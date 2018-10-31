Выйти из договора о продаже Аляски

История всегда повторяется. Другой её особенностью является то, что все факты предыдущих столетий в сфере политики и дипломатии хранятся и никуда не исчезают. Это значит, что договоры между странами всегда можно взять и почитать. А то и… расторгнуть. Или, как сейчас говорят, «выйти из договора».

США делают это сегодня с необычайной легкостью. Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о РСМД (ракетах средней и меньшей дальности), прилетевший в Москву Джон Болтон (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ФАН) продолжил риторику в том же духе. Пока официального заявления от США о выходе из договора не последовало, но сама «дискуссия» на тему прекращения его действия делает его невыполнимым и практически мертвым.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года. Согласно его букве, под сокращение попал целый класс ракет дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. Соответствующие вооружения наземного базирования были уничтожены и более не размещались. И вот Соединенные Штаты активно заговорили о прекращении действия этого договора.

Но пока официального заявления от Вашингтона так и не прозвучало, у нас есть время вспомнить ещё об одном договоре между Россией и Штатами. Он был заключен более полутора веков назад, но ведь в мировой дипломатии все договоры имеют значение и действуют, если никто из них не выходил. 18 октября 1867 года в Новоархангельске (ныне Ситка) состоялась официальная церемония передачи Русской Аляски в состав Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ). Согласно подписанному между Петербургом и Вашингтоном 30 марта 1867 года договору, американцы приобретали у России 1 519 тыс. квадратных километров территории (Аляску с близлежащими Алеутскими островами) за сумму в 7 200 тыс. долл. (14 320 тыс. руб. по тогдашнему курсу). Этот договор действует до сих пор. Что любопытно, договор между Россией и САСШ был договором цессии, то есть уступки, а не продажи!

Вспомнили даты подписания и особенности заключения двух договоров — идем дальше. За последние дни мы услышали несколько аргументов по теме того, почему и зачем Вашингтон хочет выйти из договоренностей по РСМД. Либеральные эксперты, госдеятели США и СМИ припомнили целый букет подобных оснований, должных смягчить впечатление мировой общественности от действий Штатов, которые, безусловно, обострят международную обстановку.

Итак, аргументы в пользу или в оправдание шагов Вашингтона были высказаны следующие:

— договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности. О его моральном устаревании говорят даже такие факты, что с тех пор, к примеру, появились беспилотники, о которых понятия не имели в 1987 году;

— в разрыве договора виновата сама Россия, которая его якобы постоянно нарушает;

— ракеты средней дальности — основа ядерных сил Китая, и угроза Трампа выйти из Договора по РСМД больше направлена против Китая, чем России. А значит, вроде как и неважно, что Штаты нарушат свои обязательства в отношении нашей страны, ведь метят они якобы вовсе не в нас;

— помимо Китая, подобные ракеты имеет Пакистан, Индия, Иран и Северная Корея и т. д. Что говорить — выдумывать красивые объяснения для своей политики США умеют даже лучше, нежели создавать яркие маркетинговые упаковки для производимых товаров и продуктов. Но сути дела это не меняет.

Зачем США собираются выйти из Договора РСМД? Ведь наличие у Китая и всех других стран ракет подобной дальности не позволит им накрыть всю территорию США, а вот размещение американских ракет в государствах-союзниках будет наносить огромный ущерб безопасности и России, и Китая.

Ключевые слова тут — подлетное время. Ракета, размещенная в Польше, долетает до Москвы за 3-4 минуты. На ракете ядерная боеголовка. Комментарии, думаю, излишни. Такая же ситуация будет и с жизненно важными центрами КНР в случае размещения американских ракет в Южной Корее, Японии и т. д. Помимо всего прочего не надо забывать, что Договор РСМД обязаны сегодня соблюдать не только Россия и США, но и Украина, Белоруссия и Казахстан. Выход Вашингтона из договора означает, что в Киеве получают законное право разработать или разместить на своей территории американские ракеты подобного класса с необычайно малым подлетным временем. То есть выход США из договора способен создать русофобское государство на наших границах, называющее нас «агрессором» и вооруженное смертоносным оружием. При этом безопасности самих США ничего не будет угрожать — в случае разыгрывания карты «они сами все создали и приняли на вооружение».

Наступает новая реальность. Как обычно, когда её форматированием занимаются в Вашингтоне, эта реальность неприятна для всех, кроме США.

А теперь вопрос: что делать?

Заявить о возможности России выйти из договора о передаче Аляски.

Аргументы берем у наших американских партнеров:

— договор устарел, так как подписывался в другой геополитической реальности;

— в разрыве договора виноваты сами США, которые не только постоянно нарушают вообще все договоры, но и нарушали этот конкретный (американская сторона не выполнила всех условий договора!);

— выход России из этого договора направлен не против США, но на расширение торговых возможностей России, которому так будет удобнее конкурировать в торговой сфере с Китаем;

— Россия как правопреемница СССР готова вернуть Соединенным Штатам 7 млн 200 тыс. долларов и, выйдя из договора цессии, вернуть Аляску под свою юрисдикцию. Тем более что для этого есть все юридические основания (в договоре говорится об уступке территории, но не сказано, на какой срок, то есть здесь отсутствует традиционная для русских дипломатических трактатов формула «на вечные времена»);

— будучи последовательными борцами за права человека и защищая имущественные права наследников владельцев Российско-Американской компании, которая осваивала и управляла нашими заокеанскими территориями, Российская Федерация вынуждена признать договор с САСШ 1867 года ничтожным и заявить о выходе из него.

Как-то так…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru