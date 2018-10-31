Где искать пирамиды Тартарии?

Многие уже слышали о Великой Тартарии. Некоторые исследователи и даже учёные обнаружили её на старинных картах, оцифрованных западными библиотеками и музеями либо заснятых на исторических выставках в России и соседних странах. Тартария была империей, имела свою правящую династию, герб, флаг и другие атрибуты независимого государства со своими особенностями и своей историей.

Эта легендарная страна, основанная скифами по происхождению, стала костью в горле официальной версии истории. К сожалению, тема Тартарии всячески дискредитируется различными теориями, которые шокируют, при этом, едва ли выдерживают критики. Одна из таких версий гласит, что политический центр страны находился на территории южной Сибири, немного южнее современного города Анадырь, а гробницы тартарских императоров находятся или находились на Чукотке. Мы решили проверить эти две версии и были поражены результатам своих изысканий.

Действительно, а что мешает нам с вами побыть навремя исследователями Тартарии? Мы предлагаем вам увлекательное путешествие вглубь веков, во времена, когда Москва была ещё небольшой крепостью, а Самарканд – огромным мегаполисом.

Карта Фра Мауро 1450

Где был центр Тартарии?

В двенадцатом-тринадцатом веках европейские картографы слабо представляли себе, как же на самом деле выглядят материки, границы государств, береговые линии. Плохо знали они о реальных расстояниях от одного региона до другого. В то время на базе христианских представлений о мире и библейских событиях карты изображались в виде буквы Т, помещённой в круг.

Вверху обычно помещали Азию, снизу слева – Европу и снизу справа – Африку. После всемирного потопа, который случился якобы за несколько тысячелетий до рождения Исуса Христа, земля распределилась между сыновьями Ноя – Симом, Хамом, Иафетом. Какой регион кому достался – вопрос открытый, потому что мнения относительно этого в разных источниках расходятся. В центр подобных карт часто помещали Иерусалим и Ноев ковчег.

На картах, датированных, примерно, 13-ым веком, рядом с современными на тот момент странами нет никакой Тартарии, а есть Скифия. Но ведь скифы должны были исчезнуть с карт современников ещё веке так в седьмом! На картах уже 14-ого века появляется Тартария – точно на месте Скифии, причём, новое государство выступает в качестве империи. Европейцы упорно пишут о неком императоре тартар, резиденция которого расположена в регионе Катай (Catayo, Cathay, Catai).

При этом границы, размеры, города, реки, водоёмы Тартарии известны европейцам довольно приблизительно, каждый лепит их туда, куда ему вздумается.

Как-то во второй половине 14 века, а может быть, и позже, в испанской Каталонии был создан атлас мира. Если верить его авторам, столица Тартарии находилась на тот момент где-то в северо-восточной Азии, понятия “Сибирь” в представлении европейцев тогда не существовало. На этом атласе нет ни Чукотки, ни Камчатки. Топонимы и названия стран разбросаны в Азии по принципу “где-то там”.

Любопытный факт – европейские авторы прошлого практически все как один рассказывают о битве Александра Македонского с жителями страны Гога и Магога, то есть – Скифии и позже – Тартарии.

1452-ой год от рождества Христова. Венеция. Подходим к карте, над которой карпит католический монах… Его зовут Фра Мауро. Заглянем через плечо… что мы видим? Величественная столица Тартарии Ханбалык или Камбалу с резиденцией великого хана расположена где-то на территории современной Сибири. Гробницы императоров находятся не так далеко, примерно, на территории современной Чукотки. Пока всё сходится.

Движемся ближе к нашему времени… Да это же сам Христофор Колумб! Незадолго до своего известного открытия Америки легендарный путешественник представлял себе мир как-то так: (карта Христофора Колумба). Карта датируется концом 15 века.

На ней тартарские регионы Катай и Тэндук расположены намного южнее, чем считалось ранее, королевство Гога и Магога – где-то на северо-востоке.

