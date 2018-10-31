Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Антироссийские «гряземеты» никто не выключал

11:12. 31 октября 2018 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:
 

Топ-1: Названа главная цель Путина на встрече с Трампом

Анатолий Вассерман: Главной задачей президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп и Путин нацелены, прежде всего, на благополучие своих стран, а не на какие-то глобальные проекты, развивающиеся за их счет. Это позволяет двум президентам понимать друг друга. Но интересы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации сходны далеко не во всем. Поэтому далеко не всегда этот обмен мнениями можно перевести в какие-то соглашения.

Топ-2: Иностранцы сделали рекордные инвестиции в российские фонды

Анатолий Вассерман: За прошедшую неделю иностранные инвесторы вложили в российские фонды 65 млн долларов. Эта сумма оказалась рекордной за последние два месяца. Эксперты связывают эту ситуацию с достаточно высокими ценами на нефть — свыше 70 долларов за баррель, а также снижением негатива в информационном пространстве, связанном с Москвой.

Ну, на мой взгляд, негатив в информационном пространстве продолжает нагнетать. «Гряземеты» никто не выключает. Но для серьезных деловых людей «гряземеты» не важны, поскольку они знают, кто их оплачивает. Другое дело, что если инвестиции связаны только с ростом цен на нефть, то они неустойчивы. Приток может резко смениться оттоком.

Топ-3: Меркель не будет переизбираться на пост председателя своей партии

Анатолий Вассерман: Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах, которые пройдут в декабре. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Reuters и газета Bild.

Этого решения ждали с последних федеральных выборов, на которых партия катастрофически провалилась. Более того, провалились и ее союзники по большой коалиции. Все это, на мой взгляд, доказывает, что политик, чьи взгляды расходятся с реальностью, рано или поздно получит от этой реальности все, что заслуживает.

Источник – http://nsn.fm/

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сила мысли или Н.В. Левашов – кто это?
... профессорам. И скоро понял, что никто не может дать ему внятных...
Отбросьте Ваш страх! Люди русские! Братья и сестры!
... не означает, что не борется никто. К тем, кто борется, власть...
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
...если я понял это правильно, никто не собирался сносить Всемирный Торговый... был принципиально новой концепцией, никто не знал, как сносить ...не смог бы позволить себе никто. И даже если бы... деле, особенно учитывая, что никто пока не обладает практическим опытом...
Как вылечить насморк
Если вы или ваши дети серьёзно заболели, вы должны порвать с окружающей вас средой, в которой вы заболели, или по крайне мере стараться это делать - найти чистый воздух, перейти на сыроедение, голодание, есть травы, пить травяные отвары и настойки – ...
Как в действительности относится Европа к Украине
Сегодня среди разгоряченных украинских патриотов стало очень модным говорить о том, что Украина была и есть европейское государство, совершенно отличное по своей ментальности и культуре от России. История полностью опровергает этот лживый миф. Россия и ...
Дошколят захватил мир смартфонов: стоит ли говорить им «нет»?
Андрей Фурсов, историк, социолог: — Гаджеты приносят молодому поколению девяносто процентов плохого и десять хорошего. Дети, проводящие время с клавиатурой или даже планшетами, совсем не работают ручкой, что особенно важно в возрасте до 10 лет. Потому что...

Один комментарий»

  • 1700 432
    Алекс 31 октября 2018 в 11:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Кто-то в серьёз воспринимает этого эрудита? Зазубрил БСЭ и что? Это один из пчёл израиля.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>