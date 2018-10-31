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Гениальное изобретение американской школы (Познавательное ТВ, Айрат Димиев)

21:01. 31 октября 2018 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Айрат Димиев: Гениальное изобретение американской школы. Главная задача американского образования – что бы ученик учился легко, без труда и напряжения. Но получал только хорошие отметки. Поэтому школьная система разными методами упрощает обучение.

Сборник видео по книге Айрата Димиева “Классная Америка”: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com

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