмы. «В целом, в живой клетке все плазменные структуры, куда входят и виртуальные частицы, образуют единый биоплазменный ансамбль клетки, который является целостной системой, гомеостаз которой тесно связан с устойчивостью атомно-молекулярных компонентов (вода, органические молекулы и т.д.). Биоплазма, как организованная структура, является еще и излучающей системой, она генерирует композиционное упорядоченное поле со сложной конфигурацией – биополе» [19-25].

Изучение воздействия энергоинформационных полей на жизнедеятельность растений в производственных полевых экспериментах (авторские исследования):

Научные руководители работ : действительные члены международной академии энергетических инверсий им. Ощепкова П.К. – А.Н. Гулин и М.И. Горшков.

ООО НИПЭИП «ЭЛЕКТРОНЪ» (Научно-исследовательское предприятие энергоинформационных процессов) в течение 30 лет специализируется на разработках в области энергоинформационных технологий, основанных на новом физическом явлении информационного переноса свойств одних объектов на другие объекты (23-28).

Изобретения и открытия защищены: патенты РФ № 2177504 № 2163305 «Устройство для изменения свойств веществ и состоящих из них объектов». Сертификат-лицензия № 000374 (шифр 00018, код 00015). Открытие «Глобальные проблемы энергоинформационного воздействия на биообьекты», зарегистрированное в Международной Регистрационной Палате информационно- интеллектуальной новизны ( МРПИИН). Патент № 000353 на открытие (МРПИИН).

Работа с генераторами. Созданы установки (генераторы), способные воздействовать на биообъект как локально, так и дистанционно, расстояние при этом не играет роли.

- В 1989 году проведены успешные натурные испытания с целью увеличения содержания сырого протеина в жидких дрожжах на комбикормовом заводе в Крыму (Симферопольский район). Эксперимент проводился с использованием разработанных локальных установок. Обрабатываемый объем жидких дрожжей составлял 15 куб.м. Время обработки – сутки. Данные по сырому протеину в контроле-1,3%, после обработки -1,6%

- В том же 1989 г. проводились испытания экспериментальных установок (генераторов) непосредственно на силосных ямах в колхозе им. Фрунзе Рыбинского района Рязанской области. Испытания проводились на силосе травяном –500 тн. и клеверном – 600 тн. Контрольные пробы по перевариваемому протеину составили: в травяном -14 г/кг., в клеверном -17 г/кг по жиру в 1-м – 0,78%, во 2-м – 0,88%.



По содержанию органических кислот силос травяной был непригоден к скармливанию, а силос клеверный по данным лаборатории -"плохой". Через 6 дней взяты повторные пробы. По количеству органических кислот оба силоса перешли в разряд "средний". Увеличился перевариваемый протеин в травяном силосе до 21г/кг, в клеверном – до 19г/кг. Увеличился жир до 1.33% в травяном силосе и до 1.43% в клеверном силосе. Уменьшились нитраты в травяном силосе – с 11.25мг/кг до 8.75мг/кг, в клеверном силосе – с 30.0мг/кг. до 5.0мг/кг. Силос скармливали животным, поедаемость силоса увеличилась. Признаки отклонения физиологии кормления не замечены.

- Летом 1989г. были разработаны и проведены испытания новых устройств для обработки растительных кормов на станции ВИР в г. Севастополе. Оценку действия устройства проверяли на фруктах (груша «Весенняя ранняя»). Время обработки составляло 24 часа. Эффективность определялась по методике Бертсмана – сахар, а методом тетрирования – аскорбиновая кислота. Результаты проверки следующие: в контроле сухих веществ – 14.0 мг/кг, сахара – 8.6 мг/кг., кислотность – 0.14, аскорбиновая кислота – 3.36 мг/кг. После обработки сухих веществ стало – 15.8мг/кг, сахара – 9.1мг./кг., кислотность – 0.22, аскорбиновая кислота – 3.75 мг/кг.

