Холодный синтез – от запретов к реальности

Проблема управляемого ядерного синтеза относится к одной из наиболее актуальных проблем современной физики. Основное препятствие к решению этой проблемы связано с необходимостью использования плотной высокотемпературной плазмы и ее удержанием в течение достаточно длительного времени (критерий Лоусона). Традиционный метод обеспечения таких условий основан на инерционном или долговременном удержании термоядерной плазмы, нагретой до температуры около 10 кэВ. Этот термоядерный метод исследуется в течение 60 лет в разных лабораториях мира, причем перспектива достижения положительного результата до сих пор остается достаточно неопределенной, несмотря на очень большие финансовые и интеллектуальные усилия. Примером может служить Международный термоядерный экспериментальный реактора – ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor). В 2016 году исполнилось 10 лет (2006) с начала проекта ИТЭР, реализуемого в настоящее время во Франции совместными усилиями Европейского союза, Индии, Китая, Кореи, России, США и Японии. В первую очередь, упор делается на перспективу использования токамаков в качестве термоядерного (14 Мэв) источника нейтронов в индуктивном режиме работы.



Стационарный режим, связанный с длительным удержанием плазмы в токамаке, отнесен на далекую перспективу. В июне 2016 г. появилось сообщение о переносе срока окончания работ с 2020г на 2025 г.



Сегодня можно говорить о сложной задаче, с которой столкнулись создатели проекта ИТЭР. Сравнительно скромные результаты многолетней работы коллектива Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» над созданием термоядерных реакторов на базе токамаков, во многом обусловлены значительным отличием реальной электродинамики токамаков от электродинамики, описываемой на основании классических уравнений Максвелла.



Горячие частицы плазмы движутся вдоль силовых линий магнитного поля произвольной топологии к стенкам токамака и разрушают его [1].



Для токамаков риск, вызванный отсутствием полной теории электродинамики, которая могла бы адекватно описать фактическое поведение электрических и магнитных полей и токов, еще более усугубляется тем, что все программы слияния основаны на нагревании и сжатии реагирующий материал и в то же время имеет прилагательное «контролируемое», хотя никакого контроля вообще нет.



Только начальное количество реагирующего вещества разумно принимается очень малым. В квантовой физике нет способов повлиять на этот процесс. В будущем модели реакторов, в отличие от всех существующих проектов, будут реагировать в любой момент времени только малую часть дейтронов, которая автоматически выбирается относительно начальных фаз.



В результате можно было бы получить небольшую энергию, генерирующую в течение длительного периода времени, до тех пор, пока резерв легких реагирующих ядер не будет исчерпан.



Этот холодный ядерный синтез имеет право называться «контролируемым» [3, 4]. Принципиально это возможно при наложении внешнего управляющего электромагнитного поля или поля другой природы на реагирующую систему, которая содержит упорядоченные атомы дейтерия и свободные дейтроны.



Такими же свойствами могут обладать специальные геометрии атомных решеток. Дифракционное рассеяние потока дейтронов на таких решетках и их последующая дисперсия приведет к автоматической селекции дейтронов по энергиям и фазам. Процесс возбуждения незатухающей волны связан с ее возможными источниками.

2. Эксперименты

2.1 Устойчивая управляемая генерация альфа-частиц в процессе реакций синтеза ядер с участием ядер дейтерия при комнатной температуре в поле тепловой волны.

В работе [4] в качестве объекта действия тепловой волны были выбраны образцы поликристаллического дейтерированного титана с размерами зерен не более 50 микрон. Эти образцы имели форму цилиндра длиной около 1 см и диаметром около 7 мм.



Стимулирующие высокочастотные тепловые волны падали на этот образец в направлении оси цилиндра, т.е. перпендикулярно торцевой поверхности.

В экспериментах, представленных в работе [4], это может быть как исходный источник переменного локального нагрева с частотой изменения температуры, близкой к одной из оптимальных частот ωn = π(2n + 1/2)τ, n = 0,1,2… (такой модулированный нагрев может быть реализован, например, модулированным лазерным лучом).