Сама Азия и Тартария написаны с приставкой – “Магна”, то есть “Великая”. Обратим внимание, что очертания Азии вообще прорисованы очень приблизительно – нет Индостана, Чукотки, Камчатки, Корейского полуострова, Африканский континент вообще скрючило. Северо-западная часть Евразии тоже “приболела”. На самом деле, всё логично. В то время европейцы не имели чёткого представления о расположении тех или иных азиатских государств и регионов.

Шестнадцатый век! Куда отправимся? Давайте в гости к Николасу ДэлиЕнсу (Nicolas Desliens). Сейчас 1566 год. Уже открыты Северная и Южная Америки, но их очертания на картах ещё далеки от идеала. То же самое касается Азии, юг уже достаточно изучен, а вот вглубь континента, в центр и на север этой части света европейцы практически не гоняли. Таким образом, север Азии обрисован неуверенно, без подробных топонимов и береговых линий. Более того, по северу Евразии шагает надпись: “Терра Инкогнита” – “Неизвестная земля”. Это означает, что северная часть современной России не существовала в географическом понимании жителей Европы.

Похожая ситуация обстоит и с другими картами этого периода. Вот, например, известный атлас Абрахама Ортелия 1570-го года, на которой Новая Земля – это вообще чуть ли не целый континент в Северном Ледовитом океане.

Очертания севера Азии уже близки к реальным, но регионы, которые тот же Колумб помещал в центральную Азию, здесь расположены в её северной части. На лицо – разрозненность географических данных об этих территориях. Надпись “Катай” как центр Тартарии вместе с соседними регионами “кочует” от центра Азии к её северу; так происходит на разных картах примерно одновременно. Поэтому использовать хотя бы одну из них в качестве образца для сравнения со спутниковыми снимками ни в коем случае нельзя.

Семнадцатый век. Ближе к концу столетия на картах европейцев появляется Московская Тартария и Сибирь. В действительности, это означает постепенное завоевание, как бы мы сейчас сказали, аннексия западной части Тартарии московскими царями из династии Романовых. Параллельно с образованием Московской Тартарии появляется и Великая, в которой уже нет тартарской столицы Ханбалыка и резиденции великого хана.

На некоторых атласах ещё можно встретить регион Катай – тот самый политический центр с соседними регионами и городами. И, кстати говоря, в русской культуре сохранилась память о том, что Катай или Китай – это основа, вокруг которой выстраивается крепость, царство, империя. Посмотрите сверху на московский Китай-город – вокруг него отстраивался Кремль, Москва, затем – Московия, а ещё позже – Российская империя.

А это 1626-ой год. Карта англичанина Джона Спида. Катай смещается южнее до такой степени, что практически граничит с Великой Китайской стеной.

Похожая тенденция наблюдается и на других картах 17-го века. То же самое видим на карте Манессона-Маллета 1683-го года и так далее.

Хотите увидеть недостающие территории? Перед вами французский атлас путешествий и открытий 1752 года. А вот и она, наконец-то – Чукотка и Камчатка, нарисованные как надо! Мы видим адекватные береговые линии и размеры. По этим землям идёт надпись о том, что московиты открыли их 20 лет назад!

А российская официальная версия истории отодвигает эту дату почти на 100 лет раньше! Нам рассказывают, что Камчатов открыл полуостров в 1658-ом-61-ом годах, а российский разведотряд побывал в этих местах в 1696-ом году… Учитывая, что со времён правления Петра Первого, то есть с конца 17 века, отношения России и Европы стали плотнее плотного, можно с уверенностью заявить: французы в 1752-ом году имели достоверные данные о географических открытиях так называемых “московитов”.

Распад Тартарии. Судьба региона Катай

И что же мы получаем? Ближайшие преемники Петра Первого активно осваивают территории Сибири, переименовывают города, селения, реки, озёра, строят новые крепости, налаживают инфраструктуру, ведь эти регионы давно не развивались по причине того, что Тартария на десятилетия увязла в экономическом, промышленном и политическом кризисе: она потеряла правящую династию, столицу и распалась на царства, или по-нашему, республики. А их, спустя некоторое время, расхватали соседние империи.