- На устройства ООО НИПЭИП «ЭЛЕКТРОНЪ были получены авторские свидетельства СССР и патенты РФ . В настоящее время эти устройства выпускаются предприятием как энергоинформационные прутки антенны (ЭПА) под названием «УРОЖАЙ-Л» и успешно используются в сельскохозяйственном производстве России. Особый интерес к ним проявлен при хранении овощей, фруктов, силоса, выращивания грибов, которые растут даже через плесень, так как прутки прекращают гниение, увеличивают их питательную ценность (протеин, каротин), снижают нитраты в продуктах растениеводства.

Например, при обработке силоса прутками УРОЖАЙ-Л в течение месяца были получены следующие результаты: нитратного азота было- 1600 мг/кг, стало- 900 мг/кг; каротина было 36 мг/кг, стало- 136 мг/кг; протеина было 28%, стало- 48%.

- Другими важными запатентованными устройствами оказались спирали разных форм и конфигураций, выполненные по технологии ООО НИПЭИП «ЭЛЕКТРОНЪ», которые успешно применяются сегодня не только в сельском хозяйстве, но и в медицине для лечения различных заболеваний, усиления клеточного и гуморального иммунитета. Остановимся подробнее на сельскохозяйственном использовании. В 1995 г. был поставлен эксперимент с целью изменения (снижения) кислотности в яичном порошке спиралями на АОЗТ "Михневская птицефабрика" Ступинского района Московской области. Спирали укладывали на пол цеха, на них ставили мешки с яичным порошком, время экспозиции составило 12 часов. В контроле было рН – 5.9, после обработки стало рН- 6.9.

- В 1994г. был поставлен эксперимент по дистанционной обработке кормов энергоинформационными средствами с целью увеличения продуктивности (яйценоскости) кур – несушек в АОЗТ "Лебедёвское" (Новосибирская обл.). Управление осуществлялось из Московской области, эксперимент продолжался три месяца.



Выводы по трем циклам опыта:

= Энергоинформационное воздействие на качество корма позволяет увеличить яйценоскость кур несушек от 5 до 12%, или держать яйценоскость на высоком уровне (до 72%) продолжительное время при одинаковых условиях содержания и кормления.

= Внедрение энергоинформационной технологии на птицефабрике позволяет хозяйству при незначительных материальных затратах получать дополнительного яйца до 20 000 штук ежедневно.

- В этом же году был поставлен опыт по дистанционной обработке сахарной свеклы, находящейся в буртах на открытом воздухе на бетонных площадках сахарного завода с целью её сохранности и увеличения содержания сахара. Опыт проводился в г. Солевонки Киевской области. Воздействию подвергалась железобетонная площадка, на которой собирались бурты (кагаты) сахарной свеклы для переработки. В результате энергоинформационного воздействия процессы гниения полностью прекратились, а содержание сахара в свекле увеличилось на 15-19%.

- Спирали использовались для увеличения надоя молока на фермах даже в пассивном режиме. Так, в колхозе "Путь Ленина" Ступинского района Московской области на ферме "Константиновские хутора" были установлены устройства-спирали. В период с 1991 по 1999 г.г. при одинаковом кормлении, содержании на экспериментальной ферме надой был увеличен в 1,5 раза по отношению к трём фермам данного хозяйства. В 1999 г. спирали были введены в активный режим и в обработку энергоинформационным генератором включен корм, поступающий на все четыре фермы. В результате надой увеличился на всех фермах, а на экспериментальной ферме надой увеличился ещё на один килограмм на фуражную голову в течение 12 дней.

- Исследования по воздействию спиралей на пищевые продукты проводились Орловским сельскохозяйственным институтом в 1994 г. Испытания показали, что даже при 30 минутном воздействии спиралью на фруктовый сок сахар увеличился с 12.5 % до 13.1%, каротин с 46.4 мг/кг до 63.8 мг/кг, нитраты снизились с 1456 мг/кг до 1211мг/кг. Испытания по воздействию на зерно пшеницы с экспозицией в 1 час показали, что клейковина увеличилась с 22.94% до 26,24%. Белок в зерне гречихи при тех же условиях увеличился с 10.5 до 12.3. Эти спирали нашли своё применение в фермерском сельском хозяйстве России.

