Барьеры снимут: Путин подписал новую концепцию миграционной политики России (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников заявил, что подписал новую концепцию государственной миграционной политики, которая упростит получение российского гражданства.

«Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики, она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», — заявил Путин.

Он отметил, что сделана попытка снять барьеры и «разбюрократить эту систему».

Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» опубликован на сайте президента.

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