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Откуда французы знали в 1926 году о том, что Гитлер развяжет войну в Европе?

15:53. 31 октября 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

Источник: cont.ws
Недавно на Конте промелькнула информация о том, что Франция начала строить линию Мажино в 1928 году. Проверил — действительно так. Решение о строительстве линии Мажино было принято в 1926 году.

Гитлер в 1926 да и в 1928 году был жалким маргиналом, а Франция беспредельничала в Германии как хотела.

Вот выдержка из книги Николая Старикова «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина»:

Одновременно с нарастанием внутренней напряженности усилился и внешний нажим на германское правительство. Предлогом стала задержка с выплатой репараций. Немного ранее страны Антанты немцев с этим не очень торопили, но теперь другое дело. За убийством Ратенау и отставкой канцлера Вирта следуют весьма жесткие меры. 

В январе 1923 года французские войска оккупировали главный промышленный район Германии – Рур, чтобы взять под контроль отгрузку и добычу угля. Немецкое правительство призвало сограждан к пассивному сопротивлению. Французы и вправду вели себя как настоящие оккупанты. Например, они расстреляли из пулеметов демонстрацию рабочих на одном из заводов в Эссене. Итог – тринадцать убитых и более тридцати раненых. Когда же на похороны погибших пришло около полумиллиона человек, французский военный суд приговорил хозяина фирмы и восемь его служащих, занимавших руководящие посты, к пятнадцати и двадцати годам тюрьмы. 

Вся Германия в негодовании сжала кулаки. На территории Рура начались диверсии и нападения на французских военнослужащих, в ответ последовало множество смертных приговоров.

Конец цитаты.

С 1923 до 1926 года Германия так и оставалась жалкой жертвой европейских хищников. Что же изменилось в 1926 году?

Судя по дальнейшему развитию событий, Британия приняла решение о создании на территории Германии агрессивного пробританского нацистского режима. Франция взяла под козырек. Между Наполеоном и Де Голлем Франция была марионеткой Британии. После свержения Де Голля англосаксами она снова стала марионеткой. Чтобы исключить неправильное направление агрессии, было решено построить заслон в виде линии Мажино.

А когда фашисты обошли линию Мажино, они плакали:

Но не все:

А после освобождения они отомстили своим женщинам за оккупацию, побрив их налысо.

Какой забавный народ эти эуропейцы!

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 3531 2949
    Валерий 31 октября 2018 в 16:53 Ссылка Пометить
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    Да вся Европа знала про планы Гитлера на поход на СССР “против жидов и комиссаров” и вся Европа ему помогала в этом. Ровно так же, как сегодня вся Европа молчаливо ждет, когда же Украина перейдет от слов к делу и начнет стрелять по территории России. И, точно так же, как и в 1941 помогали, ровно так же сейчас будут помогать. Не важно кто на острие атаки, старые схемы просты как кусок солдатского мыла и незатейливо повторяются вновь и вновь.

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