Самую высокую в мире статую вот-вот достроят. Оцените масштаб
11:14. 31 октября 2018 Просмотров - 333 2 коммент. Опубликовал: brahman
После более чем трех лет строительства самая большая в мире статуя должна быть открыта по плану в октябре этого года. Огромная Статуя Единства в Индии будет высотой в 183 метра, что почти в два раза выше Статуи Свободы в США. Это будет огромный памятник, посвященный Валлабхаи Патель, одному из ключевых деятелей движения за независимость Индии в начале 20-го века. Его часто называют «Железным человеком Индии».
Новая статуя будет выше предыдущего мирового рекорда, Чжунъюаньской статуи Будды, на 30 метров, если считать высоту Будды вместе с постаментом, и на целых 54, если не брать его в расчет.
Статуя будет построена на искусственном острове на реке, который будет соединен с материком длинным мостом. Внутри статуи будет зона для посетителей и музей со смотровой площадкой.
Для строительства монумента используют сложные разработки. В конструкции будет использовано 5700 тонн структурированной стали, которая пойдёт на каркас, 18500 т арматуры, 75 000 м³ бетона и 22 500 т бронзового листа. Общая стоимость появления столь необычного памятника оценивается в 320 млн долларов.
Другой район в Индии уже стремится побить рекорд. Памятник Шиву Смараку был заложен в 2016 году. Предполагается, что его достроят в 2021. Эта статуя будет посвящена королю воинов 17-го века, и будет высотой в 210 метров, и возможно больше, если учитывать его основание.
Источник: nashaplaneta.su
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А мы на Церетели наезжаем…;))
Вот размах-х-х-х…
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Дуракам закон не писан! Посмотрим чем ответят китайцы.