Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 31 октября 2018
- 13:17 Тьерри Мейсан. О чём не говорили на четырёхстороннем саммите по Сирии.
- 12:26 Ирак мобилизует защиту от боевиков ИГИЛ вблизи Сирийской границы.
- 10:48 Турция готовит операцию в Рожаве.
- Вчера 23:50 ООН как инструмент пропаганды агрессии.
Тьерри Мейсан. О чём не говорили на четырёхстороннем саммите по Сирии
Состоявшийся в Стамбуле четырёхсторонний саммит по Сирии засвидетельствовал достижения российской политики, но ничего не решил. Москва приложила все силы на то, чтобы разъяснить турецким, французским и немецким партнёрам смысл своих действий. Однако союзникам Вашингтона трудно переварить своё поражение и сделать соответствующие выводы. После встречи в Хельсинки с российским президентом в июле этого года президент Дональд Трамп пытается вывести американские войска из Сирии, но Пентагон сопротивляется, чтобы не дать возможность России одной решать будущее этой страны. А союзники Вашингтона отказываются признать своё поражение. Цель четырёхстороннего саммита в Хельсинки состояла в сближении позиций России, Турции Франции и Германии. Из заключительного коммюнике [1] следует, что никаких разногласий между этими странами нет, но если учесть заявления в СМИ этих стран, то никакой уверенности в этом нет. Главным разногласием, о чём в коммюнике не упоминается, является принятая на референдуме в 2012 г. Конституция Сирии. Сначала Россия хотела применить к Сирии свою федеральную систему этнических республик, но согласилась в итоге, что ситуация в Сирии коренным образом отличается от ситуации в России. В Сирии национальные меньшинства компактно не проживают, поэтому Москва не стала вмешиваться в этот спор. Турция в Сирии намерена установить такую же систему, что и на Кипре. В 1974 г. так называемая операция «Мир для Кипра» велась под кодовым названием «Аттила». Её цель состояла в аннексии северной части острова с согласия Генри Киссинджера [2]. А в наши дни операция «Оливковая ветвь» предусматривает аннексию северной части Сирии, то есть частичную реализацию «клятвы Ататюрка» [3]. Франция никак не может расстаться со своей мечтой о мандате, предоставленном в 1920 г. Лигой наций согласно договору Сайкса-Пико (1915 г.). В связи с начавшейся в конце Второй мировой войны деколонизацией Лига наций заявила об обеспечении «переходного периода» между независимостью по факту и истинной независимостью. Используя тот же словарь, Франсуа Олланд во время визита в Нью-Йорк напомнил о необходимости установления нового мандата по Сирии. Тем временем его преемник Эммануэль Макрон уверяет, что нужно ввести «переходный период», но не осмеливается уточнить между чем и чем. После окончания Второй мировой войны французская «Колониальная партия» (на самом деле это была не партия, а парламентское лобби) не согласилась с деколонизацией. Без согласия правительства французская армия в 1945 г. (то есть после предоставления независимости) бомбила не только Сирию, но и Алжир (массовые убийства в 1945 г. в Сетифе, Гельме и Керрате), и Индокитай (массовые убийства в Хайфоне в 1946 г.). Руководствуясь этой идеологией, Франция намерена создать «курдский национальный очаг» по модели, практикуемой британцами в Палестине. Для Германии вопрос о конституции не является главным. Гораздо важнее вынудить сирийцев, которых переместили по требованию НАТО [4] и немецких предпринимателей, вернуться обратно. Что касается стратегии, операция по выдворению из страны её жителей не привела к победе. А в экономике оказалось, что нельзя интегрировать такое количество мигрантов в тяжёлую индустрию. Немецкие избиратели упрекают канцелярию Меркель в том, что вся тяжесть социальной помощи мигрантам была взвалена на их плечи. В Канцелярии, хотя и с опозданием, поняли, что ввиду большей привлекательности Германии в сравнении с южными странами количество мигрантов не зависит от того, идёт война или нет [5], после чего Берлин заявил, что примет всех иностранцев, которые пожелают иммигрировать. Перевод [1] « Совместное заявление Президентов Турецкой Республики, Французской Республики, Российской Федерации и Канцлера Федеративной Республики Германия », Сеть Вольтер, 27 октября 2018. [2] The Cyprus Conspiracy: America, Espionage and the Turkish Invasion, Brendan O’Malley & Ian Craig, I.B. Tauris, 1999. [3] “Misak-ı Milli Kararları”, Voltaire İletişim Ağı , 28 Ocak 1920. « La stratégie militaire de la nouvelle Turquie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 octobre 2017. [4] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, July 2008. Understanding the Coercive Power of Mass Migrations,” in Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, Kelly M. Greenhill, Ithaca, 2010. “Migration as a Coercive Weapon: New Evidence from the Middle East”, in Coercion: The Power to Hurt in International Politics, Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018. [5] « Как Европейский Союз манипулирует сирийскими беженцами », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 2 мая 2016.
Эдуард Феоктистов
Состоявшийся в Стамбуле четырёхсторонний саммит по Сирии засвидетельствовал достижения российской политики, но ничего не решил. Москва приложила все силы на то, чтобы разъяснить турецким, французским и немецким партнёрам смысл своих действий. Однако союзникам Вашингтона трудно переварить своё поражение и сделать соответствующие выводы.
После встречи в Хельсинки с российским президентом в июле этого года президент Дональд Трамп пытается вывести американские войска из Сирии, но Пентагон сопротивляется, чтобы не дать возможность России одной решать будущее этой страны. А союзники Вашингтона отказываются признать своё поражение.
Цель четырёхстороннего саммита в Хельсинки состояла в сближении позиций России, Турции Франции и Германии. Из заключительного коммюнике [1] следует, что никаких разногласий между этими странами нет, но если учесть заявления в СМИ этих стран, то никакой уверенности в этом нет.
Главным разногласием, о чём в коммюнике не упоминается, является принятая на референдуме в 2012 г. Конституция Сирии.
Сначала Россия хотела применить к Сирии свою федеральную систему этнических республик, но согласилась в итоге, что ситуация в Сирии коренным образом отличается от ситуации в России. В Сирии национальные меньшинства компактно не проживают, поэтому Москва не стала вмешиваться в этот спор.
Турция в Сирии намерена установить такую же систему, что и на Кипре. В 1974 г. так называемая операция «Мир для Кипра» велась под кодовым названием «Аттила». Её цель состояла в аннексии северной части острова с согласия Генри Киссинджера [2]. А в наши дни операция «Оливковая ветвь» предусматривает аннексию северной части Сирии, то есть частичную реализацию «клятвы Ататюрка» [3].
Франция никак не может расстаться со своей мечтой о мандате, предоставленном в 1920 г. Лигой наций согласно договору Сайкса-Пико (1915 г.). В связи с начавшейся в конце Второй мировой войны деколонизацией Лига наций заявила об обеспечении «переходного периода» между независимостью по факту и истинной независимостью. Используя тот же словарь, Франсуа Олланд во время визита в Нью-Йорк напомнил о необходимости установления нового мандата по Сирии. Тем временем его преемник Эммануэль Макрон уверяет, что нужно ввести «переходный период», но не осмеливается уточнить между чем и чем.
После окончания Второй мировой войны французская «Колониальная партия» (на самом деле это была не партия, а парламентское лобби) не согласилась с деколонизацией. Без согласия правительства французская армия в 1945 г. (то есть после предоставления независимости) бомбила не только Сирию, но и Алжир (массовые убийства в 1945 г. в Сетифе, Гельме и Керрате), и Индокитай (массовые убийства в Хайфоне в 1946 г.).
Руководствуясь этой идеологией, Франция намерена создать «курдский национальный очаг» по модели, практикуемой британцами в Палестине.
Для Германии вопрос о конституции не является главным. Гораздо важнее вынудить сирийцев, которых переместили по требованию НАТО [4] и немецких предпринимателей, вернуться обратно. Что касается стратегии, операция по выдворению из страны её жителей не привела к победе. А в экономике оказалось, что нельзя интегрировать такое количество мигрантов в тяжёлую индустрию. Немецкие избиратели упрекают канцелярию Меркель в том, что вся тяжесть социальной помощи мигрантам была взвалена на их плечи.
В Канцелярии, хотя и с опозданием, поняли, что ввиду большей привлекательности Германии в сравнении с южными странами количество мигрантов не зависит от того, идёт война или нет [5], после чего Берлин заявил, что примет всех иностранцев, которые пожелают иммигрировать.
Перевод
[1] « Совместное заявление Президентов Турецкой Республики, Французской Республики, Российской Федерации и Канцлера Федеративной Республики Германия », Сеть Вольтер, 27 октября 2018.
[2] The Cyprus Conspiracy: America, Espionage and the Turkish Invasion, Brendan O’Malley & Ian Craig, I.B. Tauris, 1999.
[3] “Misak-ı Milli Kararları”, Voltaire İletişim Ağı , 28 Ocak 1920. « La stratégie militaire de la nouvelle Turquie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 octobre 2017.
[4] “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”, Kelly M. Greenhill, Civil War Journal, Volume 10, Issue 1, July 2008. Understanding the Coercive Power of Mass Migrations,” in Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, Kelly M. Greenhill, Ithaca, 2010. “Migration as a Coercive Weapon: New Evidence from the Middle East”, in Coercion: The Power to Hurt in International Politics, Kelly M. Greenhill, Oxford University Press, 2018.
[5] « Как Европейский Союз манипулирует сирийскими беженцами », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 2 мая 2016.
