Гениальное изобретение американской школы (Познавательное ТВ, Айрат Димиев)

Айрат Димиев: Гениальное изобретение американской школы. Главная задача американского образования – что бы ученик учился легко, без труда и напряжения. Но получал только хорошие отметки. Поэтому школьная система разными методами упрощает обучение.



Сборник видео по книге Айрата Димиева “Классная Америка”: https://www.youtube.com/playlist?list…



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Источник: www.youtube.com