- Исследования, проведённые на сухом чае черном в 1996 г. показали, что спиралями можно повышать в чае танин, кофеин, снижать нитраты. Содержание танина в чае до воздействия составляло 7.42 %, стало 8.31 % через 10 суток воздействия спиралями, кофеина было 1,55 % стало 1,62 %.

- Весьма показателен эксперимент, проведённый во Всероссийском аграрном колледже заочного образования (ВАКЗО, г. Сергиев Посад) в период ноябрь 1996 г. – апрель 1997 г. Цель – проверка работы установок на предмет сохранности урожая семенного картофеля 1996г, улучшения качества силосной массы, улучшения качества сена. Картофеля было 22 тонны, силосной массы 1400 тонн, сена 400 тонн. Энергоинформационные устройства (ЭПА) устанавливались непосредственно на картофель семенной и силосную массу в сочетании с фото методом.



Сено обрабатывалось только фотографическим методом. Силосная масса №1 обрабатывалась фото методом, а силосная масса №2 обрабатывалась ЭПА и фото методом. В результате сравнительных данных анализов до начала воздействия и в процессе воздействия получены следующие результаты:

= Картофель: закладка семенного картофеля производилась в конце ноября 1996 г. уже с «белыми мухами» картофель с поля брали картофелекопалкой. Картофель закладывался сырой и повреждённый с гнилью. Со слов агронома картофель должен был сгнить полностью в течение 1.5 месяцев. В результате обработки энергоинформационным фото методом и ЭПА клубни картофеля приобрели нормальную влажность, клубни внутри не повреждены. Был полностью прекращён процесс гниения.

= Силос: силосная масса обрабатывалась фото методом и ЭПА с фото методом. В результате обработок произошло резкое улучшение качества силосной массы за счёт снижения содержания количества кислот:

- Уксусной с 2.1 до 0.83 в яме №1 и 0.48 в яме №2 ;

- Масляной с 0.5 до 0.15 в яме №1 и 0.14 в яме №2 ;

- Молочной с 2.87 до 0.67 в яме №1 и 0.31 в яме №2 ;

- Сырая клетчатка увеличилась с 5.5 до 7.94 в яме №1 и с 7.0 до 9.52 в яме №2. Нитраты снизились с 1100мг/кг до 268 мг/кг в яме №1 и 110мг/кг в яме №2. Произошло увеличение кальция, фосфора и сырого протеина. Сено: в результате дистанционной энергоинформационной обработки фото методом получен результат, характеризующий снижение кислот как отсутствующих полностью, особенно уксусной с 93% до 0.00%. Произошла сушка сена влажность сена снизилась с 74% до 16.3% за один месяц обработки, что составляет 4.5 раза и произошел перевод из категории сенажа в категорию сена.

- В том же ВАКЗО проводился ещё один уникальный эксперимент по дистанционному улучшению качества и питательной ценности почвы, находящейся под снегом при минусовой температуре на поле размером в 110 га.

Результат оказался положительным по всем характеристикам, кроме увеличения гумуса – показатель не изменился.

- Эксперимент, поставленный на Саребряннопрудном опытном заводе медицинских полимеров в 1997г. с целью проверки дистанционной работы установок на предмет изменения качества спирта показал, что при экспозиции в 24 часа произошли следующие изменения качественного состава спирта: окисляемость с 23 минут увеличилась до 24 минут, кислоты с 5,02 мг/дм(3) снизились до 4,08 мг/дм(3), эфиры с 10,35 мг/дм(3) снизились до 5, 39мг/дм(3).

Можно полагать, что если войти с данными технологиями в процесс производства спирта на заводе, начиная с зернохранилища и заканчивая ёмкостями конечного продукта, можно получать спирт высочайшего качества и спиртные напитки аналогов которым по качеству в мире просто нет.

- Весьма показательный случай произошел при проведении опытной демонстрации по сохранности томатов на Солнцевской овощной базе г. Москвы в 1999г. В обработанной комнате при солнечном свете и жаре того лета обычный складской томат простоял и не испортился с апреля до октября ( помидор мумифицировался и дал всходы! ).