Так и источник коротких импульсов нагрева, длительность которых ∆t ≤ τ не превышает время термодинамической релаксации. В последнем случае в спектре этого импульса будут присутствовать необходимые спектральные компоненты.



Из сути процесса распространения и поглощения такой волны следует, что исходная тепловая (температурная) волна будет представлять собой, фактически волновой пакет с центральной частотой, совпадающей с ωn, и узкой полосой частот ∆ω, примыкающей к этой частоте.



Ширина этой полосы определяется из условия, чтобы тепловые волны с частотами, соответствующими границе этого интервала также доходили до места регистрации при допустимом поглощении в данной среде (как правило, ослабленными не более чем в 2 раза).



При попадании этого пакета на границу с другой средой (например, на границу воздух–металл) происходит очень резкий кратковременный нагрев этой границы, что ведет к возбуждению внутри второй среды (в решетке металла) ударной акустической волны (фактически – очень короткого пакета), который распространяется в ней без заметного ослабления.



Когда эта ударная волна достигает, например, потенциальной ямы, где находится атом водорода или дейтерия, локализованный между двумя более тяжелыми атомами, то имеет место импульсная модуляция параметров этой ямы – ее очень быстрое сжатие и последующее расширение.



В экспериментах по кавитации также были обнаружены эффекты, связанные с генерацией когерентного рентгеновского излучения, которое может существенно влиять на формирование незатухающих тепловых волн [5]. Еще один аспект относится к особенностям протекания ядерных реакций в модулированных потенциальных ямах.



Такая деформация ведет к формированию квантовых когерентных коррелированных состояний легких ядер (например, протона или дейтрона), находящихся в этой яме.

В работах [6] было показано, что в таком состоянии имеет место генерация очень больших по амплитуде кратковременных флуктуаций энергии частицы, связанная с синхронизаций колебательных состояний (резонансом).



Амплитуда этих флуктуаций при типичной тепловой энергии кристаллической решетки на уровне 0,025 эВ может достигать (и превышать) δE = 30…50 кэВ, что достаточно для реализации эффективного ядерного синтеза как между разными дейтронами, так и между этим конкретным протоном или дейтроном и ядром решетки.



Эта общая схема может быть оптимизированной, если решетка, содержащая эти частицы, находится в напряженном (квазистационарном) состоянии. В частности, при достаточно большой степени насыщения металлгидрида водородом или дейтерием, в последней появляются внутренние напряжения, которые могут приводить к растрескиванию решетки и формированию микротрещин.



В каждом акте образования такой микротрещины также происходит формирование когерентных коррелированных состояний дейтронов, находящихся в объеме образуемой трещины. Поскольку таких дейтронов в зоне микротрещины может находиться очень много, то эффект «раскрытия» такой микротрещины может давать мощные импульсы частиц и излучения, сопровождающего ядерные реакции.



Однако такой процесс микрорастрескивания является спонтанным, а моменты раскрытия разных микротрещин обычно являются независимыми. В то же время очень короткая ударная волна, формируемая за счет тепловой волны, приводит к синхронизации (а также стимуляции) процесса раскрытия таких микротрещин и резко увеличивает эффективность ядерных реакций.



Подобным образом действие таких волн может стимулировать различные фазовые переходы с изменением локальной топологии решетки, что может приводить к сопутствующему формированию когерентных коррелированных состояний, сопровождаемых генерацией гигантских флуктуаций энергий частиц.



Одним из проявлений таких синхронизованных флуктуаций является генерация мощных импульсов рентгеновского излучения, которое было обнаружено и исследовано в многочисленных экспериментах [5].

Очень важным является вопрос о типе ядерной реакции, наблюдаемой в данных экспериментах [4], а также о типе частиц, регистрируемых трековыми детекторами. Хорошо известно, что при большой энергии дейтронов большую (и примерно одинаковую) вероятность имеют две реакции

d + d = p + t + 4,03 МэВ, (1 канал)

d + d = n + 3He + 3,27 МэВ. (2 канал)

Сечение этих реакций равно 0,09 бн.

