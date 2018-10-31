Засудим Facebook? Процесс уже запущен

Предлагаю подать коллективный иск на американскую социальную сеть Facebook, начавшую активную кампанию по зачистке платформы от «инакомыслящих» пользователей. Мой аккаунт находится в перманентном бане более двух недель, добиться разъяснения причины блокировки мне так и не удалось, техподдержка уходит от ответа общими фразами о спаме и отказывает в разбане. И я прекрасно понимаю, что причина блокировки – мой патриотизм и критическое отношение к американской власти. Да, я открыто выражаю свою позицию в интернете и не стесняюсь ничего, считая, что имею право высказывать свое мнение на тот или иной счет. За это я и была забанена, а ведь у меня в соцсети были важные контакты.

В Facebook я зарегистрирована с 2006 года и раньше меня никто не трогал. Я много лет играла в онлайн игры и познакомилась не с одним десятком прекрасных людей со всего мира: из Польши, Великобритании, Германии, США, Франции, Румынии, Беларуси, Канады и даже, блин, Мадагаскара. У нас было довольно крупное интернациональное коммьюнити. Вот уже лет 8 мы не играли вместе, но общались – регулярно. С большинством из них мы переписывались уже только в Фейсбуке. Эти люди дороги мне, но, по всей видимости, они потеряны навсегда. Забанили меня банально просто: лет 5 назад, обсуждая горячую политическую новость то с одним, то с другим приятелем из зарубежья, я поняла, что в каждой стране представление о том, что происходит, абсолютно разное. Тогда я решила завести группу «Интернациональный вестник», которую вела на английском языке, и где любой желающий также мог поделиться своим мнением о том или ином событии. К этой группе присоединились мои друзья, к ним друзья друзей, и так за несколько лет ее численность составила более 10 тысяч человек.

Я создала открытую дискуссионную площадку, где в совершенно дружелюбной форме (весь мат и агрессивные выпады я модирировала, также у нас были правила поведения, за нарушение которых пользователей наказывали) мы обсуждали актуальные мировые события. Не побоюсь этого слова, но именно благодаря мне тысячи людей из-за рубежа смогли узнавать правду о нашей стране. Кроме того, я и наши читатели многое узнали и о других мировых новостях – некоторая информация до нас не доходит, просто потому что это чужая внутренняя политика и в нашем информационном пространстве большинству не интересна. В итоге в бане оказались и моя страница, и, конечно, мое сообщество. У них вскоре будут проходить выборы, и теперь США активно зачищает информационное пространство. И вот мне интересно, как это они так «защищают» свои выборы? Они же просто вычищают соцстети от той информации, которая им невыгодна и может заставить жителей США задуматься о государственной политике.

Цензура на ФБ введена жесточайшая. Я сейчас собираю информацию, для того чтобы подать судебный иск, и узнала, что в последнее время администрация Facebook без суда и следствия навсегда удалила сотни тысяч аккаунтов, среди которых были и американские пользователи, но имеющие немного отличное мнение от правящей элиты. Многим предъявляют примитивные обвинения: спам, ненастоящее имя, навязчивая реклама и т.п. Мне, к слову, также вменили статью «спам», но я точно знаю, что никакого спама не было. Работаю я секретарем в одной айти-компании с небольшой рабочей загрузкой и группу модерировала вместе с помощниками: мы фактически 24/7 следили за контенотом в сообществе. Налицо откровенная политическая цензура. И оставлять так ситуацию нельзя.

Да, я знала что Facebook - это организация, действующая под колпаком спецслужб США, но когда мы начинали, это была единственная удобная интернациональная площадка для общения. Сегодня альтернатива есть, и я поддержу движение #deletefacebook - ноги моей больше не будет в пиндосской соцсети.

Но перед тем, как покинуть ее, планирую подать в суд, как это сделали уже многие заблокированные пользователи, например наше российское информагентство ФАН, потерявшее не как я, несколько тысяч, а десятки и сотни тысяч читателей. Это наша аудитория, это наши друзья. И мы должны отстоять их право получать правдивые новости и обмениваться своим мнением. В конце концов, именно это и есть свобода слова, и за нее мы должны бороться.

Иск я буду подавать в Федеральный суд Северной Калифорнии – там расположена злосчастная сеть, и сейчас я бы хотела собрать как можно больше историй о неправомерных блокировках пользователей в Facebook. Вместе мы должны добиться справедливости.

Источник: ymachka-snow.livejournal.com