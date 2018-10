Трампист-бомбист

И еще про одного "бомбиста". Демократическая пресса трубит, что обвиняемый в рассылке бомб по почте, оказался поклонником Трампа и одобрительно отзывался о России.Выборы все ближе, а тут такая жирная новость – Трамп, Россия и терроризм в одном флаконе. Расстрел синагоги в Питтсбурге к Трампу пристегнуть не удалось, так что на очередь прохладная история про то, до чего Трамп и Россия довели США.Подозреваемый в рассылке по почте бомб видным демократам был не только ярым сторонником Дональда Трампа, он также называл русских “друзьями” и придерживался про-Кремлёвских взглядовАккаунт в Facebook, который, по-видимому, принадлежит человеку, который на этой неделе был обвинен в рассылке бомб видным демократам, содержит упоминания о русских приятелях и ссылки на пропагандистские ресурсы, которые, наряду со всяким бредом о футболе, женщинах и политике США, публикуют материалы отражающие взгляды Кремля на сирийскую гражданскую войну. Говорят что, Сезар Сайок, ярый сторонник президента Дональда Трампа, который в пятницу был арестован во Флориде и обвинен в многочисленных преступлениях федерального уровня, в 2015 году, на своей странице в Facebook, несколько раз писал о «моих русских братьях». Что значит такое обращение к русским неясно, как неясно и то, как Сайок пришел к тому чтобы разделять взгляды и распространять пропаганду симпатизирующую действиям России в Сирии.56-летний Сезар Сайок из Авентура, штат Флорида, был арестован в пятницу по обвинению в государственном преступлении – рассылке по почте бомб видным демократам, которые выступают с критикой действий и политики президента Дональда Трампа.После появления новостей об аресте Сайока, Facebook удалил его учетную запись из публичного доступа. Но Washington Post получила сотни постов Сайока датируемых 2015 – 2016 годами от исследователя социальных сетей из Колумбийского университета Джонатана Олбрайта, который загрузил их в пятницу до того, как Facebook удалил информацию.Материалы аккаунта в Facebook на имя «Cesar Altieri», первое и среднее имя Сайока, полученные WP, содержат сообщения, изображения и видео, а также обширные новостные ссылки. Посты включают в себя множество селфи и других фотографий, где он снят в разных местах Флориды, как в одиночку, так и с его, по-видимому, друзьями.Подобные же темы содержатся в Twitter-аккаунте «hardrockintlent», который, по всей видимости, принадлежал Сайоку, – в названии используется вариация имени Сайока и связанного с ним бизнеса, а также его фотография. Информация из аккаунта заблокированного ​​Twitter’ом, также была получена Олбрайтом. Он отличается от Twitter-аккаунта указанного в обвинительном заключении, это указывает на то, что у Сайока было несколько учетных записей.В учетной записи «hardrockintlent», в которой в качестве владельца указан «Julus Cesar Milan», в июле 2016 года выложен пост о «моих братьях из России, сородичах великого лидера Puttins, которые посетят нас сегодня» в Hard Rock Cafe в Южной Флориде. «Puttins» – это, похоже, написанная с ошибкой фамилия президента России Владимира Путина.Человек, знакомый с ходом расследования, сказал, что ФБР изучает все сообщения Сайока в социальных сетях, что является стандартной процедурой в крупных расследованиях. Facebook и Twitter отказались комментировать любые конкретные аккаунты, но сказали, что они сотрудничают с правоохранительными органами.Сайок, похоже, поддерживал несколько учетных записей в Facebook, в пятницу они были заблокированы. В учетной записи с именем «Cesar Altieri Randazzo» было много личных фотографий Сайока, в том числе видеоролики, где он снимал себя на предвыборных выступлениях Трампа в 2016 году. В учетная записи, до того, как она была отключена Facebook, было указано, что у Сайока более 2700 друзей.Для посторонних нет никакого надежного способа проверить, принадлежат ли эти учетные записи Сайоку. Но на аккаунте «Cesar Altieri» в Facebook были фотографии Сайока еще от сентября 2014 года, что было бы чрезвычайно сложно подделать. Посты также включали подробные ссылки на людей в его жизни, адреса электронной почты и номера телефонов.Олбрайт сказал о возможности того, что учетная запись Facebook «Cesar Altieri» сфальсифицирована: «Шансы на это очень, очень низкие, учитывая, сколько лет она существует и сколько историй на ней [выложено]».В 2015 году, на аккаунте в Facebook, по меньшей мере пять раз появлялись сообщения – три раза в апреле, раз в июне и один раз в октябре, в которых упоминались «мои русские братья» и фотографии на которых был изображен улыбающийся Сайок в костюме, позирующий с, по-видимому, своими друзьями. В постах перечислялись конкретные места, прозвища людей и названия общин, такие как бруклинский Брайтон-Бич, с большим русским населением.Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в том, что они использовали сообщения о подозреваемом, отправившем некоторым из его выдающихся критиков по меньшей мере 14 бомб, чтобы набрать политические очки в борьбе против него.