Третья возможная реакция

d + d = 4He + 23,8 МэВ (3 канал)

при большой энергии взаимодействующих частиц имеет очень малую вероятность.

Ситуация принципиально меняется при низкой энергии дейтронов. В этом случае процесс взаимодействия определяется не реальной энергией частицы (она очень мала для протекания таких реакций между заряженными частицами), а виртуальной энергии, образуемой в результате формирования когерентных коррелированных состояний.



В наиболее концентрированном виде эти состояния характеризуются видоизмененными соотношениями неопределенностей, называемыми соотношениями Шредингера-Робертсона для импульса и координаты.



Принципиальное отличие этих соотношений от хорошо известного соотношения неопределенностей Гейзенберга состоит в возможности введения эффективной постоянной Планка, величина которой может на много порядков превышать «стандартную» постоянную Планка ħ. В этих соотношениях величина r является коэффициентом корреляции, а G-коэффициентом эффективности корреляции.



Было показано, что в процессах деформации микротрещин величина G может достигать очень больших значений G ≥ 103…105.

Важность этой характеристики следует из простого примера, демонстрирующего эффективность использования когерентного коррелированного состояния для оптимизации ядерных реакций при низкой энергии.



В работе [4] приводится простая оценка для нижнего предела (минимальной величины) флуктуации кинетической энергии частицы массой M, локализованной в пределах пространственного интервала δq

В частности, при локализации дейтрона в типичном для конденсированных сред межатомном пространстве с периодом a = 1,5Å (при этом δq ≤ 0,75Å) флуктуация энергии в когерентном коррелированном состоянии с G = 104, превышает величину δE(min) = 50 кэВ, которая даже на этом нижнем пороге существенно превышает температуру, планируемую для токамаков. Необходимо отметить, что реальная амплитуда этой флуктуации может значительно превосходить δE(min).



В таком коррелированном состоянии вероятность реакции за счет специфики использования виртуальной энергии [6] может превышать вероятность «стандартных» реакций.

Очень высокая степень идентичности треков свидетельствует о том, что в данном эксперименте также регистрировались альфа-частицы типа 3He и 4He.

Авторы работы [4] заявляют, что данные исследования будут продолжены, однако, даже на этой стадии очевидно, что метод такого дистанционного стимулирования ядерного синтеза открывает новые возможности и перспективы реализации управляемого ядерного синтеза. В данной работе рассмотрен метод, связанный со стимуляцией таких реакций при управляемом слабоинтенсивном воздействии на поликристаллическую твердотельную мишень (дейтерированный титан), содержащую дейтерий.



Таким стимулирующим фактором является высокочастотная незатухающая тепловая волна, генерируемая и распространяющаяся в воздухе до соприкосновения с мишенью при кавитации струи воды в закрытой камере.

2.2 Аномальное выделение энергии в электромагнитном поле с позиций Унитарной Квантовой Теории (УКТ) Льва Сапогина.

В настоящее время весь мир взбудоражен установкой E-Cat Andrea Rossi, в которой в керамической трубке находится никелевый порошок с водородом под давлением. При пропускании электрического тока система разогревается и выделяет в 3-50 раза больше тепла, чем потребляет. Речь идет о МегаВаттах.



Несколько официальных научных комиссий пришли к заключениям, что ядерные реакции не могут производить такое количество тепла, хотя изотопный состав никеля и изменяется, а само выделение тепла является совершенно таинственным, но это никак не препятствует использованию таких установок.



В УКТ [3] этот тепловой эффект совершенно естественен, так как законы сохранения появляются после усреднения по ансамблю частиц. Для одиночных частиц законов сохранения нет.



Поведение частицы зависит от начальной фазы волновой функции, которая в обычной квантовой механики выпадает из рассмотрения. В УКТ уравнение с осциллирующим зарядом это по существу уравнение Ньютона для движения заряда во внешнем потенциале, но величина заряда зависит от времени, скорости и координаты [3].