Западные картографы к своему удивлению узнают о существовании сотен миллионов неизученных гектаров севера и северо-запада Азии. Бывший политический центр Тартарии Катай на картах европейских и российских учёных сместился в Центральную Азию, а именно в Монголию и просторы современного Северного Китая. И это – наиболее верное расположение столицы Тартарии Ханбалыка или Камбалу. Поэтому мы говорим “Китай”, а не “Чина” или “Чайна” – потому что в нашем языке сохранилась память о том, что регион Катай, то есть центр Орды, от которой мы долго зависели, находится где-то там, на юге Монголии. На картах 18-ого века Катай ещё некоторое время присутствует – между землями современной Монголии и Великой Китайской стеной.

Такие города-соседи Ханбалыка, как Кампион, Гуза или Зуза, Камул, а также регион Тангут продолжают стоять на своих местах – то есть в Центральной Азии. Примерно, с середины 18-го века западные картографы привыкают к новому названию этих мест и подписывают их словом “Ордос” или “Ортус”. И ведь не зря французские путешественники в Китайской Тартарии даже в 19-ом веке находили руины и обломки дворцов, похожих на европейские и совершенно несвойственных китайской архитектуре.

На севере и северо-западе современного Китая частенько находят мумии белых людей – скифов, а также пирамиды. Это обстоятельство постоянно мешает властям КНР продвигать идею о великом древнем Китае, великой китайской культуре и великом китайском будущем. Поэтому мумии скифов-тартар они стараются как можно меньше афишировать, а пирамиды засаживают деревьями, при этом тайно проводят раскопки, на которые не пускают простых смертных.

Пирамидальные гробницы великих ханов Тартарии

С политическим центром разобрались. Ориентируясь на старинные карты и реальное местонахождение главной резиденции императоров попытаемся отыскать их гробницы. На самом деле, здесь не надо изобретать велосипед. Поскольку о местах захоронения правителей Тартарии европейские картографы помнили ещё довольно долго и всегда помещали в Алтайских горах – как на ранних картах 15-ого, 16-го веков, так и на более поздних, например, 18 столетия. Ближе к моменту распада Тартарии европейцы перестают переиначивать название “Алтай” в “Айтай” или “Антай” и уже окончательно определяются с местом расположения этой горной системы.

Вместе с КАТАЕМ и его городами-соседями, гробницы императоров в виде пирамид (какими их описывают современники) перестают “кочевать” и окончательно “оседают” в Центральной Азии.

Теперь нам, как и западным картографам того времени, становится ясно, что Алтайские горы с пирамидами великих ханов надо искать не на севере Азии, не на Чукотке, а в районе Монголии, а также в Республике Алтай. А столицу Тартарии и бывший регион КАТАЙ – на севере нынешнего Китая-Чайны.

Со временем западные учёные поняли, что Алтай находится на довольно приличном расстоянии от политического центра Тартарии, но, когда это выяснилось, регион КАТАЙ перестал числиться на картах начиная со второй половины 18-ого века. Вместо КАТАЯ появился ОРДОС, что означает на монгольском “ДВОРЦЫ”.

Возвращаемся в наше время…

Теперь на Алтае находят мумии скифско-тартарской элиты. Вспомним хотя бы алтайскую принцессу и других мумий белых людей, найденных в районе Алтайских гор. Быть может, гробницы великих ханов спрятаны куда надёжнее, и мы не можем их найти? Возможно, императорские усыпальницы уже давно тайно изучены, и скрыты все следы. Или европейские учёные мужи и путешественники вроде Марко Поло ошибались, и Алтай тут вообще не причём, а гробницы не были пирамидами. Или китайские пирамиды – это те самые гробницы?

Нужны исследования не только европейских письменных источников, но и русскоязычных, которые от нас почему-то скрывают. Нужны исследования документов на других языках. Важно поднять тему Тартарии на высокий уровень изучения и начать профессиональный анализ местности, археологических находок, культурных сходств и так далее – как в России, так и в Китае, других странах, земли которых когда-то входили в Тартарию. Пора вскрыть эту ложь про татаро-монгольское иго, чтобы в будущем не было простора для намеренного или случайного искажения исторической правды.

Анастасия Косташ, специально для сайта Крамола