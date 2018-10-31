Род синекожих людей – медицинская аномалия предгорий Аппалачи

Предгорья Аппалачи стали местом появления медицинской аномалии, в существование которой просто невозможно поверить. В 1800-х годах на востоке Кентукки жила в полнейшей изоляции семья, у членов которой была одна очень яркая отличительная особенность – синяя кожа!

Причиной этому стал союз двух людей с рецессивными генами и последующие межродственные браки и межродственные половые связи их потомков.

Загадка, стоящая за жутковатой картиной, на которой изображено семейство Фугейт (Fugates), будоражила умы людей на протяжении десятков лет и была разгадана лишь в конце 20 века. Эта история берет свое начало в начале 19 века, когда на берегу залива Troublesome поселился французский сирота Мартин Фугейт (Martin Fugate), чтобы заявить свои права на эту землю.

Мартин Фугэйт иммигрировал из Франции в 1820 году и женился на Элизабет Смит, уроженке штата Кентукки, имевшей очень бледный цвет кожи. И он и она имели очень редкий рецессивный ген, обуславливающий синий цвет кожи. Четверо из их семи детей унаследовали цвет кожи родителей.

Виной этому была так называемая метгемоглобинемия (или аргирия, «ген-Г») — особенность, при которой количество кислорода в крови сильно снижено. Цвет крови таких людей намного темнее обычного, а кожа приобретает синий оттенок. Поскольку семья жила в деревне с малым количеством населения, близкородственные браки стали причиной появления большого числа детей с синим цветом кожи.

Интересно, что Фугейты при этом славились хорошим здоровьем и ничего кроме цвета кожи от остальных не отличались.

У родителей с рецессивным геном-Г (красные кружки) может родиться ребенок с синей, фиолетовой и даже красной кожей

О Фугейтах впервые узнали в 1958 году, когда один из ‘синих человечков’, Люк Комбс (Luke Combs), отвез свою прихворавшую белокурую невесту в госпиталь, находящийся при Университете Кентукки. Однако доктора больше заинтересовал мужчина, нежели его жена.

“Люк был таким же синим, как воды озера Льюис в прохладный летний день”, — так описал потомка Мартина Фугейта доктор Чарльз Г. Бехлен II (Charles H. Behlen II).

“Носители гена-Г не больны, просто цвет их кожи отличается от нашей, — написала в медицинском отчете медсестра Рут Пендерграсс (Ruth Pendergrass). — Они нормальные, милые и очень хорошие люди. Люк крепкий молодой человек с красивым лицом и кожей цвета спелой сливы, а его жена бледная, словно не видевшая солнечных лучей, женщина лет 25”.

В начале 80-х годов в живых были только три члена «синей» семьи. А у следующих поколений и вовсе исчез этот удивительный признак.

Существуют также зафиксированные случаи, когда синеватый оттенок приобретает кожа людей, работающих на большой высоте (горные работы) в результате кислородного голодания. Дело в том, что организм этих людей производит очень много гемоглобина, который регулирует распределение кислорода в крови. При постоянной тяжелой физической работе организм таких людей приспосабливается, изменяется ритм дыхания и объем легких.

Аргирия также может быть приобретенной болезнью, вызванной чрезмерным употреблением солей серебра и может привести к летальному исходу.

Так, до распространения антибиотиков соли серебра и коллоидное серебро широко использовали в качестве антисептических препаратов. Капитану Фреду Уолтерсу (Fred Walters) прописали серебро как лекарство от нервного заболевания, в результате чего его кожа стала настолько синей, что к 1891 году он демонстрировал себя на различных шоу и получал за это деньги. В то время ядовитое действие серебра было неизвестно. Уолтерс продолжал принимать серебро, чтобы поддерживать свой «прибыльный» цвет кожи. Однако в 1923 году Уолтерс скончался от передозировки серебра.

Как только выяснилось, что серебро небезопасно, в штате Флорида появилось предупреждение. Предупреждение сопровождалось фотографиями жертв аргирии. На фото выше вы видите больного человека и человека здорового, разница в цвете кожи очевидна. Если в интернете поискать информацию о препаратах, содержащих коллоидное серебро, то можно увидеть, что некоторые препараты «совершенно не имеют побочных эффектов», некторые «небезопасны», некоторые «неэффективны», всё это зависит от того, кто финансирует выпуск препарата. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США) заявляет, что все продукты, содержащие коллоидное серебро, не безопасны.

Некоторые современные препараты также содержат опасные вещества, приводящие к аргирии.

Розмари Якобс (Rosemary Jacobs) начала использовать назальные капли, содержащие коллоидное серебро, когда ей было 11 лет. За несколько лет её кожа посинела. Несмотря на то, что девушка прекратила использовать капли, её лицо так и осталось отливать синевой, потому что частицы серебра встроились в кожу и органы. В 70-х годах (после того, как была сделана фотография выше) Якобс прошла косметическую процедуру удаления верхних слоёв кожи. В настоящее время её кожа имеет розовый цвет, но покрыта пятнами.

Борец за свободу Стэн Джонс (Stan Jones) из штата Монтана два раза безуспешно пытался получить должность в Сенате (в 2002 и 2007 годах). Он тоже является жертвой аргирии. Джонс стал употреблять коллоидное серебро по собственной инициативе. Он до сих пор употребляет это средство и верит в его лечебный эффект.

Пауль Карасон (Paul Karason) стал применять коллоидное серебро 15 лет назад. Он занимался самолечением: пытался вылечить дерматит, для чего втирал концентрат коллоидного серебра себе в кожу и пил настойку из того же средства. Карасон до сих пор пьёт коллоидное серебро, он считает, что это лекарство от всех болезней.

Цвет менялся настолько постепенно, что не было заметно ни самому Полу Карасону, ни его близким.

На самом деле применение серебра может привести к летальному исходу, но нормированные дозы не убили мужчину, а наоборот сделали его даже неуязвимым к различного рода инфекциям.

Однако некоторые случаи аномального цвета кожи человека все же можно объяснить с помощью генетики. Например, некоторые индейцы, коренные жители Южной Америки, получили голубоватый цвет кожи из-за того, что имеют особый обычай вступать в связи со своими близкими родственниками, в результате чего получается сбой в генетическом код