В УКТ частица уже не является точкой (про нее при всем желании ничего ясного сказать нельзя), а является сгустком (волновым пакетом) некоторого единого поля. Этот сгусток, при своем движении, периодически на длине де Бройля появляется и исчезает. Из уравнений этой теории выводятся уравнения Шредингера и Дирака.



В УКТ также возникает уравнение с осциллирующим зарядом для индивидуальной частицы, которое хорошо описывает почти все квантовые эффекты и предсказывает возможность низкоэнергетических ядерных реакций, а также ряд совершенно новых эффектов, связанных с появлением новых решений для квантового осциллятора.



При решении задачи о гармоническом осцилляторе, кроме обычных стационарных решений возникает еще 2 новых решения (Рис.1), которые были названы Crematorium и Maternity Home.



В первом решении частица осциллирует в потенциальной яме с экспоненциальным уменьшением энергии, а во втором решении ее энергия возрастает (для параболической ямы неограниченно) [7]





Рис.1. Решения для гармонического осциллятора в УКТ

В установке E-Cat в зернах никелевого порошка существуют каверны размером в десятки Ангстрем (они играют роль потенциальных ям) куда может попасть протон с соответствующей фазой и при реализации решения Maternity Home вследствие ударов о стенки никелевой каверны происходит выделение тепла.



Сценарий этих процессов зависит от фазы волновой функции, геометрии каверны, времени, координаты и скорости протона. Это совершенно новый физический эффект, который давно существует, но до УКТ не нашел адекватного объяснения.

Поразит любое воображение тепловой элемент CETI, созданный Паттерсоном (James Patterson, USA) [8] в котором происходит электролиз специально изготовленных никелевых шариков в обычной воде.



Об этом американская газета «Fortean Times» No 85, 1995, писала: «4 декабря 1995 года войдет в историю.



В этот день группа независимых экспертов из 5 американских университетов испытывала работу нового источника энергии с устойчивой выходной тепловой мощностью 1.3 кВт. Потребляемая электрическая энергия была в 960 раз меньше».



Все эксперты отмечают, что выделяемое тепло имеет таинственную природу происхождения и не может быть объяснено химическими или ядерными реакциями, а также фазовыми переходами. По мнению самого Паттерсона всё происходящее в элементе имеет отношения к ядерным реакциям.

1989 году электрохимики Флейшман и Понс [9] проводили электролиз тяжелой воды с проволочной спиралью из палладия. Было обнаружено выделение большого количество тепла. Понимая, что химические реакции на палладии не могут быть ответственным за такие тепловые эффекты, они сообщили, что в их экспериментах происходят ядерные реакции D+D.



Ядерщики всего мира не стали изучать тепловые эффекты, а устремились к определению продуктов ядерных реакций, которые они нашли в микроскопических количествах, и они не могли быть ответственны за выделение тепла. Флейшмана и Понса объявили мошенниками.

К этому списку примыкают удивительные экспериментальные результаты физиков А. Самгина и А. Барабошкина (Россия, институт высокотемпературной электрохимии РАН, Екатеринбург) [10] и Т.Mizuno [11] (Япония).



Они, по-видимому, совершенно независимо друг от друга, использовали специальные протоно-проводящие керамики, которые при пропускании через них электрического тока выделяют в тысячу раз больше тепловой энергии, чем потребляемая электроэнергия.



В некоторых экспериментах Т.Mizuno эта величина даже превышала 70.000(!).



Однако никаких излучений или осколков ядер обнаружено не было, а ядерные процессы за такое выделение энергии ответственности не несут.



Такая протоно-проводящая (если говорить совсем точно, то дейтоно-проводящая) керамика создавалась методом порошковой металлургии спеканием при высокой температуре. Другими словами, все химические процессы в ней давно прошли.



Происхождение такого количества избыточной энергии в рамках обычной науки абсолютно непонятно, так как ни ядерными, ни химическими реакциями или фазовыми переходами это объяснить нельзя.



