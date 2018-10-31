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Взрыв в Архангельске

14:49. 31 октября 2018 Просмотров - 463 10 коммент. Опубликовал:


Кучно на севере пошло. Вчера плавдок затонул в Мурманске (по уточненным данным погиб 1 человек, а авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения). Ну а сегодня Архангельск громыхнул.
В Архангельске последователь идей Кропоткина и Махно взорвал себя у входа в местное отделение УФСБ.



Андрей Жлобицкий учился в Архангельской политехе и ему было всего 17 лет.



Жлобицкий зашел здание местного ФСБ и хотел просто оставить там рюкзак с СВУ. Но бомба взорвалась раньше, чем он успел выбежать – Жлобицкий был убит на месте, ранено еще 3 человека.











Новость для любителей аллюзий на николаевскую Россию, которую мы потеряли. Вот и студенты-бомбисты подтянулись.
Надо понимать, что если после Керчи предлагали запретить компьютерные игры, то сейчас надо понимать доберутся до Кропоткина и запретят к показу на ТВ сериал про Махно.
Реальные же причины как обычно заключаются в провальной молодежной политике (в чем у нас недавно расписался минкульт), отсюда огромное кол-во асоциализированной молодежи, которая может мечтать о славе Колумбайнеров, вовлекаться в АУЕ, записываться в ячейки ИГИЛ, косплеить студентов-бомбистов начала XX века. Надо понимать, тут нас ждет еще немало чудесных "открытий". Политика запретов в стиле "Держать и не пущать" в этом вопросе не оправдала себя в царской России. Не оправдала она себя и в позднем СССР. Надо понимать, что и сейчас попытки запретов всего и вся являются скорее борьбой с симптомами общественного нездоровья.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: анархо-коммунизм, архангельск, кропоткин, молодеж, фсб
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10 коммент.»

  • 3525 2943
    Валерий 31 октября 2018 в 16:08 Ссылка Пометить
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    “Реальные же причины как обычно заключаются в провальной молодежной политике (в чем у нас недавно расписался минкульт), отсюда огромное кол-во асоциализированной молодежи, которая может мечтать о славе Колумбайнеров, вовлекаться в АУЕ, записываться в ячейки ИГИЛ” – к сожалению, именно так и есть. И не надо создавать правдообразные иллюзии о вреде компьютеров и невнимании родителей, причины только социально-экономические. А Минкульт давно уже не как минкульт выглядит, а выглядит как антикульт. Да и Минобр тоже…

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    • 6227 1437
      krikunoleg Валерий 31 октября 2018 в 16:23 Ссылка Пометить
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      Роль родителей ОЧЕНЬ важна в воспитании детей! И зря вы ее недооцениваете. Налицо явное упущение в воспитание, а уже потом школа, армия, минкульт и прочее…

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      • 3531 2949
        Валерий krikunoleg 31 октября 2018 в 16:33 Ссылка Пометить
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        Конечно же важна. Но Вы мне скажите, как родителям воспитывать детей, если они их видят вечерами по 1-2 часа, пока уроки проверяют??? И если бы это было частностью. Нет, это повсеместно. Родителям в 90 случаях из 100 нужно заработать, что бы себя и чадо свое прокормить. Работодателю-частнику похрен на проблемы работников и их детей, ему результат подавай за минимальные деньги. И трудовой инспекции похрен на проблемы работников, в случае жалоб они проверяют бумажки от работодателя. У нас в стране сейчас считается дурным тоном платить з/п, да и услуги оплачивать тоже. И? Как родителям быть в такой ситуации мудрым воспитателем?
        Это и есть социально-экономические причины

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        • 6228 1438
          krikunoleg Валерий 31 октября 2018 в 16:59 Ссылка Пометить
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          Не знаю “как”… Я имею двоих детей. Они были маленькие в годы перестройки – самое трудное время – работы нет, талонная система. Но сейчас они нормальны люди. Растят своих детей.

          А нынешние родители в чем нужу имеют? Им хуже чем при Ельцине было? Сомневаюсь. В районе население имеет иномарки – утром и вечером пробки как в Москве и машин все больше. У колледжа/техникума/школы машин – ставить не куда и это не только сотрудники, но и ученики. Это как один из примеров “плохой” жизни.

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            Валерий krikunoleg 31 октября 2018 в 17:13 Ссылка Пометить
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            Так привитая жажда иметь это тоже часть проблемы. Общество заражено страстью владеть ненужными вещами, а для этого требуются деньги. Телевизор и интернет (помните Ленина с его высказыванием о важности кино как средства пропаганды?) усиленно насаждает презрение к умеренности и рассудительности, пропагандирует стяжательство и завистливость. Думаете, это не действует? И это тоже социально-экономическая проблема. Весь наш сегодняшний комплекс общественных отношений – одна большая проблема для каждого из нас и для всех вместе…

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              krikunoleg Валерий 31 октября 2018 в 17:35 Ссылка Пометить
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              Вот я и пишу – воспитание в семье!!!
              Как воспитаете, такие дети и получатся – потребители, патриоты, воры, альтруисты и т.д.
              Я знаю семью в которой взять что плохо лежит норма. И для родителей и для детей. Живут хорошо – большой дом, две иномарки… но воры!

              Воспита-а-а-а-ание, одна-а-а-ако…

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            Светлана krikunoleg 31 октября 2018 в 17:36 Ссылка Пометить
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            Причем тут количество машин? вы еще скажите, что сейчас по несколько тв в доме у каждого, а значит отлично живем… У меня старший сын рос в 90-е, а мелкие растут сейчас. И я могу сравнить. В 90-е было легче!!! А сейчас— просто волчье время, и дети это видят.

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    krikunoleg 31 октября 2018 в 16:32 Ссылка Пометить
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    Дело гораздо хуже. И минкульт не совсем причем…
    Просто “они_же_дети” вышли на улицу. Что-то не видно марша матерей! Ау! Матери, вы где? А, не посадили еще “он_же_ребенка”? Ага… Так сажать некого – подохли. Правда с собой не мало нормальных “взяли”, не виновных, молодых, не любивших, не живших еще… А еще что страну ждет – юные шахиды со славянскими лицами в автобусах, метро, школах, просто на улицах? “Эхо Москвы” чего-то замолкло – защищать “они_же_детей” не кого. В живых нет… А о других – жертвах… помолчим?

    Вот и имеем… что имеем!

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  • 10247 5370
    Lada 31 октября 2018 в 16:44 Ссылка Пометить
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    А почему никто не замечает,что ежедневно,на протяжении 2х недель, в разных городах происходят дорожные аварии с жертвами и с участием автобусов,маршруток? А ведь это теракты! Исламизм расползается по стране…

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