К оглавлению | Источник: pravosudija.net
Ирак мобилизует защиту от боевиков ИГИЛ вблизи Сирийской границы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Турция готовит операцию в Рожаве
Эрдоган, так и не закончив с Идлибом, снова уселся на своего любимого антикурдского конька.
В публичном выступлении он объявил, что турецкая армия заканчивает планирование операций к востоку от Евфрата и скоро начнет практические операции по ликвидации военно-политических структур связанных с Курдской Рабочей Партии на территории Рожавы граничащей с Турцией. Обоснование у этих угроз все тоже – курдские организации и партии связанные с Курдской Рабочей Партией по мнению Турции являются террористами или пособниками террористов, а раз так, то и относится к ним будут соответственно. Кроме того, Турция не допустит создание независимого или автономного курдского образования у своих границ.
После этих заявлений, вчера вечером турецкая армия обстреляла позиции курдов в районе Таль-Абьяда (в самом городе сидят американские военные). По турецким данным "убито несколько боевиков YPG". Курды сообщают об одном погибшем и нескольких раненых. Кроме того, на границе имел место и стрелковый бой между курдами и турецкаими военными.
Касательно практической реализации, то пока угрозы Эрдогана выглядят скорее озвучиванием намерения.
Некоторая перегруппировка проходит лишь в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус, где некоторое кол-во боевиков "Джейш-аль-Ислам" турки перебрасывают поближе к Манбиджу.
В приграничных с Рожавой провинциях Турции пока не отмечено серьезного передвижения войск и эшелонов с техникой. На границе стоит до 5 армейских бригад, которые врядли смогут оперативно решить поставленные политическим руководством задачи без дополнительного усиления за счет переброски сюда дополнительных сил.
США скорее всего будут пытаться тормозить намерения Эрдогана, стремясь втянуть его в переговоры, как это летом произошло с Манбиджем. США скорее всего усилят свое присутствие в районе Кобани, Камышли и Таль-Абьяда, чтобы демонстрацией флага охладить пыл Эрдогана.
Курды возмущаются по поводу действий Эрдогана, указывая на то, что тот хочет нанести им удар в спину, пока они воюют с ИГИЛ на востоке Дейр-эз-Зора.
Но тут дело достаточно ясное – есть мнение, что если курды не найдут общий язык с Асадом, все закончится повторением Киркука и Африна. Эрдоган в этой схеме выступает побуждающим мотиватором в переговорах, на что указывалось еще в сентябре.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ООН как инструмент пропаганды агрессии
В британской Guardian вышел материал о том, как ООНовские структуры фактически помогали интервентам в Йемене скрывать военные преступления и формировать позитивный образ ОАЭ и Саудовской Аравии.
Схема была простой.
1. Саудовская Аравия и ОАЭ выделяют примерно треть всех гуманитарных денег "для народа Йемена" (страдания которого в первую очередь являются следствием действий Саудовской Аравии и ОАЭ).
2. Структуры ООН работавшие по Йемену, в дополнение к получаемым от интервентов средствам, должны были формировать позитивный облик Саудовской Аравии и ОАЭ и не акцентировать внимание на совершаемых военных преступлениях и самом факте внешней агрессии.
3. Кроме формирования официальной отчетности, где затушевывалась реальная роль Саудовской Аравии и ОАЭ, ООНовские структуры должны были способствовать выходу в крупных американских изданиях статей с позитивными оценками "гуманитарной деятельности" интервентов.
4. В документах указывалось, что получая деньги от указанных стран, структуры ООН фактически брали на себя обязательства по созданию "позитивного образа" интеревентов и донесению этого образа как для жителей Йемена, так и для остального мира.
5. Структуры ООН должны были использовать фото, видео и печатные материалы предоставляемые Саудовской Аравией и ОАЭ для демонстрации "прозрачности и открытости" работы.
Фактически, ООН тут выступила в роли прямого или непрямого пособника вооруженной интервенции, которая привела к почти 4-хлетней войне, десяткам тысяч погибших гражданских, огромногу числу беженцев и перманентной угрозе голода.
Причина этого достаточно очевидна – именно намерение Саудовской Аравии вернуть на своих штыках выкинутого из страны Хади (который сам фактически пришел к власти после свержения Салеха), привело к появлению чудовищной гуманитарной катастрофы.
Структуры ООН за небольшой саудовский прайс, фактически помогали формировать позитивную информационную повестку вокруг происходящей трагедии, выгораживая реальных виновников происходящего, что конечно не мешало ООНовским деятелям вздыхать "Ужас-ужас!" по поводу Йемена.
ООН конечно в теории могла бы дать надлежащую оценку происходящему, но предпочла взять саудовские деньги и держать свое мнение при себе, чтобы не лишиться финансирования гуманитарных программ ООН в Йемене.
PS. На заглавном фото очередной сожженный МРАП интервентов под Ходейдой. Ехал с гуманитарными целями, но хуситы не оценили.
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