Авторы этого эксперимента предполагали, что идут реакции ядерного синтеза типа D+D. После выделения такого большого количества энергии таблетка рассыпается в порошок.

3. Холодный ядерный синтез и туннельный эффект с позиций УКТ

Ядерный синтез происходит, когда заряженная частица преодолевает отталкивающий кулоновский барьер и входит в область ядерных сил притяжения.



Для осуществления туннелирования частица должна приближаться к потенциальному барьеру в фазе, когда амплитуда волнового пакета мала, а частица в отсутствие заряда преодолевает барьер, «не замечая» его.



В другой фазе, когда амплитуда волнового пакета велика, начинается нелинейное взаимодействие, и частица может отражаться от барьера. С точки зрения унитарной квантовой теории (UQT) профессор Л. Сапогина движение электронов в туннельных переходах может происходить даже при очень низких температурах [3].



На сегодняшний день накопилось много экспериментальных данных по холодному ядерному синтезу. Так при классическом изучении электролиза палладиевого катода насыщенного дейтерием в тяжелой воде выделяется аномально много тепловой энергии до 3кВт/см³ или до 200МВж на образец малых размеров.



Зафиксированы и продукты ядерной реакции: тритий, нейтроны с энергией 2.5 МэВ, гелий. Отсутствие продуктов альфа-частицы ³He указывает на то, что тепло рождается не из реакции d+p. Кроме того, наблюдается испускание заряженных частиц (d, p, t, γ).



Похожие процессы наблюдаются и при газовом разряде на палладиевом катоде, при фазовом переходе в различных насыщенных дейтерием кристаллах.



И при облучении дейтериевой смеси мощным звуковым или ультразвуковым потоком, в кавитирующих микропузырьках в тяжелой воде, в трубке с порошком палладия, насыщенного дейтерием при давлении 10-15 атм.



Общим для всех этих процессов является нехватка продуктов ядерных реакций для объяснения возникающих тепловых эффектов. Хорошо изученное взаимодействие d+d идет по трем каналам [3] :

D + D → T(1,01) + p(3,03), (1 канал)

D + D → He(0,82) + n(2,45) (2 канал)

D + D → He + γ(5,5) (3 канал)

Все эти реакции экзотермичны. Третий канал имеет очень маленькую вероятность. Экспериментально установлено, что реакции могут происходить при сколь угодно малых энергиях.



В молекуле D 2 равновесное расстояние между атомами 0,74Å и в квантовой теории эти два дейтрона могли бы случайно вступить в ядерную реакцию синтеза, но величина взаимодействия очень мала.



Существует оценка: в воде всех морей и океанов имеется 1043 дейтронов и за 1014 лет произойдет только одна такая реакция. Из изложенного видно, что главной причиной, препятствующей осуществлению d+d реакции, является наличие крайне высокого кулоновского барьера.



Так в экспериментах М. Флейшмана и С. Понса энергия дейтронов в обычной электролитической ячейке Флейшмана-Понса составляет около 0.025 эВ, а высота кулоновского барьера для этого случая составляет 0,8 МэВ.



В классической и квантовой механике преодоление такого барьера с высотой в десятки миллионов раз большей, чем кинетическая энергия частицы, просто не возможно. Это обстоятельство и позволяет официальной ядерной физике считать, что никакого холодного ядерного синтеза в природе нет.



Однако, наличие туннельного эффекта и накопленное в физике большое количество экспериментов, связанных с холодным ядерным синтезам, позволяет утверждать обратное – управляемый холодный ядерный синтез существует.



Другое дело, что в новых физических теориях природу туннельного эффекта объясняют с разных позиций.



Так в УКТ Льва Сапогина [3] заряженная частица (как волновой пакет) преодолевает кулоновский барьер в фазе, когда амплитуда волнового пакета мала и заряд практически отсутствует. Однако, авторы работы [4] утверждают, что когда ударная волна достигает потенциальной ямы, где находится атом водорода или дейтерия, локализованный между двумя более тяжелыми атомами, имеет место импульсная модуляция параметров этой ямы – ее очень быстрое сжатие и последующее расширение.