Эти упоминания о “русских приятелях” в Facebook повторяются, они бессвязны и трудно понимаемы. До своего ареста в пятницу Сайок жил в пригородном районе Майами с большой русской общиной , то есть русские, упомянутые на страницах Facebook, возможно, были просто его друзьями этой национальности. В другом месте в Facebook Сайок говорит о «моих итальянских братьях».Сообщение от 21 октября 2015 года включало в себя пять фотографий Сайока с разными людьми, в основном мужчинами, и слова: «Here to my Russian Brother in Moscow , Sunny Isle Bch Fla, Brighten Bch Brooklyn NY Brain, Shashana Borus, Eric Jeweler , Macaloff USSR big Red Machine Russian hockey team best in World Big John GM our nightly place 7 star food Kitchen 305 love ya all my brother Force 4 life no group better Hard Rock Sammy enforcers , My Russian, Italian , Native, etc anyone I may left out 4 life."».Опубликованный в Facebook пост от 29 мая 2015 года не говорит о его русских приятелях, но упоминает Россию в контексте который читается как теория заговора: «Unground city Bahamas US government preparing for end fact . Tons pipe water lines going under Bahamas 900 dirty bombs disappear from Russia planted on US soil ready for end».(Подземный город на Багамах. Правительство США готовится к последнему акту. Тысячи водопроводных труб проложены под Багамами. 900 “грязных” бомб исчезнувших из России и готовых взорваться уже размещены на американской земле)Месяц спустя, 18 июня 2015 года, пост размещенный в Facebook выражал ранний энтузиазм автора по поводу Дональда Трампа, который, двумя днями ранее, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. «Дональд Трамп – следующий , великий президент, поддерживаемый всеми племенами краснокожих и миллиардом последователей».Посты демонстрируют фиксацию на определенных темах, включая спортивные состязания Майами, молодежный футбол, индейские темы и дела, которые Сайок стремился продвигать. Но в апреле 2016 года, после нескольких месяцев отсутствия в Facebook, автор резко изменил прежние темы на ссылки на видео, посвященные борьбе Сирии с ИГИЛ.«Он просто появляется четыре месяца спустя и начинает неустанно делиться историями об ИГИЛ и террористах» – сказал Олбрайт. «Поворот примечателен … Он нашел идеи, которые, с этого момента, уже не отпускают его».Посты соответствуют темам кремлевской пропаганды, они позитивно отражают Россию и сирийские правительственные силы, как они сражаются с «террористами» в войне, которую американские чиновники в течение многих лет изображали как законное восстание народа против авторитарного правительства президента Башара Асада.Многие из видеороликов, опубликованных на аккаунте в Facebook с апреля 2016 года, – это материалы англоязычной службы иранской государственной телекомпании Аль-Алам. Иран, как и русские, поддерживал Аль-Асада в гражданской войне в Сирии.Среди сообщений в Facebook есть критика тогдашнего президента Барака Обамы, который послал войска для поддержки тех, кто борется с силами Асада. Несколько сообщений показывают что российские самолеты воюют против преимущественно экстремистской группировки ИГИЛ, а не против широкого народного восстания, как это обычно говорится в западных описаниях гражданской войны.«В новом раунде совместных боевых вылетов сирийские истребители, поддерживаемые российскими военно-воздушными силами, нанесли удары по местам концентрации сил ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо, боевики понесли тяжелые потери» – говорится в заголовке одного из видео канала Al-Alam.Хотя большинство сообщений на эту тему не содержат личных комментариев автора, они эхом повторяют сообщения об ИГИЛ и терроризме в целом в других предполагаемых аккаунтах Сайока в Facebook и Twitter.В сентябре 2016 года, когда предвыборная битва между Трампом и демократом Хиллари Клинтон вошла в свою финальную фазу, на странице Facebook появилась ссылка на историю BBC о взрыве в ​​секции «Челси» в Нью-Йорке, в результате которого пострадали 29 человек.The van authorities believe Cesar Sayoc owned.Автор добавил: «Хиллари Клинтон – самый плохой борец с терроризмом. Она и Обама сделали Америку слабой и открытой для террористических атак. Мы не можем позволить себе вести американцев по тому опасному пути по которому их вел Обама. Никогда еще на американской земле не совершалось так много террористических атак, как во времена администрации Обамы-Клинтон». http://perevodika.ru/articles/1204066.html – цинк https://www.smh.com.au/world/north-america/mail-bomb-suspect-referred-to-russian-friends-held-pro-kremlin-views-20181028-p50cfn.html – оригинал на английском языкеСудя по опросам, ситуация с выборами в Сенат и Конгресс неопределенная и подобные историю могут повлиять на решающий расклад голосов в ту или иную сторону.Поэтому, чем ближе выборы, тем больше внимания подобным историям, вроде "трамписта-бомбиста" или расчлененного Хашогги (прокуратура Турции, кстати, заявила, что тело Хашогги было уничтожено прямо в консульстве).

Источник: colonelcassad.livejournal.com