Взрыв в Архангельске

Кучно на севере пошло. Вчера плавдок затонул в Мурманске (по уточненным данным погиб 1 человек, а авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения). Ну а сегодня Архангельск громыхнул.В Архангельске последователь идей Кропоткина и Махно взорвал себя у входа в местное отделение УФСБ.Андрей Жлобицкий учился в Архангельской политехе и ему было всего 17 лет.Жлобицкий зашел здание местного ФСБ и хотел просто оставить там рюкзак с СВУ. Но бомба взорвалась раньше, чем он успел выбежать – Жлобицкий был убит на месте, ранено еще 3 человека.Новость для любителей аллюзий на николаевскую Россию, которую мы потеряли. Вот и студенты-бомбисты подтянулись.Надо понимать, что если после Керчи предлагали запретить компьютерные игры, то сейчас надо понимать доберутся до Кропоткина и запретят к показу на ТВ сериал про Махно.Реальные же причины как обычно заключаются в провальной молодежной политике (в чем у нас недавно расписался минкульт), отсюда огромное кол-во асоциализированной молодежи, которая может мечтать о славе Колумбайнеров, вовлекаться в АУЕ, записываться в ячейки ИГИЛ, косплеить студентов-бомбистов начала XX века. Надо понимать, тут нас ждет еще немало чудесных "открытий". Политика запретов в стиле "Держать и не пущать" в этом вопросе не оправдала себя в царской России. Не оправдала она себя и в позднем СССР. Надо понимать, что и сейчас попытки запретов всего и вся являются скорее борьбой с симптомами общественного нездоровья.

Источник: colonelcassad.livejournal.com