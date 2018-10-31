Главная » Видео, Мировоззрение

Кету и мистика. Роли в астрологии. Игорь Силенок. Часть 2

19:05. 31 октября 2018 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

Теневая планета Кету.

Автор-сказитель – Игорь Силенок
Часть 1 – https://youtu.be/bItrM4N0jjk

Кету, пожалуй самая загадочная планета. Иллюзия и криминал или многогранное восприятие.
Какие дары несет Кету, мы и рассмотрели в эфире.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кету и мистика. Роли в астрологии. Игорь Силенок. Часть 1
Теневая планета Кету. Автор-сказитель - Игорь СиленокЧасть 2 - ... многогранное восприятие. Какие дары несет Кету, мы и рассмотрели в эфире...
Кету и мистика. Роли в астрологии. Игорь Силенок. Часть 2
Теневая планета Кету. Автор-сказитель - Игорь СиленокЧасть 1 - ... многогранное восприятие. Какие дары несет Кету, мы и рассмотрели в эфире...
Новости Славянского Мира. Выпуск 120
... – Михаил Ять23 октября, вторникКету и мистика. Роли в астрологииАвтор-сказитель – Игорь Силенок24...
Современная свадьба - демонический обряд чёрной магии
... проходят по субботам. По астрологии суббота находится под влиянием планеты...либо в Раху, либо в Кету. У магов есть правило 4с...удается. И это вовсе не мистика. Каждый день глядя на .... Сегодня перестали играть большую роль угощения и сам ритуал семейственности...

Один комментарий»

  • 6235 1445
    krikunoleg 31 октября 2018 в 19:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А астрономы что про эту планету говорят?
    Есть она хоть или опять плод больного воображения грантоедов?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>