Такая деформация ведет к формированию квантовых когерентных коррелированных состояний легких ядер (например, протона или дейтрона), находящихся в этой яме и в таком состоянии имеет место генерация очень больших по амплитуде кратковременных флуктуаций энергии частицы, связанная с синхронизаций колебательных состояний (резонансом). Эта общая схема может быть оптимизированной, если решетка, содержащая эти частицы, находится в напряженном (квазистационарном) состоянии.



В частности, при достаточно большой степени насыщения металлгидрида водородом или дейтерием, в последней появляются внутренние напряжения, которые могут приводить к растрескиванию решетки и формированию микротрещин (туннелей или кротовых дыр). В каждом акте образования такой микротрещины также происходит формирование когерентных коррелированных состояний дейтронов, находящихся в объеме образуемой трещины (туннеля).



Поскольку таких дейтронов в зоне микротрещины может находиться очень много, то эффект «раскрытия» такой микротрещины может давать мощные импульсы частиц и излучения, сопровождающего ядерные реакции.



Однако такой процесс микрорастрескивания является спонтанным, а моменты раскрытия разных микротрещин обычно являются независимыми. В то же время очень короткая ударная волна, формируемая за счет тепловой волны, приводит к синхронизации (а также стимуляции) процесса раскрытия таких микротрещин и резко увеличивает эффективность ядерных реакций.



Подобным образом действие таких волн может стимулировать различные фазовые переходы с изменением локальной топологии решетки, что может приводить к сопутствующему формированию когерентных коррелированных состояний, сопровождаемых генерацией гигантских флуктуаций энергий частиц.

Нисколько не умоляя заслуг авторов работы [4], должен отметить, что профессор МАДИ Лев Георгиевич Сапогин дал детальное описание холодного ядерного синтеза еще в далеком 1983г, а затем в 2008 году выпустил монографию [3], выдержки из которой я привел в этой статье.

27-28 сентября 2018 года в Мадриде в Испании был проведен Всемирный конгресс по квантовой и ядерной технике. Тема: Перспективы и совершенствование квантовой физики и ядерной техники.



Профессор Лев Сапогин был одним из основных докладчиков, и его полуторачасовой доклад по этой теме (включавший и перспективы управляемого холодного ядерного синтеза) имел огромный успех.



На съезде присутствовали более 200 ведущих ученых, и можно сказать, что новая физика, включая холодный ядерный синтез, становится популярной и завоевывает сторонников в научном мире. В этом заслуга и профессора Л.Г. Сапогина.

4. Заключение

Природа предлагает человечеству различные варианты ядерного синтеза: с одной стороны это неуправляемый термоядерный синтез реализованный в недрах солнца и сопровождающийся коронарными выбросами, губительно влияющими на все живое на планетах, с другой стороны тепловое излучение вселенной, реализованное в форме холодного ядерного синтеза в межзвездной среде.



Обнаруженное тепловое фоновое излучение Вселенной в микроволновом диапазоне от 10 ГГц до 33 Ггц, получило в астрофизике недостаточно убедительно оправданное название «реликтовое».



Это может быть процесс холодного ядерного синтеза, происходящего в космической среде, с высвобождением энергии, достаточной для повышения температуры Вселенной до 2,7 К.



С точки зрения унитарной квантовой теории (UQT) профессора Л. Сапогина движение электронов в туннельных переходах может происходить даже при очень низких температурах [3].



Это подтверждают эксперименты американских ученых, которым удалось установить туннельные эффекты вблизи абсолютного нуля температуры (в жидком гелии). На основе уравнения УКТ Сапогина можно определить оптимальные условия для реализации процессов холодного управляемого ядерного синтеза при достаточно низких температурах.



Будущее систем действительно управляемого ядерного синтеза будет лежать не на примитивном пути разогрева и сжатия, а на пути столкновения ядер с малыми энергиями, но с тонкой регулировкой.



Выбор за человеком.

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С.И. Константинов