- В 2001 году были созданы новые установки для сельского хозяйства. Например, по результатам ПИЦАС «Московский» всего за час обработки сухого гороха лущёного белок увеличивается с 16,6 % до 17,3 %. Опытные работы проведённые в "Курскэкспохлеб" на предмет способности к проращиванию на 5-й день ячменя пивоваренного на объёме в 240 т показали, что после энергоинформационной обработки ячменя пивоваренного зафиксировано увеличение способности к прорастанию на 8,7 % (с 90,8 % до 99,5 %), что подтверждается контролем по методике согласно ГОСТ 10968-88 "Зерно, методы определения энергии прорастания и способности прорастания".

- В середине девяностых годов были проведены успешные натурные испытания по дистанционному раскислению почв. В АОЗТ Шугарово Ступинского района Московской области раскислению подвергался участок в 120 га. Первоначальный рН составлял – 4.5 , а спустя четыре месяца рН составил- 6.5 измерительные работы проводил НИИ с/х центральной нечернозёмной зоны.

- Испытания по дистанционной обработке почвы энергоинформационными средствами проведённые в ПИЦАС «Московский» показали, что метод позволяет значительно улучшить такие параметры почвы, как кислотность, нитратный азот, гумус, фосфорные и калийные снизить содержание тяжёлых металлов. В частности, по гумусу: в контроле 2.6 % , через 7 дней воздействия, плюс трое суток после отключения системы повторный анализ показал содержание гумуса – 3.4%. ,

- За десять лет плодотворного сотрудничества с «Колхозом Маяк» (Калужская обл.) успешно проведены работы :

= по увеличению урожая без внесения NPK;

= по раскислению почвы на полях без внесения доломитовой муки;

= по сохранению и сушке урожая зерновых с помощью прутков – антенн и другие.

- В 2008 году в ЗАО «СоюзАгро» (Пензенская обл.) был проведён производственный опыт по оценке влияния биоэнергетической дистанционной стимуляции полями слабой напряженности совместно с микро- биологическим препаратом «Байкал ЭМ1» и препаратом «ЭМИРР» на повышение плодородия почвы и урожайность сахарной свеклы. Испытывался триплоидный гибрид нормального типа «Милан» средней спелости (Германия).

Производственный опыт проводился на опытном поле площадью 75га, разделённом на 5 участков. Контрольное поле площадью 90 га находилось через дорогу. Ранее после уборки предшественника на опытное и контрольное поля было внесено по 400 кг/га минеральных удобрений. Весной перед посевом внесли на участки 3 и 4 по 50 кг/га, а на участки 1,2 и 5 по 250 кг/га аммиачной селитры. На участки 1 и 4 внесли по 3 л/га, а на участки 2 и 3 по 1,3 л/га микробиологического препарата "Байкал ЭМ1". На все участки внесли по 0,1 л/га препарата «ЭМИРР». На контрольное поле внесли по 250 кг/га аммиачной селитры.

За 2 месяца под влиянием биоэнергетической стимуляции полями слабой напряженности совместно с микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ1» и препаратом «ЭМИРР» содержание калия в почве увеличилось на 37,5 мг/кг (на 31%). Содержание фосфора увеличилось на 31мг/кг (на 33%). И это при том, что растения росли, питались, т.е. происходил процесс естественного выноса питательных веществ из почвы.

Сахарную свёклу посеяли 22 апреля, а через 10 дней (2 мая) появились всходы. Заболеваний сахарной свёклы на опытных участках не обнаружено. На опытных участках сорняков практически не было, а на контрольном поле сорняков было много.

В период с 15 по 17 октября 2008 года проведена уборка сахарной свёклы. Средняя урожайность сахарной свёклы на опытных участках составила 63,7 т/га, а на контрольном поле 30 т/га. Средняя урожайность по хозяйству составила 40 т/га. Средняя сахаристость на опытных участках составила 19,5%, а по хозяйству 17,6%.

Таким образом, результаты уборки и сдачи свёклы на сахарный завод подтвердили высокую урожайность сахарной свёклы и целесообразность применения комплексной технологии.

В.К. Промоненков, М.М. Овчаренко, М.И. Горшков, /А.Н. Гулин/, В.В. Бабкин, С.В. Анисимов

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